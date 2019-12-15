Как работают астрология и астрологи

Всё ли могут короли и другие высшие персоны, закручивающие мировые процессы?… Всё, и они имеют всё, кроме свободы действий, в том числе часто и в личных делах. Астрология тоже об этом свидетельствует. И поэтому астрологам гораздо проще просчитать судьбу, составить гороскоп и дать советы известным людям, вся жизнь которых всегда на виду.



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

А просчитать карту простого человека намного сложнее. Потому что многое зависит не только от изначальных данных, но и от окружения. А что там было сколько-то лет назад, мы и сами уже забыли…

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

2020 год: большая игра больших систем

Чем западный гороскоп отличается от китайского?

Астрология жива, пока людям нужно участие

— Павел, многие богатые люди (я сама лично знаю несколько очень серьезных людей) имеют личных астрологов. Понятно, что это для них не просто как многим почитать гороскоп в газете. Им и поговорить-то некогда, они занимаются серьезным бизнесом или большой политикой. Они используют астропрогнозы для заключения договоров, продажи и покупки акций, важных переговоров… Видимо, это действительно эффективно, раз они много лет уже этим пользуются.

— Да, это все так. Но на самом деле здесь очень большую роль имеет и личный фактор. Это, знаете, как личный доктор. Личный контакт вообще играет очень большую роль во всем. И очень хорошо, если вы находите своего человека. Это как раз важно в первую очередь именно с астрологами и с врачами. Если вы находите понимание, что человек у вас чувствует каждый миллиметр, каждое чувство ваше понимает, это имеет большое значение.

Тогда происходит это взаимодействие, когда астролог обогащает вашу жизнь своими откровениями, своими инсайтами. Это является, наверное, одним из главных смыслов и одновременно методов работы в астрологии. А когда вы находите человека, который оказывает очень сильную помощь, конечно, всегда очень хорошо. Важно и взаимодействие, надо хорошо друг друга чувствовать и понимать.

Что касается именно такой прогностики для известных личностей, действительно, многие самые известные и влиятельные люди мира сего это используют. В принципе одна из особенностей астрологии как раз в том, что она достаточно хорошо работает как раз на ключевых людях, у которых много автономности, много сил и характера. Тогда она для них дает точные прогнозы, и это приводит к хорошим результатам.

А например, для женщины, которая сидит с ребенком, вся ее жизнь крутится вокруг ребенка, или для женщины с властным мужем будет трудно дать точный конкретный прогноз. Потому что ее карта имеет достаточно слабые потенциалы, и крайне ограничены ее возможности реализовываться. Ведь она уже сильно завязана, ориентирована на других, зависит от них. Здесь больше подойдут просто какие-то общие советы.

Когда речь идет, допустим, о королевских персонах, первых лицах государства или огромной корпорации, сравнимых с ними людях, имеющих большие возможности, с ними очень хорошо работает именно прогностическая астрология. И они сами эти возможности эффективно используют.

Потому что там много рычагов, и если они эти рычаги влияния сразу используют, то быстро видят, где и как это сразу работает. Нет такого, что инициативу зарезали на корню, то есть у них всегда есть рычаги реализовывать свои возможности. Поэтому работать астрологически с состоятельными, успешными, влиятельными людьми всегда легче. Ведь стопроцентного почти ничего никогда не бывает, но у таких людей есть больше возможностей…

— Да, возможность принимать решения, действовать в разных направлениях и т. д., конечно, всегда очень важна для достижения цели. Но вы говорите, если женщина сидит с ребенком, то ориентирована только на ребенка. Но это не так, потому что женщины даже с грудными детьми имеют еще много различных интересов, у них тоже может быть большой круг знакомых и много возможностей для самореализации.

Сейчас очень многие женщины, сидящие с ребенком, делают очень успешные бизнес-проекты, в том числе и в интернете. На женских форумах есть просто потрясающие истории молодых мамочек, которые за пояс заткнут многих мужчин. И ведь в любом случае все мы очень сильно взаимосвязаны. Человек не может быть свободен от общества. У обычных людей это работа, школа, близкие, кому-то из них нужно помочь, у других попросить помощи.

То есть много всего, что вокруг нас очень на нас влияет. Мы, слава Богу, все-таки не одиноки в этом мире. Даже те, кто живет один и воет на Луну вечерами, все равно — не одинок. У него все равно есть соседи, на улице и в магазине какие-то люди встречаются и с ним разговаривают. Как все эти социальные факторы влияют на прогнозы?

— Да, вы правильно заметили. Фактически все это влияет в большей или меньшей мере. Сам человек многое определяет, в том числе в этих контактах.

— Королям, кстати, еще хуже. Они, как в песне поется, хотя и все могут, но даже жениться не могут, как захотят. И все большие люди очень сильно зависимы от принятых обязательств и возложенных на них обязанностей и ответственности. Простые люди намного более свободны в своих действиях.

— Да, я с этим согласен. Здесь суть в том, что вся эта зависимость королей и других влиятельных, всем известных персон прослеживается очень легко и наглядно астрологически. Эти факторы, которые делают их зависимыми, на виду или легко просчитываются. А у других людей это сделать намного сложней.

Часто бывает необходимо постараться немного или даже очень много окрутить назад. Ведь может иметь значение кто-то из прошлого окружения, то, что уже осталось далеко, но оно все равно всегда нас как-то обуславливает. Иногда это крайне сложно сделать. Например, как из гороскопа пятилетнего ребенка, который показывает уже какие-то гениальные предпосылки хорошего математика, понять, каким он будет в 36-38 лет?

Ведь это зависит не только от звезд и него самого, но и от окружающих. Поэтому астрологу всегда нужно понять это с учетом того, в каком окружении человек растет. То есть вообще в любой астрологической работе очень важно сопоставить, насколько та картина, которая заложена в изначальной карте самого человека, соотносится с окружающими факторами, как она изменилась, как она выражена в жизни человека здесь и сейчас.

Иногда колоссальное влияние оказывает то, какие карты у родителей. Потому что дальше ребенок очень много воспроизводит из того, что он обрел в детстве. И получается, что у ребенка может быть достаточно невзрачная карта, без каких-то явных показателей, но у него может быть невероятно мощный фактор в лице родителя, который постоянно давил на какую-то его мозоль или мощно развивал какие-то его качества.

При этом изначально это нельзя было отследить. И только потом, разбирая историю человека на консультации, понимаешь, что у него был буквально 15-летний опыт, когда ему постоянно давили на что-то, продвигали его в каком-то направлении, сознательно или нет сильно активировали в его карте какую-то планету, которая потом просто всю жизнь ему отбивалась какими-то возможностями.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев