Министерство обороны сообщило, что в Волгоградской области потерпел крушение истребитель Су-34 ВКС России. Экипаж успешно катапультировался.
"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", — говорится в заявлении.
Сообщается, что истребитель упал в безлюдном месте. Полёт выполнялся без вооружения. На земле разрушений не обнаружено.
По предварительным данным, причиной происшествия стала техническая неисправность, заявили в оборонном ведомстве.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.