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Автор Инна Новикова

2020 год: большая игра больших систем

Гороскоп

"...Устроены так люди, желают знать, что будет…" — абсолютная правда в популярной до сих пор песенке. Особенно это желание обостряется, конечно же, в преддверии Нового года. Как устроен год мыши или крысы? Что это за зверь, и какой он будет в этот конкретный год?


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Итак, что будет в наступающем и последующих годах для всего мира и России, для всех людей, каждого знака и кого-то в частности? Об этом, астрологии в целом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

— Павел, с удовольствием, с интересом почитала ваши душевные прогнозы. Тем не менее буду просить вас, чтобы вы говорили более конкретно, потому что люди читают прогнозы для того, чтобы узнать, что будет, как поймать удачу и избежать неприятностей. У нас впереди Новый 20-й год третьего тысячелетия. Чего нам ждать в 2020-м?

— 2020 год — это действительно краеугольная дата. В принципе, за последние лет десять она символизирует достаточно большой разворот. Максимально он коснется именно больших структур, в том числе крупных предприятий и каких-то государственных процессов — того, что завязано на огромное количество людей, на большие системные процессы. Именно они начинают свой разворот уже в 2020 году.

Фактически главным новым витком станет 2021 год. 2020-й — это последний год старого караула, либо старой реальности, которая уже созрела и уже готова к изменениям. Вот-вот они начнутся. Но так как сейчас просто огромное количество всяких новых трендов и они очень разнообразные, то они не являются, не могут служить точкой опорой.

Поэтому система пока еще не понимает, куда дальше двигаться, в результате буквально весь 2020 год ей и всем нам хочется еще сохранять некий статус-кво. То есть все понимают уже необходимость перемен, но все еще держатся за прежний мир. И только 2021 год запускает эти перемены большим потоком.

А 2020-й — это еще попытка до последнего додержать ситуацию стабильно. Это будет касаться и крупных корпораций, и целых государств вплоть до того, что государственная политическая система также будет существовать в этом же режиме. И для обычных людей этот год вряд ли станет принципиальным, потому что главное, что здесь будет происходить, будет связано с большими процессами.

Главные большие планеты (Плутон, Сатурн, Юпитер), которые связаны с макропроцессами, с макрополитикой, крупными организациями, максимально активны. И вы даже сможете отследить, что, с одной стороны, процессы большой игры очень активны именно в больших системных организациях.

Но даже простые люди будут пытаться замахнуться на что-то великое, типа "мы будем даже голодать, но купим квартиру". У нас не будет возможности, мы сидим на минимальной зарплате, но потребность зацепиться за какую-то большую цель в своей жизни будет присуща 2020 году. Поэтому люди будут очень сильны в своих амбициях дотянуться до чего-то великого. И в этом суть 2020 года.

— Символ следующего года — металлическая крыса. Раньше крыса была деревянная, оловянная, огненная. Что значит металлическая крыса?

— Здесь важны в первую очередь китайская система, китайские знаки Зодиака. Сам по себе металл очень сильно ориентирован на эффективность. Ему присущ подход "ничего лишнего". То есть очень хорошо этот год фокусирует на цели, когда фактически большая часть вторичных моментов или такой простой житейской реальности остается только фоном либо вообще позади.

А главные цели, формулировки жизни являются приоритетом и главным мотивом для действий, именно на них все сосредотачивается. Поэтому надо оставить все лишнее и выбрать самое главное, что является как лейтмотивом на 2020 год, так и связанным с темой металла. Надо все лишнее из жизни вычеркнуть и сфокусироваться на главном.

Что касается крысы, это очень инстинктивный знак, который делает очень эффективными на весь 2020 год таких людей, которые умеют доверять своим инстинктам и просто в нужный момент могут очень быстро сориентироваться в обстоятельствах. И поэтому, с одной стороны, 2020 год дает это время перемен. И тот, кто успел в них сориентироваться, тот, в принципе, и победил.

Главный вектор перемен будет проходить через лето — где-то июнь, июль, август. В это время будут происходить главные события 2020 года. Наверное, это основное, что надо знать про металлическую крысу.

Я не сильный специалист именно в китайской астрологии. Я могу прокомментировать больше аспекты в соответствии с западной астрологией, более близкой нам. Но исторически так сложилось, что именно китайский гороскоп с его образностью и символичностью в последнее время стал популярным в массах. Мы по нему живем, ориентируемся, он является важным для многих людей. Поэтому символ года тоже надо как-то уважить — вот этот знак металлической Крысы — и, соответственно, встречать Новый год в чем-то белом, светлом. Вот эту стратегию некоего минимализма нужно использовать уже при встрече 2020 года.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы 2020 год гороскоп астрология точка зрения инна новикова павел чудинов экспертное мнение год металлической крысы астрологический прогноз
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2020 год: большая игра больших систем
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