Наконец-то разгадана тайна происхождения древнего меча "Экскалибур", найденного в Испании 30 лет назад

Меч, обнаруженный в 1994 году в древнем городе Валенсии и названный "Экскалибур" за его схожести с легендарным мечом короля Артура, является выдающейся археологической находкой. Раскопки проводились на месте, недалеко от места расположения древнего Римского форума.
Долгое время возраст меча оставался неизвестным, но благодаря последним исследованиям Археологической службы Валенсии (SIAM) было установлено, что меч датируется 10-м веком, что подтверждает его возраст более тысячи лет.
Меч имеет длину около 45 см и украшен бронзовыми пластинами на рукоятке, что придает ему особенный характер. Отсутствие наручника и средний размер клинка, изогнутого к кончику, первоначально сбивали с толку исследователей, которые заметили сходство с мечами вестготов, другой культурной группы, оставившей заметный след в истории Европы, сообщает Planet Today.
Этот меч предположительно использовался конным воином в эпоху Андалузского халифата, что подчеркивается его конструкцией, подходящей для быстрого и легкого маневрирования на лошади. Подтверждение его исламского происхождения после реставрации добавляет важности этой находке, так как она предоставляет дополнительные сведения о военном обмундировании той эпохи.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".