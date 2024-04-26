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Рыба с помидорами и сыром: запекается в духовке под "шубкой" из отварного риса

Рыба, запечённая с рисом и помидорами: отличное сочетание основного блюда и гарнира

2:48
Еда

Предлагаем вам простой рецепт рыбы, запечённой с рисом, сыром и помидорами. Это блюдо от RussianFood.com сочетает в себе вкусное рыбное филе с гарниром из риса, свежих помидоров и сыра.

Рыба, запечённая с рисом и помидорами: отличное сочетание основного блюда и гарнира
Фото: flickr.com by Martin Cathrae is licensed under CC BY-SA 2.0.

Приготовление требует совсем немного усилий, но результат стоит того - сочная и аппетитная рыбка с хрустящей шубкой из риса и сыра.

Вот что вам понадобится (на 4 порции):

- 300 г филе тилапии или любой другой рыбы на ваш выбор,

 - 120 г риса,

- 100 г помидоров (1 шт.),

- 150 г репчатого лука (1,5 шт.),

- 80 г тёртого сыра,

- 2 яйца,

- соль по вкусу,

- половина чайной ложки свежемолотого перца (смесь перцев),

- 1-2 столовые ложки сока лимона,

- 15 мл растительного масла для смазывания формы.

Приготовление

  1. Тщательно промойте рис и положите его в кастрюлю. Добавьте 250 мл воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите рис под крышкой в течение 15 минут. Посолите рис по вкусу. Остудите рис до тёплого состояния.
  2. В это время нарежьте рыбу на средние кусочки. Сбрызните их лимонным соком, посолите и поперчите. Оставьте мариноваться.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
  4. Переложите остывший рис в миску и добавьте яйца. Тщательно перемешайте рис с яйцами, чтобы они хорошо скрепились и дали рису форму.
  5. Очистите и нарежьте лук полукольцами. Нарежьте помидоры тонкими кружочками, их количество должно соответствовать числу кусочков рыбы.
  6. Натрите форму для запекания маслом и равномерно распределите по ней лук.
  7. Положите кусочки рыбы на лук, образуя один слой.
  8. Сверху каждого кусочка рыбы выложите рисовую смесь, равномерно разравнивая её.
  9. На рис выложите по одному кружочку помидора.
  10. Засыпьте тёртым сыром все подушечки с рыбой.
  11. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25-35 минут, пока рыба не станет золотистой и сыр не расплавится.
  12. После приготовления посыпьте готовое блюдо нарезанной зеленью для украшения.

И вот ваша рыба, запеченная с рисом, сыром и помидорами, готова! Можете подать её с свежими овощами или разносолами на ваш вкус, а также добавить любой соус по желанию. Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом.

Самый Удачный Рецепт Рыбы и Риса!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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