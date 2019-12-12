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Автор Инна Новикова

Чем западный гороскоп отличается от китайского?

Гороскоп

Какая разница между западной и восточной астрологией? Чем европейский гороскоп отличается от китайского? И почти практический вопрос: если в одном и том же месте в одно и то же время родится сразу несколько детей, насколько будет похоже их будущее? Как это происходит с близнецами?


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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, интересно, что есть некое противоречие между китайским и западным гороскопами. И все эти Крысы, Драконы пришли к нам с Востока. А в Европе — по-другому. И сами принципы разные. Расскажите, чем отличаются эти гороскопы, в чем они сходятся, а в чем друг другу противоречат.

— Тут разница достаточно большая. То, что называем западной астрологией, опирается на положение планет, которые физически где-то находятся в определенный момент. Марс, к примеру, находится в той части космоса, Венера — в этой и т. д. И мы фактически имеем дело с конкретными физическими телами, которые создают программу. Она описана именно положением этих планет.

Все, что касается китайского гороскопа, — это более символическая система. Просто каждый год является следующим циклом, каждый определенный знак идет последовательно за предыдущим знаком. И так же, как есть такие численные системы типа нумерологии, китайский гороскоп является именно методом, который несильно связан именно с реальными планетами.

По сути дела, он и не является астрологией в привычном для европейской традиции формате. Там есть именно астрология, которая граничит и во многом пересекается с астрономией. Это все то, что связано со звездами. Китайский гороскоп — это численный метод, который дает характеристики другим способом. Поэтому это разные вещи.

— А как вы относитесь к китайскому гороскопу? Насколько ему доверяете?

— Я считаю, что эти методы тоже рабочие. Так же, как достаточно эффективным рабочим является нумерология, так же, как, в принципе, мы все живем в некой матрице из чисел. Каждый из нас имеет определенный код рождения.

— По дате рождения?

— То же самое в более широком плане — мы родились в какой-то год. Мы себя же идентифицируем с этим: это моя дата, это мой знак. И через эту идентификацию происходит настройка с той или иной сутью. На самом деле, что касается нумерологии, даты рождения, так же касается и китайского гороскопа, это основано на численных методах.

Поэтому там можно делать фактически смену даты, если человек себя идентифицирует с новой датой, она будет работать. То есть там суть имеет не реальное положение планеты или чего-то еще, какое-то явление, состояние части мира в тот момент рождения, а имеет значение, с какими данными человек себя ассоциирует, например, хоть с данными паспорта.

Если он меняет данные, у него в паспорте будет другая дата рождения, то уже она будет давать ему другие характеристики. Точно так же и китайский гороскоп имеет более численную природу, то есть здесь с чем себя человек идентифицирует, тем он и становится в окружающем мире.

Для западной астрологии нужна именно реальная дата рождения, потому что там учитывается реальное положение планет. Но это, наверное, для большинства людей сложно уже.

— Но ведь нужно реально очень точное время рождения — реальная минута. И место рождения тоже играет большую роль. Говорят, что когда рождался Александр Македонский, астролог бегал около его матери, говорил: "Потерпи-потерпи, если ты сейчас его родишь, то он умрет очень рано, а если родишь чуть позже, то он проживет долгую жизнь". В итоге она родила, он прожил 33 года, но стал великим полководцем. Может быть, действительно была такая история, а может, выдумка. Но реально есть следующий вопрос. Сейчас в одном большом роддоме могут практически одномоментно родиться три-четыре ребенка.

— Да.

— Получается, что все эти младенцы будут иметь одинаковую судьбу, одинаковый характер, одинаковые особенности?

— В целом — да, потому что они имеют одинаковые исходные данные. Но дальше они начинают двигаться каждый по своей траектории. И это очень наглядно прослеживается на близнецах, которые рождаются фактически в один момент времени в одном месте. Но дальше возникает, так назовем, магия. Во-первых, у каждого из них есть планеты — Солнце, Луна — женский, мужской архетип.

Когда они вместе, только один из них может быть лидером, а второй становится ведомым. И тогда Солнце берет на себя один близнец, а Луну — другой. Несмотря на то, что у них один и тот же гороскоп, жизнь буквально учит их разным ролям, потому что они не могут быть в одной и той же роли в один и тот же момент.

И даже одинаковые даты с одинаковыми условиями особенно для близнецов будут вытеснять их в разные роли их гороскопа. Поэтому все зависят от окружения. Исходные данные — здесь абсолютно точно, у них все предпосылки. А дальше зависит от того, в какой обстановке они находятся, кто их окружает, как они воспитываются, в каких условиях и т. д.

Все это уже уникальным образом прорисовывает их стратегию жизни. Если они будут изначально с детства разделены, но тем не менее будут воспитываться в схожем окружении, тогда у них есть все предпосылки прожить очень похожие главные события в жизни. 

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Чем западный гороскоп отличается от китайского?
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