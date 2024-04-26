Эксперты предостерегают страховую отрасль от избыточной зависимости от искусственного интеллекта

Страховая отрасль может извлечь значительную пользу от применения искусственного интеллекта, однако компании, решившиеся на внедрение этой технологии, должны оставаться настороже перед возможными злоупотреблениями и следить за изменениями в законодательстве, отметили эксперты в ходе круглого стола.
Страховая отрасль предупреждена об "избыточной зависимости", так как ИИ является не заменой, а дополнительным инструментом для страховых специалистов.
"Эффективность ИИ напрямую зависит от того, насколько хорошо он подкреплен достоверными данными", — отметил партнер в консалтинговой и бухгалтерской фирме Baker Tilly, специализирующийся на страховых рисках и соответствии нормам Рассел Соммерс.
Соммерс также отметил, что страховая отрасль должна проявлять бдительность, так как неправильное использование ИИ может негативно сказаться на управлении претензиями.
Человеческие ошибки могут привести к проблемам в 30-40 случаях в день, в то время как ошибки, допущенные ИИ, могут затронуть "тысячи" претензий в день, предостерег он.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".