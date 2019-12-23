Гороскоп на 2020 год: деньги, знакомства, общение

Главные опасные моменты, взлеты и падения 2020 года. Когда и какие именно успехи и неприятности нас уже ждут? Как действовать в каких-то ситуациях в разные периоды? Что и когда лучше делать? О чем звезды предупреждают? Где подстелить соломки?



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, вы уже рассказали много хорошего и не очень про наступающий год. Чем еще он будет примечателен? Расскажите, пожалуйста, не только про благоприятные, но и про опасные моменты 2020 года. Чего и когда нам надо будет опасаться? Можно ли и как этого избежать?

— Если говорить про взлеты, то очевидно, что главный момент для этого — конец марта. Это главная пиковая точка всего 2020 года. Здесь многие люди будут готовы на такие финансовые вложения, на которые они в жизни бы никогда не решились. С другой стороны, здесь будут большие амбиции, то есть каждый человек будет буквально готов сказать себе: я не буду ничего есть, я буду на всем экономить, но я добьюсь своей амбициозной цели.

И там все для этого удачно складывается и все шансы на это есть. Потому что это самая денежная точка года. Если вы проявляете максимум активности, максимум используете знакомства, вообще мощно работаете, а не отдыхаете, то тогда март может дать и невероятное обогащение. Но даже если сразу этого не случится, он точно будет толкать вас в среду, где есть большие амбиции.

Это, конечно, важно для карьеристов, для людей с большими амбициями, жаждущих достичь высокого положения. Для них это время имеет большое содержание, это их триумфальная точка. При этом она повторяется. Вообще, это называется аспектом миллионера, то, что происходит в конце марта, переходит и на начало апреля.

В это время планета крупных денег Плутон соединяется с планетой большого масштаба и масштабирования Юпитером, поэтому и хочется замахнуться на целую Вселенную, при этом именно с денежными результатами. Это не просто какие-то мечты или какие абстрактные фантазии. Это прямо реально в деньгах — их много на конец марта, начало апреля.

Этот аспект миллионера повторяется в июле и в ноябре. Поэтому если вы не покорите ту планку, на которую вы замахнетесь в конце марта, есть еще возможность ее добиться в июле, а потом в ноябре. А если все хорошо получилось, то вообще здорово. Можно идти дальше — к новым финансовым высотам. Это, наверно, главный взлет.

— А что будет у самых обычных людей в личной жизни?

— Есть еще другая история, которая связана уже не с карьеристами, не с амбициозными людьми, а обычными, умеренными людьми, обывателями. Для простых людей май-июнь — это два месяца, которые ставят на первое место живое общение, очень много воздуха появляется, люди слышат друг друга.

Май-июнь 2020 года становятся главными месяцами, когда люди узнают прямо огромное количество других людей, и не через соцсети, и не как-то поверхностно, чтобы себя показать, а именно слышат, чувствуют и понимают друг друга. В общем, это будет очень душевное и прекрасное время.

Вообще, последние лет семь являлись глухими с точки зрения какого-то живого общения. Каждый больше смотрит со своей колокольни, живет в своем замке и закрыт для всех. В последние лет семь невозможно достучаться друг до друга. И только весна 2020-го — апрель-май-июнь — вдруг дают такой взрыв коммуникаций. Я наконец-то с соседями познакомился, наконец-то узнал, не то что на лестничной площадке, а кто во дворе живет.

Вот такая живая коммуникация офлайн рулит не только в апреле-мае-июне, но еще долго потом, переходит на 2021-й и на 2022 год. Это, конечно, вообще меняет отношение людей друг к другу, их связанность и открытость друг другу. Этой открытости не было в последние лет семь вообще практически. И поэтому май-июнь прямо обязательно посвятите этим знакомствам, этому общению.

Если говорить про главные точки падения 2020 года, это скандальное время с 9 по 19 августа, и потом еще в районе 23 сентября очень много скандалов вокруг сильных личностей, которые давят свою позицию, но абсолютно провально ее реализуют. И там идет, на самом деле, такой аспект, связанный с сильными репутационными угрозами. Будет очень много скандальных политических процессов.

И, соответственно, если вы земного или огненного знака, будьте особенно аккуратны в эти дни. Именно эти стихии, особенно Козерог и Овен, склонны к этим резким, провальным процессам на середину августа. И еще есть один небольшой, сложный, происходящий буквально в самом конце 2020 года период — 25 декабря и далее до начала января.

Именно в это время есть предпосылка сделать крупное финансовое вложение в проект. Он не даст результата где-то в рамках полугода и может вообще оказаться под риском срыва, поэтому буквально в эти пару участков постарайтесь быть сдержанными и не лезть на рожон с точки зрения денежных вложений. Это середина августа и конец декабря 2020 года. Что касается периодов личных падений и взлетов, в основном все.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев