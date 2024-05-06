Профессиональные советы и лучшие средства для домашнего окрашивания волос

Как самостоятельно окрасить волосы: рекомендации эксперта и лучшие продукты

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желаете сделать краску для волос дома, но сомневаетесь в своих способностях? Ищите советы от профессионала и лучшие средства? Прочтите рекомендации национального стилиста Wella, Игоря Кимяшова, и выберите эффективные продукты для вашего ухода.

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Процесс окрашивания

Подготовка краски, перчаток, кисти и расчески — это первый шаг. "Наносите краску по прядям, разделяя волосы на секции любым удобным для вас способом", — советует Игорь Кимяшов. "Важно, чтобы пряди были тонкими, примерно полсантиметра в ширину. Наносите краску достаточно густо, но не слишком размазывайте ее, чтобы она оставалась на корнях. Постарайтесь сделать это в течение 15 минут".

Также следует учитывать температуру краски в зоне висков и обеспечить равномерное покрытие корней. Если вы окрашиваете только корни, избегайте попадания краски на уже окрашенные участки.

Эффективные помощники

Для поддержания яркости цвета между окрашиваниями рекомендуется использовать маски из новой линейки Toneplex от Londa Professional. Эти маски разработаны для разных оттенков волос и обогащены формулой без аммиака, перекисей и силиконов. Они не только усиливают интенсивность цвета, но и восстанавливают структуру волос.

Для ежедневного ухода подойдут средства из серии PHYTOCOLOR от французского бренда PHYTO. Эти средства содержат натуральные растительные компоненты, такие как красный сандал, масло каранджи и экстракт якона, которые эффективно ухаживают за окрашенными волосами, восстанавливая их естественное сияние.







