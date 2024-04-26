Honda вкладывает $11 млрд в электромобили в Канаде

Honda инвестирует $11 млрд в производство электромобилей и батарей в Канаде

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Honda планирует вложить $11 млрд в строительство новых заводов по производству электромобилей и батарей в Онтарио, Канада. Это крупнейшее вложение японского автопроизводителя в Канаду.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инвестиция, анонсированная совместно с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, свидетельствует о ожиданиях Honda в росте спроса на электромобили в Северной Америке.

Планируется создание совместных предприятий с компаниями, такими как Asahi Kasei, для производства ключевых компонентов электромобилей. Запуск производства запланирован на 2028 год, с ожидаемой годовой мощностью до 240 000 электромобилей и 36 гигаватт-часов батарей.

Планируется, что к 2040 году все продажи Honda в Северной Америке будут составлять либо электромобили, либо автомобили на топливных элементах. Общий объем инвестиций оценивается в $15 млрд, при этом около 60-70% будет внесено Honda, а остальное — совместными предприятиями и субсидиями правительства Онтарио и Канады.