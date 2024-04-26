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Эксперты предостерегают страховую отрасль от избыточной зависимости от искусственного интеллекта

Искусственный интеллект в страховании: эксперты предупредили о рисках

1:11
Страхование

Страховая отрасль может извлечь значительную пользу от применения искусственного интеллекта, однако компании, решившиеся на внедрение этой технологии, должны оставаться настороже перед возможными злоупотреблениями и следить за изменениями в законодательстве, отметили эксперты в ходе круглого стола.

Искусственный интеллект в страховании: эксперты предупредили о рисках
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Страховая отрасль предупреждена об "избыточной зависимости", так как ИИ является не заменой, а дополнительным инструментом для страховых специалистов.

"Эффективность ИИ напрямую зависит от того, насколько хорошо он подкреплен достоверными данными", — отметил партнер в консалтинговой и бухгалтерской фирме Baker Tilly, специализирующийся на страховых рисках и соответствии нормам Рассел Соммерс.

Соммерс также отметил, что страховая отрасль должна проявлять бдительность, так как неправильное использование ИИ может негативно сказаться на управлении претензиями.

Человеческие ошибки могут привести к проблемам в 30-40 случаях в день, в то время как ошибки, допущенные ИИ, могут затронуть "тысячи" претензий в день, предостерег он.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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