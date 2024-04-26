В школе на него ополчились все: в Туле ребёнок с дислексией столкнулся с травлей одноклассников и "бойкотом" учителя

В Туле ребёнок с дислексией столкнулся с проблемами в школе

2:32 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Грачев, инвалид 2 группы, который также заботится о своей жене с инвалидностью и усыновленном ребенке с дисплазией правой почки, обратился к журналистам с рассказом о трудностях своего ребенка в школьной среде.

Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ребенок был принят в семью в 2019 году, и первоначальное медицинское обследование не выявило у него особых образовательных потребностей. Однако в школьные годы начали проявляться проблемы.

С началом учебы в первом классе школы МБОУ ЦО №25 в Туле в 2023 году, классный руководитель Алина Сибгатулина, которая также преподавала французский язык, предложила жене Грачева вступить в родительский комитет. Однако из-за тяжелой формы сахарного диабета жена отказалась. После этого начались жалобы на поведение и успеваемость ребенка, несмотря на то, что его оценки в основном были "хорошо" и "отлично".

Сложности усугубились в классной среде, где ребенка избегали и оскорбляли, причем учитель не предпринимала мер для защиты ученика. В результате ребенок начал агрессивно реагировать на обстановку, за что получал замечания. Обращения к школьному психологу показали, что школьное давление негативно сказывается на его поведении.

В марте 2024 года, по рекомендации учителя, Грачев посетил учебное заведение, где убедился, что поведение сына соответствует его возрасту, но всё равно получил от учителя негативные отзывы. Вследствие этого было решено пройти дополнительное обследование, в результате которого у ребенка диагностировали дислексию и дисграфию, сообщают argumenti.ru.

Ситуация ухудшилась, когда в апреле 2024 года классный руководитель организовала "бойкот" ребенку, после чего он вернулся домой в подавленном состоянии. После этого Грачев обратился в органы опеки и попечительства и к правоохранителям, но ответа не последовало. Учитель настаивала на проверке условий проживания ребенка, несмотря на отсутствие таких полномочий у школы.

Грачев выразил обеспокоенность по поводу того, что интересы семей, решивших усыновить ребенка, часто остаются без внимания, и выразил надежду, что его история поможет защитить других детей от подобных ситуаций в образовательной среде.