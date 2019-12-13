Астрология жива, пока людям нужно участие

Что человеку надо? Участие, сопереживание, осмысление. В этом помогает не только психология, но и астрология. Такой аспект здесь тоже один из важнейших. Поэтому в гороскопах часто встречается много общих моментов и очевидных советов. Но ведь это тоже помогает и работает.



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

Читайте начало интервью:

2020 год: большая игра больших систем

Чем западный гороскоп отличается от китайского?

— Павел, вы сказали, что в 2020 году нужно убрать лишнее и выбрать главное. Наверное, в жизни всегда нужно убирать лишнее, выбирать главное. Это же не связано с каким-то особенным годом, с планетами или с отдельной взятой Крысой, металлической или деревянной. В принципе, очень часто гороскопы говорят самые банальные вещи и дают очевидные советы, универсальные и ко всему подходящие.

— Да, согласен полностью. Потому что, с одной стороны, задача гороскопа как раз и состоит в том, чтобы сфокусировать внимание, но как раз на том, что именно сейчас об этом думать эффективнее, делать это результативнее, нежели что-то другое. Так и в 2020 году лучше сфокусируйся на карьере, на больших задачах, а не на мелких радостях.

Это главный посыл на 2020 год. Другой особенностью гороскопа является, что происходит со мной сейчас. Например, в уходящем 2019 году был очень силен узел прошлого, который говорит, что я хочу бросить работу, я хочу уволиться, меня все достало. И очень многие люди за 2019 год прожили несколько циклов увольнения, найма на работу просто потому, что хочется все бросать.

Гороскоп объясняет и дает понять, что это длится уже довольно долго, но с весны 2020 года этот фактор исчезает. Дальше человек себя будет чувствовать спокойнее в этом плане. Он не сможет это объяснить какими-то внешними факторами или внутренними мыслями. Поэтому люди могут находиться в растерянности.

А если про это знать, то уже есть объяснения этих состояний, известны и сроки, в рамках которых этот фактор действует. Поэтому, собственно, здесь задача астролога на самом деле состоит в том, чтобы вытащить то, что является самым главным и важным именно в этот момент. Тогда это будет можно максимально плодотворно использовать.

Астрологические объяснения или связанные с гороскопом — это достаточно большой пласт для изучения и осознания, в том числе и в смысле их универсальности. И гороскопы действительно работают для всех. Можно буквально все поменять местами, и снова выдать всем прогнозы, и снова все будет интересно, и уникально прозвучит.

— Все будет звучать красиво.

— Уже были исследования на эту тему. Много проводилось таких мероприятий, куда добровольцев приглашали, им выдавали ободряющие прогнозы и характеристики их знаков: вы — хороший, замечательный человек, окружающие люди вас недооценивают, есть у вас какие-то близкие люди, о которых вы заботитесь, и т. д. Да, есть эти универсальные общие вещи.

Но ведь в принципе это тоже хорошо и полезно. Здесь работает одна из главных, фундаментальных вещей, связанных с гороскопом и не только: людям нужно внимание, им нужно, чтобы о них говорили, чтобы о них заботились, чтобы к ним привлекли внимание и о них говорили.

Поэтому гороскоп вроде как бы ко мне обращается, а когда говорят обо мне, это всегда приятно. Даже если это простые, размытые и универсальные вещи. Но всегда приятно, когда кто-то уделяет внимание. Это на самом деле связано с любой работой в формате коучинга, в формате один на один, когда мы занимаемся другим человеком.

Потому что даже сиделка, которая пришла к человеку, чтобы ухаживать за ним, — это личное внимание, ощущение подпитки. Поэтому все, что связано с гороскопами, — просто потребность внимание к себе привлечь, процентов на тридцать. Люди любят это даже не потому, что это связано с какими-то реальными прогнозами, а потому, что поговорят обо мне, о моих проблемах, сильных и слабых сторонах.

То есть именно в этом смысле часто на астролога идет запрос как на психолога, как на человека, который может как-то посюсюкать, позаботиться, послушать о проблемах. Ведь спросите тех, кто начинает заниматься астрологией, первый год в ней копается. У них все подружки сидят на ушах, рассказывают: а вот здесь у меня то, а вот здесь это…

И не суть, совпадет ли то, что начинающий астролог вывел, или не совпадет, главное — вот это соучастие, сопереживание, которое происходит в самой по себе этой работе. И я считаю, что из-за этой потребности уже в 20-30 процентах люди обращаются как к прогнозам, так и собственно к самим астрологам.

Многим бывает важно получить вот это эмоциональное соучастие, особенно если это девушки, особенно если это вопрос отношений. Там же дело не в каком-то серьезном прогнозе: продадим мы эти акции — не продадим. Это человеческое эмоциональное участие.

Вот раньше у нас — в Советском Союзе — не было принято иметь психологов, но ведь зато постоянно люди друг другу жаловались. Сейчас многие жалуются за деньги в этом смысле — жалуются психологам, жалуются и астрологам. И на этом действительно построена большая индустрия.

А со стороны людей это в чем-то является фактически способом найти внимание и разобраться с собой, иногда просто получить эмоциональное внимание, а иногда — и какую-то профессиональную помощь. Тогда для этого, конечно, привлекаются высокопрофессиональные психологи. Либо когда прогнозируются серьезные события, то астрологов тоже выбирают не абы каких, а действительно серьезных и опытных.

Но и в любом случае для всех очень важно и самим об этом задуматься и разобраться как в окружающем мире, так и в своих внутренних обстоятельствах. И помощь в этом всегда востребована. Поэтому задача изначально выдать эмоциональную помощь всегда присутствует как база в работе и астролога, и всех вот этих сюжетов. Я сейчас, может быть, куда-то слишком глубоко копнул в профессиональную кухню, но это действительно так. И это нужно всем нам…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев