Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обрабатывать территории Оренбурга от комаров начнут с 1 мая
В Оренбуржье оценят состояние пострадавших из-за паводка домов к концу "майских"
Менее 0,5% ипотечных заёмщиков Сбербанка просрочили погашение
Московский планетарий анонсировал звездопад эта-Аквариды на 3-10 мая
Деми Мур не оставляет тяжелобольного Брюса Уиллиса
Россияне массово кинулись покупать стулья с пиками и гениталиями
Honda инвестирует $11 млрд в производство электромобилей и батарей в Канаде
Искусственный интеллект в страховании: эксперты предупредили о рисках
Рыба, запечённая с рисом и помидорами: отличное сочетание основного блюда и гарнира
20-минутная тренировка, которая поможет укрепить ваше тело и расслабиться перед сном

Тренировка для всего тела, которая поможет расслабиться перед сном

3:38
Спорт

Высокоинтенсивные тренировки вечером могут повысить частоту сердечных сокращений и в конечном итоге нарушить цикл сна. Однако некоторые виды тренировок могут не давать вам ощущения "бодрости" в течение нескольких часов подряд. Известно, что упражнения, требующие легких или умеренных усилий, а не напряженной деятельности, помогают вызвать сонливость. Давайте посмотрим на небольшую тренировку, которую вы можете выполнять, чтобы расслабить тело пред сном.

Тренировка для всего тела, которая поможет расслабиться перед сном
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Казачий присед.

  • Встаньте, расставив ноги чуть шире, чем на ширине бедер, пальцы ног направлены под углом 45 градусов. (Если поза кажется неудобной, подвиньте ноги немного ближе).
  • Поднимите руки в молитвенном положении перед грудью.
  • Удерживая туловище в вертикальном положении, напрягите мышцы туловища и перенесите вес тела на правую ногу.
  • Согните правое колено, чтобы опустить бедра в присед, держа левую ногу прямой и позволяя носкам левой ноги подниматься от пола к потолку.
  • Надавите правой ногой, чтобы вытянуть ногу и снова встать.
  • Повторяйте упражнение на этой стороне в течение 60 секунд, затем поменяйте сторону еще на 60 секунд.

2. Боковая планка.

  • Лягте на правый бок, расставив ноги в шахматном порядке (левая ступня впереди правой), правый локоть под правым плечом, предплечье вдоль пола.
  • Напрягите правое предплечье и поднимите туловище так, чтобы вы балансировали на правом предплечье и ступне.
  • Вытяните левую руку к потолку.
  • Задержитесь в этом положении на 60 секунд (при необходимости делайте перерывы), прежде чем опуститься на пол.
  • Повторите с другой стороны, удерживая в течение 60 секунд.

3. Поза ребенка (баласана).

  • Начните с рук и коленей в положении на четвереньках, расположив плечи над запястьями, а бедра — над коленями.
  • Сделайте глубокий вдох. На выдохе наклонитесь вперед, согните колени и упритесь лбом в коврик.
  • Вытяните руки вперед ладонями вниз и мягко отведите бедра назад и опустите на ступни, чтобы растянуть поясницу и внешнюю поверхность бедер.
  • Если это кажется стеснительным, попробуйте развести колени еще дальше друг от друга, пока не почувствуете себя более комфортно. В качестве альтернативы, вы можете свести колени ближе друг к другу или полностью вместе, если такое положение вам больше подходит. Хорошее эмпирическое правило — прислушиваться к своему телу и делать то, что кажется правильным!

4. Встаньте на планку, поочередно охватывая лодыжки.

  • Встаньте на четвереньки, руки под плечи, колени под бедра.
  • Отведите ступни назад и выпрямите ноги так, чтобы вы балансировали на ладонях и пальцах ног в положении высокой планки. Ваши руки должны быть прямо под плечами или немного шире разведены в стороны.
  • Протяните левую руку назад к правой ноге, чтобы постучать пальцами ног, поднимая при этом бедра в положение щуки или перевернутой буквы "V".
  • Вернитесь в положение высокой планки, затем протяните правую руку назад к левой ноге, чтобы постучать пальцами ног, поднимая при этом бедра в положение щуки или перевернутой буквы "V".
  • Продолжайте чередовать стороны для каждого повторения.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Последние материалы
Тренировка для всего тела, которая поможет расслабиться перед сном
Россияне массово кинулись покупать стулья с пиками и гениталиями
Honda инвестирует $11 млрд в производство электромобилей и батарей в Канаде
Искусственный интеллект в страховании: эксперты предупредили о рисках
Рыба, запечённая с рисом и помидорами: отличное сочетание основного блюда и гарнира
Найденный в Испании древний меч "Экскалибур" имеет исламские корни
Ворсянка - прекрасное украшение сада
В Туле ребёнок с дислексией столкнулся с проблемами в школе
Топ-8 самых аномальных мест на планете
Политолог Ищенко развеял слухи о возможной мобилизации в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников