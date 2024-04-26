Составлен топ самых аномальных мест на планете

Топ-8 самых аномальных мест на планете

5:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мир полон тайн, загадок и чудес, и пока ни один последователь научного и технологического прогресса не смог доказать обратного, что, по-видимому, будет вечно.

Фото: commons.wikimedia.org by Corowkei is licensed under Commons, the free media repository

На нашей планете существует множество мест, которые в свое время поражали воображение наших далеких предков и продолжают удивлять нас до сих пор, а вероятно, будут продолжать делать это еще много столетий, поражая даже самых настойчивых скептиков и реалистов.

В данной статье мы рассмотрим некоторые из самых аномальных мест на Земле, явления которых пока что наука не в состоянии объяснить.

Магнитные холмы в Индии

Когда-нибудь ваш автомобиль "убегал" вверх по горе, когда вы оставляли его без водителя? Это зрелище способно повергнуть в шок любого автолюбителя, но ради научного интереса и расширения кругозора попробуйте припарковать свой автомобиль у подножия Магнитных холмов в Индии (Ладакх, штат Раджастхан).

Поставьте машину на "нейтралку". Вы будете удивлены, когда увидите, что она начинает катиться вверх по горе, как будто кто-то невидимый сел за руль. Ученые пока не могут объяснить это явление, но существует версия, что это иллюзия (мираж), создаваемая гравитационным холмом.

Когда-нибудь ваш автомобиль "убегал" вверх по горе, когда вы оставляли его без водителя? Это зрелище способно повергнуть в шок любого автолюбителя, но ради научного интереса и расширения кругозора попробуйте припарковать свой автомобиль у подножия Магнитных холмов в Индии (Ладакх, штат Раджастхан). Поставьте машину на "нейтралку". Вы будете удивлены, когда увидите, что она начинает катиться вверх по горе, как будто кто-то невидимый сел за руль. Ученые пока не могут объяснить это явление, но существует версия, что это иллюзия (мираж), создаваемая гравитационным холмом. Водопад вечного огня в США

Этим вечным огням в США не нужен "Газпром" и договор с ним: огонь создается самой природой. У этого явления есть объяснение, но многие все равно считают его настоящим чудом. Природный газ просачивается через небольшие горные разломы.

Иногда языки пламени гаснут, но среди туристов есть традиция — снова их зажигать. Говорят, что тот, кто "оживляет" огонь, встретит удачу, которая никогда его не покинет. Это природное чудо находится в штате Нью-Йорк в парке Chestnut Ridge.

Этим вечным огням в США не нужен "Газпром" и договор с ним: огонь создается самой природой. У этого явления есть объяснение, но многие все равно считают его настоящим чудом. Природный газ просачивается через небольшие горные разломы. Иногда языки пламени гаснут, но среди туристов есть традиция — снова их зажигать. Говорят, что тот, кто "оживляет" огонь, встретит удачу, которая никогда его не покинет. Это природное чудо находится в штате Нью-Йорк в парке Chestnut Ridge. Дольмены

Дольмены встречаются в разных уголках мира: в России, Израиле, Скандинавии, Индии, Китае, Корее. Это древние каменные плиты в форме буквы "П".

По мнению археологов, это погребальные камеры древних жрецов. У многих народов эти плиты считаются священными. В непосредственной близости от дольменов приборы работают плохо, теряется сотовая связь, и часы останавливаются.

Дольмены встречаются в разных уголках мира: в России, Израиле, Скандинавии, Индии, Китае, Корее. Это древние каменные плиты в форме буквы "П". По мнению археологов, это погребальные камеры древних жрецов. У многих народов эти плиты считаются священными. В непосредственной близости от дольменов приборы работают плохо, теряется сотовая связь, и часы останавливаются. Замок Франгокастелло в Греции

Каждый год у этой крепости можно наблюдать странные хрономиражи. В конце мая здесь появляются тени людей, которые движутся от церкви Святого Харлампия. Одни идут пешком, другие — на лошадях. Глядя на это, трудно оставаться в рамках здравого смысла, даже зная, что это "просто" хрономираж. Это хорошо известное, но пока необъяснимое природное явление. Для хрономиража требуется спокойное море и высокая влажность. Эти хрономиражи наблюдаются здесь уже более столетия.

Каждый год у этой крепости можно наблюдать странные хрономиражи. В конце мая здесь появляются тени людей, которые движутся от церкви Святого Харлампия. Одни идут пешком, другие — на лошадях. Чешские катакомбы

В 1996 году в городе Йиглава, Чехия, ученые зафиксировали звуки органа, исходящие из древних подземелий, на глубине около 10 метров. Рядом с ними нет никаких помещений, откуда могли бы исходить эти звуки.

Возможно, люди страдают массовыми галлюцинациями? Психиатры изучали первых свидетелей и не нашли отклонений. Также здесь есть лестница, излучающая красновато-оранжевый свет. Пробы показали, что в "кровавой лестнице" нет фосфора, и ее излучение остается загадкой.

В 1996 году в городе Йиглава, Чехия, ученые зафиксировали звуки органа, исходящие из древних подземелий, на глубине около 10 метров. Рядом с ними нет никаких помещений, откуда могли бы исходить эти звуки. Возможно, люди страдают массовыми галлюцинациями? Психиатры изучали первых свидетелей и не нашли отклонений. Также здесь есть лестница, излучающая красновато-оранжевый свет. Пробы показали, что в "кровавой лестнице" нет фосфора, и ее излучение остается загадкой. Каменный лес в Китае

Это настоящее чудо Поднебесной, сформированное, по мнению ученых, более 200 миллионов лет назад. Ученые утверждают, что когда-то на этом месте было море, на дне которого оседал известняк.

Тектонические движения вытолкнули камни на поверхность, создавая так называемый "каменный лес". Одной из его главных достопримечательностей является пещера Квифенг, в которой подземная речка осенью каждые полчаса образует вихрь, который длится пару минут и затем исчезает. Этот лес находится в округе Шилинь Йи, провинция Юньнань.

Это настоящее чудо Поднебесной, сформированное, по мнению ученых, более 200 миллионов лет назад. Ученые утверждают, что когда-то на этом месте было море, на дне которого оседал известняк. Тектонические движения вытолкнули камни на поверхность, создавая так называемый "каменный лес". Одной из его главных достопримечательностей является пещера Квифенг, в которой подземная речка осенью каждые полчаса образует вихрь, который длится пару минут и затем исчезает. Этот лес находится в округе Шилинь Йи, провинция Юньнань. Кровавый водопад в Антарктиде

Это кроваво-красный водопад на леднике Тейлор, который не замерзает даже при температуре -10°C. Это самый холодный водопад в мире.

Ученые из Гарвардского университета доказали, что озеро населяют микроорганизмы, что и объясняет это необычное природное явление.

Это кроваво-красный водопад на леднике Тейлор, который не замерзает даже при температуре -10°C. Это самый холодный водопад в мире. Ученые из Гарвардского университета доказали, что озеро населяют микроорганизмы, что и объясняет это необычное природное явление. Река пяти цветов в Колумбии

Большую часть года в этой реке ничего особенного нет, но летом она превращается в разноцветный ковер.

Зеленые, синие, желтые, малиновые и красные цвета создают уникальные виды водорослей. Некоторые мистики полагают, что на дне реки прячут свои сокровища водяные, а различные цвета на поверхности являются их отражением.