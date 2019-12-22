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Автор Инна Новикова

Прогноз на 2020 год: Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы

Гороскоп

Что будет с нами в Новом году — с конкретными знаками Зодиака? А вдруг пригодится и поможет?… Заканчиваем путешествие по гороскопу-2020: Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, продолжим знакомить людей с прогнозами для знаков Зодиака на следующий год. Далее по порядку — Стрелец.

— Для Стрельцов главное, определяющее в наступающем году — это затмения. Они происходят в Стрельце 5 июня и 14 декабря. В каждый из этих месяцев и особенно дней будет ощущение, что с них уходит какая-то прежняя личина. Вообще Стрельцы за последние лет семь могли играть роль железного человека, и это отдаляло их от других людей. "Я сам/сама по себе, машу шашкой, головы прочь", — прямо как эта история из сказки "Алиса в Стране чудес", где была королева, которая каждому рубит голову.

Вот эта тема сильного, железного человека умирает у Стрельцов в рамках следующего года под затмениями в июне и декабре, они буквально прощаются с такой ролью. А главное, новым трендом, заменяющим эту жесткую роль, приходит тема желания сдаться отношениям, партнерству и в принципе поиску интересных людей и перестать все тащить на себе.

Вот в этом и будет главный мотив вообще всего 2020 года. Наступает совершенно новый этап в личной жизни. В мае-июне он закладывается, начинается выход — живое взаимодействие с людьми. Ну и еще есть такой момент предостережения: Стрельцам нужно быть аккуратными со скандальными процессам в августе, они Стрельцов тоже могут зацепить. Нужно избегать сумасшедших рисков.

— Что ждет Козерогов?

— У Козерога главное то, что на весь этот новый год практически весь гороскоп служит им. Планеты Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон находятся в знаке Козерог, и они дают Козерогам свою силу. Фактически это команда идеальных подчиненных, с которыми Козероги могут добиться, вероятно, каких-то своих личных успехов. Тема роста вертикально в каких-то своих должностных возможностях очень вероятна. Через 2020 год Козероги могут вырасти где-то в два раза.

Главное, что появится много адекватных подчиненных. Это значительно отличается от того, что было в 2019 году, когда у Козерогов было ощущение, что они идут дорогой смерти, буквально еле уже ногами двигают, и еще хуже — ощущение, что людям доверять нельзя. Октябрь-ноябрь 2019-го в принципе могли Козерогов разочаровать в человеческом факторе, потому что было очень большое количество сбоев.

А 2020-й просто дает второе дыхание. И главное, что он дает сильную команду людей рядом, вместе с которыми Козероги в марте прямо идут к своим победам. Весь 2020 год для Козерогов силен. Есть предпосылки для того, что они сильно поменяют свою деятельность в 2021 году. И первые мысли на эту смену пойдут в мае или июне следующего года. Козероги задумаются о том, что надо менять работу, и в 2021-м они будут уже в другой сфере.

— Приближаемся к концу — Водолеи.

— Да, пара знаков у нас осталось. Предпоследний — Водолей. Тут логика такая: главная планета для них — Уран, которая любит правду, любит рубить эту правду даже там, где она не нужна. Ее нужно поберечь до апреля 2020 года. Тогда Водолеи получат социальную поддержку и смогут вскрыть все интриги, проблемы и сложности, которые их душили и мучили в 2019 году. В это время их качество правдолюба найдет свой отклик. И фактически Водолеи будут символизировать главные революционные силы, которые меняют 2020 год и оказываются лидирующими в 2021 году.

По сути, 2021 год — это время лидерства Водолеев. А 2020-й символизирует переходные процессы, поэтому их звездный час начинается в апреле-мае. Потом в течение всего 2020 года Водолеи, собственно, осуществляют этот переход на роль лидера. Вообще тема любимчика сообщества становится все более явно выраженной вокруг Водолея — люди прямо начинают объединяться вокруг них. Это май-июнь, и потом, чем дальше, тем больше.

К Водолеям приходит чувство нового смысла жизни, потому что в последние пару лет они могли превратиться в роботов. Они были словно трудоголики, которые просто от рассвета до заката работали, да еще и от заката до рассвета. Вот это ощущение — просто выжать себя до максимума — было весь 2019 год. Оно еще продолжится в феврале-марте, но Водолеи выдержат, и в апреле их ждут большая свобода и понимание того, что теперь уже их не удержать.

— Последний знак — Рыбы.

— Для Рыб 2020 год слишком рационален, меркантилен, здесь нет времени сентенциям, каким-то чувствам, надо пахать. И главное, быть готовым на это идти. За январь, февраль и март они уже войдут в крупную структуру. И главное, Рыбы могут познакомиться с очень сильными и влиятельными людьми, доступа к которым у них не было в принципе последние лет семь.

Рыбы могут устроиться в крупные госкорпорации либо в какие-то достаточно крупные фонды и быть близкими к людям очень высокого полета. Рыбы редко когда встреят подобных людей, поэтому им нужно постараться не избегать каких-то важных, трудных задач, быть готовыми к тому, что придется пахать, потому что это очень нужно.

Зато благодаря этому 2020 год одновременно вытащит Рыб на совершенно новые финансовые горизонты. Даже если не вытащит, то хотя бы приблизит и познакомит с людьми, о которых раньше Рыбы не могли и мечтать, даже не думали быть лично знакомыми. Вот, наверно, главные мотивы для всех 12 знаков. Еще, конечно, есть и опасные моменты.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы рыбы 2020 год стрелец козерог водолей гороскоп астрология точка зрения астропрогноз павел чудинов инна новикова экспертное мнение
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