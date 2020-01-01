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Автор Инна Новикова

Крыса заставит власти давить на бизнес

Гороскоп

Оказывается, это звезды и планеты диктуют государству желание гнобить предпринимателей и губить любой бизнес. Видимо, на нашу территорию светила оказывают какое-то особенное влияние. Поэтому в 2020 году будет продолжаться этот прессинг, регуляция и диктатура власти на бизнес достигнет апогея.


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Но есть смысл продержаться, потому что в 2021 году "оковы… рухнут — и свобода…" Что еще ждет нас в экономическом и финансовом плане? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Тренды 2020 года: национальная идея и финансы

— Павел, вы сказали, что в следующем году будет действовать аспект миллионеров — все захотят большого, а не мелочи. И хорошо будет только тем, кто работает на VIP-рынок, а с продажей обычных товаров будет практически нулевая доходность. Получается, у большинства населения финансовые дела будут не ахти какие?

— Вообще и средний класс населения продолжает беднеть — и беднеть очевидным образом. Деньги остаются только у людей, которые изначально находятся в очень хорошем достатке. Соответственно, VIP-клиентура — единственная, которая тащит рынок в 2020 году и позволяет как-то зарабатывать. Поэтому бизнесменам лучше переориентировать себя с мелкого повседневного товара широкого спроса на что-то более ориентированное на богатых людей.

Рынок, ориентированный на средние слои населения, будет уходить в минимум, конкуренцию выдержат только большие игроки. Но есть еще и другой очевидный момент: помимо того, что деньги есть в основном только у богатых людей, только они и готовы с ними расставаться. Но в этом плане есть еще другая история, связанная со всеми.

Большинство людей, даже у которых накопления в размере одной бутылки, тоже хотят быть настроенными на большую цель, будут жить буквально под девизом: мы будем голодать, но мы будем копить на что-то великое. Это действует, опять же, аспект миллионера.

Даже если у человека не миллион, а баночка с какими-то минимальными накоплениями, которые десять лет туда вкладывались и береглись, в конце марта многие захотят что-то большое с ними сделать. Люди будут ущемлять себя до последнего, лишь бы замахнуться на что-то такое миллионное, большое, громадное. Вот это игнорирование сиюминутных потребностей будет идти через весь 2020 год ради каких-то крупных целей и задач.

Еще главным денежным направлением являются суды. Они на самом деле были сильны и активны весь 2019 год. И они будут максимально сильны, вы можете судиться с крупными предприятиями, а не просто по банальным житейским делам типа алиментов. Это один из главных способов получения доходов в 2019 и 2020 годах, насколько бы это нелепо и смешно ни звучало, тем более, что у многих деньги заканчиваются.

Но попытка их отстоять именно судебным образом является очень сильным и достаточно конструктивными рычагом. Несовершенство судебной системы — это другой вопрос. Но в целом, сама по себе тематика 2020 года предполагает невероятную смелость для того, чтобы судиться и ставить очень высокие риски. И это является очень результативной практикой.

Тема банкротства для предприятий тоже является очень эффективной на 2019-2020 год. И последнее важное в этом плане. Июнь — первые проблески волны свободного предпринимательства, которые станут главным вектором на 2021 год. Новые знакомства в бизнесе, которые вы получите за май-июнь 2020 года, могут стать главными с точки зрения заработка начиная с декабря 2020 года и на весь 2021-й.

Поэтому постарайтесь весной быть максимально открытым и активным создать максимум общения и получить максимум новых знакомств, потому что потенциально здесь тот клондайк бизнес идей, которые реализуются потом в 2021 году. На этом у меня всё касаемо денежных и других рабочих процессов.

— Я с грустью выслушала ваш прогноз о том, что у крупного бизнеса все будет хорошо, а у мелкого и среднего все хуже и хуже. И, видимо, на эти процессы влияют в первую очередь даже не звезды, а экономическая политика нашего руководства, законодательная база, налоговая нагрузка и другие очевидные факторы.

— Вот это все оно и есть, но здесь и гороскоп…

— Вы говорите о том, что звезды будут влиять на те факторы, которые формируют экономический климат в стране?

— Да, то есть пояса еще сильнее затянет государство.

— Государство или народ?

— За счет народа, конечно. Стремление зарегулировать под себя и решать даже невозможное будет еще в первые месяцы 2020 года прямо еще сильнее и сильнее давить. И в этом смысле мелкому предпринимателю будет все сложнее существовать, потому что давление бумаг, оформления прочих вещей будет только нарастать.

Возникнет ощущение безысходности ввиду того, что мы и так тут еле живые уже, сколько же можно еще… Но это давление все равно будет нарастать и нарастать. Это сильное влияние знака Козерог, он связан с госструктурами и с их влиянием на людей. Здесь в Козероге находятся куча планет: Юпитер, Сатурн, Плутон, Марс на начало года.

Все они дают буквально ощущение того, что государство просто все зарегулировало и вдохнуть-выдохнуть невозможно. В 2020-м приходится терпеть весь этот гнет, когда все зарегулировано и буквально невозможно сделать ни шага влево, ни шага вправо. Но те, кто потенциально готов с этим справляться, выезжают несмотря даже на этот подавляющий государственный фон, который будет крайне силен.

Но в 2021 году наконец-то произойдет спадение очень многих из этих оков, появится ощущение того, что наконец-то наступает свобода в экономике. 21-й снимает половину ограничений, и предприниматели прямо свободной грудью начинают вдыхать и работать в этом году.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы бизнес гороскоп экономика миллионеры астрология точка зрения астропрогноз инна новикова павел чудинов экспертное мнение малый и средний бизнес
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