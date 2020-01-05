Астролог: критерий эффективности - точность результата

В новогодние дни всегда возрастает интерес к будущему и, соответственно, ко всяким предсказаниям, прогнозам, пророчествам… Насколько можно верить гороскопам и астрологам?



Павел Чудинов: Точный гороскоп-2020, любовь, успех, деньги

Многим хочется не просто почитать написанные для всех общие фразы, а личный гороскоп. Сколько это будет стоить? И как найти своего астролога?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал астролог Павел Чудинов.

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— Павел, под вашими прогнозами постоянно пишут обращения: "Посчитайте мне мой индивидуальный прогноз". Насколько это сложно? Сколько это стоит? И как вообще делается астрологический прогноз, составляется натальная карта?

— В первую очередь нужна натальная карта, нужна астрологическая программа. Лично у меня все это, включая консультацию, занимает один день. Делаются распечатки, связанные с детальным положением и движением планет. Я заранее, до консультации, отправляю человеку еще порядка десяти вопросов на тему того, были ли у вас в последние десять лет вот такие и такие события.

Так я изначально проверяю, насколько рабочими вообще являются те или иные точки в его карте жизни. И когда я вижу, что, да, тут это так отработало, а здесь так отработало, я уже могу полноценно рассчитывать, что это событие аспекта имеет в принципе реальность в его жизни и работает, оказывает то или иное влияние.

Большое значение имеет не только личная карта, но и окружение человека, в какой среде он жил и живет. Информация о прошлых годах мне во многом помогает сориентироваться, где у него какие события будут результативными в будущем. Потом фактически мы созваниваемся, консультация обычно длится час-два, мы все это подробно разбираем.

По стоимости консультации есть большой разброс цен. У меня консультация сейчас стоит 14 тысяч рублей. У большинства астрологов, которые не имеют медийности, консультация стоит порядка шести тысяч. Это средняя цена, она обусловлена тем, что для занятия астрологией человек должен много учиться, курсы астрологические тоже стоят больших денег. У меня в образование вложено порядка 700-800 тысяч. Это банально нужно окупать.

Моя цена включает надбавку за медийность, за то, что меня знают. Но многие люди даже сумму в 14 тысяч не воспринимают серьезно. Сейчас в российском сообществе цены на услуги астрологов являются достаточно дорогими. Известные астрологи могут и больше 30 тысяч за консультацию получать. Цены могут доходить даже до 200 тысяч. Но это, конечно, уже какие-то ключевые личности, владельцы своих школ либо широко известные массам людей, очень раскрученные.

— То есть разброс идет от шести до 200 тысяч рублей. Доплата именно за медийность, не за качество, точность прогноза, а за известность самого астролога?

— Я говорил больше про себя. Консультация, которую делаю я, это обычно прогноз на год. Астролог, который тоже достаточно давно работает и профессионально в этом разбирается, сделает такой же материал, и это будет стоить в среднем тысяч шесть. Я уже даже вынужден делать цену больше, потому что если я объявлю такую же цену, то у меня очередь будет где-то месяца на четыре.

Честно говоря, я думаю, что многие опытные, но нераскрученные астрологи, которые спокойно работают, намного больше внимания уделяют качеству прогноза, чем самые известные и востребованные. Медийный астролог — еще не значит качественный.

С астрологами другой фактор играет главную роль — это близость с клиентом. Очень важно, насколько вы понимаете друг друга, это ваш человек или нет. Поэтому обычно каждый человек, который хочет регулярно иметь гороскоп по три-четыре астролога перебирает, пока найдет своего. Это нормально и естественно.

Но так как меня многие смотрят в Сети, то люди уже соотносят, насколько я их человек, как хорошо я что-то делаю, могу ли я их понять и т. д. Поэтому они ко мне легко обращаются, уже будучи заочно знакомыми со мной. А если вы обращаетесь к незнакомому человеку, то это в любом случае сразу не всегда получится. Это даже не как к доктору, здесь намного более личный момент, потому что человек копается не в вашем теле физическом, а в вашей душе фактически.

А потом он озвучивает какие-то важные душевные переломы, события, переживания… Хороший астролог озвучит это таким языком, что вы сразу понимаете, что да, это мое и этот человек меня понимает. Даже ни жена, ни родители меня не понимают, а этот человек понимает. Вот это такая главная психологическая особенность — понимание того, что нашел поддержку в человеке, нашел того, кто понимает целиком и полностью.

С астрологом очень важен вот этот личностный фактор, без него сама по себе работа астролога имела бы очень слабое влияние. Да, бывают сугубо финансовые потребности, и иногда просто нужно разобраться с работой клиента, и личные отношения не нужны. Тогда все дело упирается именно в событийность и в эффективность прогноза.

Фактически главный критерий для оценки астролога — обращаются ли к нему повторно после прогноза, когда прогнозы сбылись или не сбылись, помогли его советы или нет. Конечно, астрологи и сами заинтересованы в этом и хотят по возможности отследить эффективность своей работы. Именно с этой точки зрения я стараюсь в своих прогнозах на YouTube обращать огромное внимание на то, что происходило в прошлом, чтобы люди видели, где это как работало, в том числе у них или у кого-то еще.

Тогда можно не только абстрактно полагаться на какую-то картинку будущего, а видеть и понимать, из чего это выросло и где все это было проявлено. Поэтому часто я многим советую смотреть прогноз на неделю, уже после ее окончания. Это уже все на глазах, все понятно, и интересно проанализировать. С прогнозами очень важно, как и с политиками, судить постфактум — по результатам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев