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Автор Инна Новикова

Главная заповедь астролога: обещать хорошее

Гороскоп

Астрология — это не только прогнозы по звездам и планетам. Эта область смыкается и конкурирует с религиозными учениями в праве давать вдохновение к жизни.


Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Астролог должен быть хорошим психологом и даже гипнотизером. Хотя есть разные виды астрологов, потому что существуют разные виды клиентов.

Но в любом случае человек с помощью хоть астролога, хоть психолога или еще кого-то, а может быть, и сам должен формировать позитивную программу. В этом и есть ключ к успеху.

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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Как работают астрология и астрологи

— Павел, в одном фильме очень неуверенному в себе человеку, у которого все не получалось, все было ужасно, случайно встреченный астролог составил гороскоп, который оказался очень успешным. Этот недотепа строго ему следовал и действительно стал очень успешным и преуспевающим. А потом оказалось, что астролог совсем не то посчитал и, соответственно, не ту программу вывел…

— Такая ситуация на самом деле возможна. Такое много раз случалось и в реальной жизни. Есть факты, что карта была подсчитана неправильно, но, следуя рекомендациям, люди получают положительный результат. Эта история прямо невероятно содержательна и показательна. Здесь есть несколько моментов. Первый из них — главный: то, что астролог часто является человеком, вселяющим вдохновение и мотив жить и действовать.

Поэтому с астрологией очень сильно конфликтует Церковь, религия. Потому что только религия претендует на монополию в том, чтобы давать жизненное вдохновение и какую-то причастность к высшим смыслам. А астрология обрисовывает судьбу человека, вдохновляет его на какие-то большие возможности, подвиги, она претендует на то, чтобы дать смысл жизни. И в этом ее такие конфликтные сопряжения с религиозными моментами.

Но, с другой стороны, для того, чтобы зацепиться и дать человеку этот смысл, у астролога, так же как, например, у психолога (не суть важно), должен быть некий дар проникать в душу человека так, чтобы у него выстроились какая-то душевная внутренняя мотивация и вдохновение.

Поэтому часто среди астрологов, психологов и других людей, кто работает с такими мотивационными темами, вы можете найти тех, кто способен раскрыть душу человека и дать ему новый смысл. Отчасти это даже не связано напрямую с астрологией, допустим, с прогнозом акций — купить, не купить. Это совсем другое. Это про то, чтобы обрести смысл в том, что человек делает.

Второй момент во всем этом связан с тем, что, когда люди обращаются к тому, чтобы разобраться с собой, и не важно, будет это эзотерика, психология, литература или что-то еще, люди могут обрести большую целостность в себе. Они ощущают, что они поняли, как они внутри взаимодействуют, и эта целостность прямо сразу рождает какие-то позитивные перемены и дает результаты в их жизни.

Потому что прежде всего важны даже не указания, а возможность находить себя, собрать себя в более гармоничное целостное. Оно дает понимание человеку, что вот здесь у меня были ошибки и надо их исправлять. Это ведь в принципе всегда и всем бывает нужно и очень полезно…

Астролог же может быстрей и лучше помочь понять, какие ошибки нужно обязательно исправить, а насчет каких ошибок можно и не париться, подскажет, что у тебя не будет получаться в жизни, а что будет получаться очень хорошо. Поэтому не надо постоянно себе мозг ковырять на тему того, что у тебя с этим проблемы. А если человек сам будет в этом ковыряться, то так можно всю жизнь на это спустить. А направление потенциала и внимания человека по нужному вектору иногда может такую чудесную роль сыграть.

— Да, всегда нужно убрать лишнее, оставить главное. А может быть такое, что прогноз был ошибочен, неправильно посчитан, но человек был уверен, что в эти дни это надо делать, и все получилось очень хорошо?

— Да, это случается. Здесь действует сила внушения. Точно так же, как было у нас на телевидении с Кашпировским и Чумаком. Это все тоже действует. То есть фактор самовнушения в рамках прогнозов и любых других вещей всегда хорошо работает. Это как бы делает астрологию где-то ближе к гипнозу.

А с другой стороны, клиентура бывает очень разной. Есть люди, которые приходят за советом как раз в плане поведения и легко поддаются внушению. А есть люди, которые приходят за советом, когда продать акции. Это совершенно разные виды клиентов. Также есть и совершенно разные виды астрологов.

К одним приходят за внушением, как бы погадать: ты женишься тогда-то. То есть там уже история, как с цыганами на улице. Если ты в это поверил — все, ты уже на крючке. Вот к этой категории астрологов и других подобных гадателей я отношусь критически и даже считаю это опасным, хотя кому-то такое действительно помогает.

Но мы все влияем друг на друга. И вот этот фактор внушения работает. Есть главная рекомендация для астролога — обещать позитивное. Даже если не сбудется, то человек хотя бы настроен на позитивный лад. И это уже будет хорошо. А если вы встречаете астролога, который вас прямо пугает, я бы честно рекомендовал воздержаться от такого. Потому что вы в любом случае берете это для себя как программу. А программа всегда должна быть позитивной.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы гипноз религия внушение прогнозы гороскоп астрология психология точка зрения павел чудинов инна новикова экспертное мнение
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