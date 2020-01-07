Астрология направит, но за вас не сделает

В последней части большого разговора об астрологии вообще и астропрогнозе на 2020 год металлической крысы — о сбываемости предсказаний, а также о том, как их использовать, чтобы самим сделать свое будущее лучше. Главное — работать и не относиться ни к чему фанатично.



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, вы уже достаточно давно работаете астрологом. Когда вы начали практику?

— С 2009–2010 года я начал работать.

— Следовательно, вы видели, что происходит в жизни ваших клиентов после прогнозов, насколько они соответствуют. Вы сказали, что есть вероятность каких-то событий, а ваше дело — предупредить, посоветовать, как избежать чего-то плохого и, наоборот, приблизить хорошее. Насколько люди следуют советам, каковы бывают результаты?

— Да, в моих прогнозах есть отчетливо результат. Но не так, что вот просто это неизбежно произойдет и ничего нельзя сделать. Прогноз на то и ориентирован, что это будет происходить, но есть способы предотвратить это или наоборот, для этого надо сделать что-то вот в этот и вот в этот день. И тогда это имеет в себе результативность. Уже по первым признакам человек может понять, что происходит, и успеть обработать ситуацию до того, как она перешла в какое-то критичное негативное русло.

По сути, в этом заключается идеал моей работы. Я формулирую человеку какую-то ситуацию, что произойдет то-то или то-то. Но часто происходит не именно то, о чем я предупреждал, но происходит ситуация очень схожая. Например, в аварию попадает не этот человек, а какой-то его знакомый, а он тоже находится в больнице, но по другой причине.

Или что-то еще в этом духе получается. Это происходит достаточно часто. У меня на консультации ситуация проигрывается достаточно подробно. Случается, что многие моменты из ситуации я описал верно, но какие-то пазлы были совершенно другими. Я не могу прямо уж дотошно описать все.

Поэтому я иногда специально комментирую, что ситуация начнется вот здесь и здесь, и вы тогда посмотрите на то-то и на это. И там уже человек просто видит, в чем сложности его ситуации, и понимает не только, как она пойдет в сторону негатива, но и как этого можно избежать. Потому что с планетами сотни вариантов, одна и та же планета может по разному проиграться.

Поэтому важно из этой сотни вариантов вытащить два или три, которые будут позитивно работающими в этой ситуации. Опять же, надо узнать обстоятельства, которые сейчас у человека, чтобы понимать, как и куда эти действия могут его вытащить. Это достаточно сложно сформулировать отвлеченно, а в конкретной ситуации можно дать какие-то подсказки, показать способы приблизить нужный результат.

Но все равно всегда это является чем-то около. Если ситуация вокруг развода или нет, конкретно она может звучать как разлука с ключевым человеком. Проигрываться по-другому она может тем, что человек просто резко уезжает из своего города и теряет всех своих близких, но по причине работы, а развода не происходит. Потом этот человек возвращается, и они живут дальше вместе. Эти нюансы не всегда однозначно можно раскрыть в планетах.

— Как вы относитесь к пословице "посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу"? Насколько наша судьба зависит от нашего характера и привычек?

— Да, это действительно верно, и бывает даже в разы эффективнее, нежели опираться на астрологические призывы. Например, некоторые ко мне обращаются с вопросами, когда надо запускать или рекламировать свой бизнес. Конечно, я даты могу дать хорошие, но все-таки результат-то будет связан больше с тем, какого хорошего маркетолога они наняли, как вообще они это запускают. А сама дата может вообще не иметь принципиального значения.

Иногда люди относятся к астрологии, как "я загадаю желание, а оно само исполнится", вот в этом ключе. И тогда просто упускают какие-то реальные, конкретные действия, которые должны к этому привести. Есть такая особенность у некоторых людей, которые видят в астрологе какое-то чудо, обращаются к нему в тот момент, когда ситуация уже провальная. Но здесь дело в том, что…

— На звезды надейся, но сам не оплошай.

— Да, именно как "на Бога надейся, а сам не плошай". С астрологией, конечно, мы можем нарисовать план, как это будет развиваться, но работать-то вам самим надо будет. А у людей просто иногда перебор в этом бывает. Я вижу, что человек излишне экзальтирован. Он думает, что если я выберу правильно дату для начала дела, то оно все само собой подберется и сделается.

Но всегда есть несколько сюжетов. Первое, от чего все зависит, у самого человека карта должна быть соответствующей. Второй момент, окружение должно быть, тут о реальности не надо забывать. Это, как, например, если есть указания на знакомство или развитие отношений, то надо же ими заниматься, а не сидеть дома в интернете, смотря YouTube. А просто так выслушать прогноз "мне в 2020 году повезет", это просто послушать про себя что-то приятное, но результата не будет.

— Все-таки мы страна оптимистов, всегда верим в лучшее и надеемся, что 2020 год принесет изменения к лучшему. Есть у вас какие-то пожелания для нашей аудитории?

— Да, главное пожелание на 2020 год: если вы имеете четкую цель, если у вас есть амбиции и фокус внимания, то 2020 год как никакой другой может сфокусировать вас на этой цели и дать возможность ее добиться. Здесь нет никаких мешающих, отвлекающих факторов. В этом главная сила 2020 года, особенно первой его половины.

Чтобы добиться цели, главное — надо четко ее сформулировать, тогда стопудово вы ее добьетесь. В этом суть нового года. 2020 год несет энергию и посыл: "Люди, давайте общаться". И апрель, май, июнь — это месяцы, когда мы начинаем слышать, любить и вообще обращать внимание друг на друга. Этого не было достаточно долгое время.

И затмение, которое происходит 21 июня, напрямую является затмением любви, словно бы такая прямо аура всеприятия, ощущение того, что "как здорово, что все мы здесь сегодня собрались". В этом суть летних затмений, и этого я хотел бы пожелать всем в новом году и всегда. Ведь очень хорошо, что мы все начнем слышать друг друга и быть внимательными друг к другу.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев