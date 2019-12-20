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Автор Инна Новикова

Прогноз на 2020 год: Овен, Телец, Близнецы, Рак

Гороскоп

Что будет с нами в новом году - со всеми нами, близкими людьми и конкретно с каждым? Ведь все хотят это знать, ну хотя бы в общих чертах… Что же сулит этот такой четкий и красивый 2020 год?


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Пройдемся по знакам Зодиака по порядку. Начинаем: Овен, Телец, Близнецы, Рак. В гостях у главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой астролог Павел Чудинов.

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— Павел, уже скоро все мы будем встречать Новый год. Что наших зрителей и читателей ждет в 2020 году? Расскажите про все знаки Зодиака прямо по порядку. Первый знак в гороскопе — Овен…

— Если говорить про Овнов, то им нужно постараться максимально быстро войти в какие-то большие карьерные программы, и к концу марта здесь намечается большое признание и успех. Буквально все начало года — январь, февраль, март — это время пахоты, чтобы добиться хороших финансовых результатов. Фактически главные рабочие и карьерные месяцы, за которые вы, наверное, можете заработать денег на весь последующий 2020 год, это февраль и март.

Причем все это происходит сразу в начале года, так что долго ждать не нужно. Очень важная личная история для Овнов выпадает на апрель-май-июнь. Там возможны поездки, путешествия с любимыми людьми, новые знакомства.

Очень бурная и буйная вторая половина года будет для Овнов. С августа по декабрь они могут участвовать даже в каких-то бурных, не то чтобы криминальных, но опасных событиях. Август-сентябрь выдадутся крайне жаркими и порой даже очень экстремальными. Только декабрь даст Овнам какое-то чувство опоры и понимания того, что происходит. Просто декабрь является очень сильным для Овнов. И та суета, буйная энергия, которая у них была в августе, сентябре и октябре, главные свои плоды даст только в декабре.

— Дальше идет Телец…

— Если говорить про Тельцов, с одной стороны, эта земная стихия доминирует над всем пространством в январе, феврале, марте. И к концу марта есть история, когда через Тельцов принимаются ключевые денежные решения. Тельцы становятся буквально последним спусковым крючком, для того чтобы решить тот или иной финансовый процесс. Главное слово за ними.

И в этом смысле я бы ожидал достаточно сильного карьерного восхождения за один месяц март. Потом с апреля их выпускают в свободу, в путешествия, в поездки. И там, возможно, начнет формироваться новый цикл работы. И в работу за апрель-май-июнь 2020 года они полноценно включатся в 2021–2022 году.

А в мае 2020-го они увидят, где они будут работать, какую новую специальность они выберут, потому что здесь до конца марта фактически слишком сильно довлеет над их работой узел прошлого. То есть они связаны с прежним местом работы и из него вытаскивают максимум финансового результата в конце марта. А дальше — с апреля-мая — они ищут какие-то новые пространства.

— Потом Близнецы…

— Да, далее про Близнецов. Для Близнецов, наверное, это будет самый главный год, потому что здесь затмения переходят как раз в ось Близнецы и Стрелец. По сути, ось затмения будет находиться в Близнецах еще весь 2021 год. В начале этого времени — где-то с мая 2020-го и до 2021-го — в жизни Близнецов будет кардинальный разворот.

Последний десятилетний цикл будет закрыт, завершен, и начата совершенно новая реальность. При этом изменения коснутся в первую очередь их карьеры. И главное, что для Близнецов являлось достаточно сложным в последние лет пяти-шести, станет намного проще. Потому что до этого они были лишены точек контроля. И только 2021 год полноценно дает им ощущение полного влияния над жизнью.

А май-июнь 2020-го является первой переходной ступенью к тому, чтобы взять контроль своей жизни полностью в свои руки. И многие Близнецы прямо оживут, у них произойдет новое становление после нескольких лет очень тяжелой борьбы. И это восстановление начнется уже с мая 2020-го, а в 2021-м раскроется полностью. Они потихонечку становятся все больше и больше лидерами. Инициативы Близнецов все больше играют роль во второй половине 2020 года, в 2021-м они становятся чуть ли не главными людьми.

— Рак…

— Дальше, если говорить про Раков, то здесь главное, что во всем и всегда будет тема главного и сильного денежного партнера. Им, в принципе, может везти на встречу с какими-то богатыми людьми или на то, что они будут постоянно заняты.

Здесь идеально, если это будет личный контакт с близким любимым человеком, если этот партнер — любимый человек. Тогда это будет иметь максимальную результативность, потому что иначе вас просто судьба будет связывать с какими-то делами крупных директоров и вы будете работать на них, просто заниматься помощью или поддержкой этих крупных, влиятельных персон, не обязательно имея из этого какую-то существенную личную выгоду.

Но если есть возможность супружества, каких-то личных отношений с такими влиятельными людьми, для Раков этот год максимально успешен и в этом отношении. Ну и в целом год очень денежный. Он рациональный.

Для Раков тема семьи присутствует только в феврале. Далее уже идет только много амбиций и задач именно в рабочем плане.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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