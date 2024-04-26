Наконец-то разгадана тайна происхождения древнего меча "Экскалибур", найденного в Испании 30 лет назад

Найденный в Испании древний меч "Экскалибур" имеет исламские корни

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Меч, обнаруженный в 1994 году в древнем городе Валенсии и названный "Экскалибур" за его схожести с легендарным мечом короля Артура, является выдающейся археологической находкой. Раскопки проводились на месте, недалеко от места расположения древнего Римского форума.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Долгое время возраст меча оставался неизвестным, но благодаря последним исследованиям Археологической службы Валенсии (SIAM) было установлено, что меч датируется 10-м веком, что подтверждает его возраст более тысячи лет.

Меч имеет длину около 45 см и украшен бронзовыми пластинами на рукоятке, что придает ему особенный характер. Отсутствие наручника и средний размер клинка, изогнутого к кончику, первоначально сбивали с толку исследователей, которые заметили сходство с мечами вестготов, другой культурной группы, оставившей заметный след в истории Европы, сообщает Planet Today.

Этот меч предположительно использовался конным воином в эпоху Андалузского халифата, что подчеркивается его конструкцией, подходящей для быстрого и легкого маневрирования на лошади. Подтверждение его исламского происхождения после реставрации добавляет важности этой находке, так как она предоставляет дополнительные сведения о военном обмундировании той эпохи.