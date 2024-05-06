Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Сбер" расторг часть полисов "Семейный актив" по требованию недовольных клиентов
Как приготовить сливочно-грибной соус
Садовод рассказал, как защитить цветущие деревья от заморозков
Советы экономии на еде в путешествиях
Эксперты ответили, как сделать, если кошка не хочет спать в домике
Мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы
Эммануэль Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Мария Ильюхина возмутилась тем, что её заменили на Карину Орлову в "Косте — Вере"
Планка для новичков: на что обратить внимание начинающим спортсменам
Профессиональные советы и лучшие средства для домашнего окрашивания волос

Как самостоятельно окрасить волосы: рекомендации эксперта и лучшие продукты

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Желаете сделать краску для волос дома, но сомневаетесь в своих способностях? Ищите советы от профессионала и лучшие средства? Прочтите рекомендации национального стилиста Wella, Игоря Кимяшова, и выберите эффективные продукты для вашего ухода.

Как самостоятельно окрасить волосы: рекомендации эксперта и лучшие продукты
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Процесс окрашивания

Подготовка краски, перчаток, кисти и расчески — это первый шаг. "Наносите краску по прядям, разделяя волосы на секции любым удобным для вас способом", — советует Игорь Кимяшов. "Важно, чтобы пряди были тонкими, примерно полсантиметра в ширину. Наносите краску достаточно густо, но не слишком размазывайте ее, чтобы она оставалась на корнях. Постарайтесь сделать это в течение 15 минут".

Также следует учитывать температуру краски в зоне висков и обеспечить равномерное покрытие корней. Если вы окрашиваете только корни, избегайте попадания краски на уже окрашенные участки.

Эффективные помощники

Для поддержания яркости цвета между окрашиваниями рекомендуется использовать маски из новой линейки Toneplex от Londa Professional. Эти маски разработаны для разных оттенков волос и обогащены формулой без аммиака, перекисей и силиконов. Они не только усиливают интенсивность цвета, но и восстанавливают структуру волос.

Для ежедневного ухода подойдут средства из серии PHYTOCOLOR от французского бренда PHYTO. Эти средства содержат натуральные растительные компоненты, такие как красный сандал, масло каранджи и экстракт якона, которые эффективно ухаживают за окрашенными волосами, восстанавливая их естественное сияние.



Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Вера Брежнева: развод, тайные отношения и финансовые проблемы
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров" Дмитрий Плотников Старец Иона Одесский предсказал ход СВО и неизбежную войну России с Западом Любовь Степушова Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Как приготовить сливочно-грибной соус
Садовод рассказал, как защитить цветущие деревья от заморозков
Советы экономии на еде в путешествиях
Эксперты ответили, как сделать, если кошка не хочет спать в домике
Мама Тимати похвасталась личной недвижимостью внучки Алисы
Эммануэль Макрон: Франция не находится в состоянии войны с Россией
Мария Ильюхина возмутилась тем, что её заменили на Карину Орлову в "Косте — Вере"
Планка для новичков: на что обратить внимание начинающим спортсменам
ААЕМ: чаще всего клещи кусают людей с второй группой крови
Автоэксперт Кадаков: заменить незамерзайку летом можно дистиллированной водой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников