В Волгоградской области потерпел крушение Су-34

Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж спасся

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Министерство обороны сообщило, что в Волгоградской области потерпел крушение истребитель Су-34 ВКС России. Экипаж успешно катапультировался.

Фото: http://www.airliners.net/photo/Russia---Air/Sukhoi-Su-30SM/2500890/L by Alex Beltyukov is licensed under GNU Free Documentation License

"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", — говорится в заявлении.

Сообщается, что истребитель упал в безлюдном месте. Полёт выполнялся без вооружения. На земле разрушений не обнаружено.

По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность, заявили в оборонном ведомстве.