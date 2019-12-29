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Автор Инна Новикова

Тренды 2020 года: национальная идея и финансы

Гороскоп

Что ждет Россию и весь мир в 2020 году? Какие изменения произойдут в общественной жизни и сознании? Как изменится государственное управление? Какие взлеты и падения нас ждут? Как долго продержатся эти тенденции? Как их можно использовать?


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Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, вы уже рассказали много хорошего и не очень про наступающий год. Чем еще он будет примечателен? Скажите, пожалуйста, не только про благоприятные, но и про опасные моменты 2020 года для нас и всего мира. Чего и когда нам надо будет опасаться? Можно ли и как этого избежать?

— В следующем году начнется глобальное изменение всего мирового сообщества. Главный инсайд 2020 года — это постепенный переход от вертикального управления к горизонтальному, касаемый вообще государственной структуры не только в России, но в пространстве всеобщего мирового сознания. Как было раньше, уже не будет. Сейчас, конечно, есть несколько различных форм государственного устройства и методов работы государственных структур — от парламентских республик до монархических.

Но везде, особенно последние лет семь, полностью доминировала жесткая вертикальная, можно сказать, монархическая система управления, когда ни парламент, ни партии фактически не имеют никакой силы и в принципе являются чисто декорацией. Даже структура, связанная изначально с сильной партийной системой, как Штаты, столкнулась с идолом в лице Трампа, который считает, что он здесь царь, и его вообще не волнует окружающее мнение.

Но скоро будет очень важная смена акцентов — лидеры перестают иметь силу. Начинает набирать силу именно партийное, парламентское управление. И в 2021–2022 годах постепенно продолжится переход крупных политических систем и других организационных структур в режим парламентского управления, когда слышны многие голоса, а не один голос, как это было свойственно всем в последние семь лет.

И вообще, уходят на второй план идолы эпохи. Также есть вероятность даже очень больших скандалов вокруг этих ключевых политических личностей в августе и в декабре, когда умножится и станет очевидной либо их несостоятельность, либо их методов управления. Это точно затронет Трампа.

— Давайте теперь поговорим о падениях и взлетах в рамках России 2020 года. Когда какие отрицательные и положительные факторы будут действовать у нас?

— Главное, что на этой общей волне происходит. Я бы ожидал, что в России после долгих лет отсутствия национальной идеи она начнет появляться. В последние годы национальная идея пыталась спускаться сверху, как бы через лидерское вертикальное управление. Но толку от этого не было. Сейчас же на декабрь 2020 года и далее приходится время начала проявления очень сильного социального сознания, в результате чего общество начинает формировать свои идеи и идеалы.

В принципе, 2021-й, 2022-й и последующие годы станут годами формирования некоей национальной идеи, которая способна объединять людей. А декабрь 2020-го начнет это возрождение. Вообще люди очень сильно начнут ощущать сплоченность друг с другом с конца 2020-го, особенно где-то с декабря, и потом — весь 2021 год.

Это немножко похоже на то, что я говорил про апрель и май, когда люди начнут выходить на общение друг с другом, просто знакомиться с соседями, просто захотят увидеть больше людей и пообщаться с ними. Офлайн начнет очень сильно развиваться. И все это накладывается на идею того, что люди начинают слышать друг друга и понимать, что мы — вместе, а мир разобщенных людей, как это существовало последние семь лет, уходит в прошлое.

Поэтому сила единства потенциально способна дать совершенно новую какую-то вдохновляющую национальную идею, которая вырастает из самого российского народа, а не является именно какой-то концепцией, спускаемой сверху. Я не знаю, насколько это затронет президента, но в принципе и его тоже. Ведь это касается всех, всей России, такие будут главные тренды.

— Что будет с экономикой и финансами, благосостоянием простых людей в 2020 году?

— Здесь есть несколько тенденций. Первое — продолжится очень сильное давление государства, стремление зарегулировать все, вся и всех. Будет сильно давить тема, что работать можно только официальным образом. Практически вся неофициальная структура, работающая левым образом, оказывается очень сильно вытеснена.

Поэтому, если у вас есть государственные разрешения и сертификаты, все остальные официальные бумаги, то с бумажкой ты молодец, без бумажки — никто. В 2020 году бумажка является прямо идолом и позволяет зарабатывать хорошие деньги.

Поэтому постарайтесь иметь какие-то официальные отношения и подтверждения, потому что если вы в системе регулирования, тогда вы — в процессе. Если вы действуете левым образом, вы получаете очень много сложностей как-то продвигаться.

Вообще, тема "работать по-белому" становится чуть ли не основной стратегией выживания, несмотря на то что это у нас дико трудно и проблемно, но фактически остальные сферы очень сильно затухают.

Здесь есть еще аспект миллионеров, который приходится на конец марта, продолжается в июле, и он есть также в ноябре. Он проявляется в том, что люди хотят жить большим, а не заниматься мелочевкой. И главные деньги приходят именно с крупных чеков, а с продажи мелких товаров практически нулевая доходность будет. Поэтому бизнесменам лучше ориентироваться на VIP-рынок.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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