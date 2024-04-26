Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переехавшая в Оренбург белгородка из-за прорыва дамбы вынуждена жить в палатке
Обрабатывать территории Оренбурга от комаров начнут с 1 мая
В Оренбуржье оценят состояние пострадавших из-за паводка домов к концу "майских"
Менее 0,5% ипотечных заёмщиков Сбербанка просрочили погашение
Московский планетарий анонсировал звездопад эта-Аквариды на 3-10 мая
Деми Мур не оставляет тяжелобольного Брюса Уиллиса
Тренировка для всего тела, которая поможет расслабиться перед сном
Honda инвестирует $11 млрд в производство электромобилей и батарей в Канаде
Искусственный интеллект в страховании: эксперты предупредили о рисках
Эксклюзивные стулья, вдохновленные Дуровым: новый тренд в интерьерном дизайне

Россияне массово кинулись покупать стулья с пиками и гениталиями

1:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

После беседы Павла Дурова с американским журналистом Такером Карлсоном, интерес к стульям с необычным дизайном на их сиденьях, изображающими фигуры пик и пенисов, резко возрос. Информация о том, что россияне начали активно приобретать эту экстравагантную мебель, появилась в материале издания "Подъем", ссылающегося на создателей оригинальных стульев — Екатерину Курилову и Бориса Ярцева.

Россияне массово кинулись покупать стулья с пиками и гениталиями
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стулья в офисе Дурова представляют собой уменьшенную версию проекта, реализованного в Санкт-Петербурге. Курилова и Ярцев придумали эту мебель, вдохновившись известной фразой о сложном выборе. Снимки стульев были опубликованы в интернете, и создатели предполагают, что их заметили дизайнеры, ответственные за оформление кабинета бизнесмена.

"Никто из нас не получил прямого обращения, но мы не расстраиваемся. Это нас скорее радует. Мы удивлены, что наш шутливый проект вызвал такой интерес у публики", — поделилась впечатлениями Курилова.

Она также сообщила, что после интервью с ней и Ярцевым связались четверо желающих приобрести аналогичные изделия.

"Мы пошутили, что нам стоило бы открыть собственное производство стульев, если бы знали, что такое случится", — добавила автор проекта.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Как подготовить луковицы гладиолусов к посадке на дачном участке
Какие растения не стоит сажать в цветнике?
Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост" Дмитрий Плотников Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова На границе Армении с Азербайджаном снова неспокойно, и снова в этом обвиняют Пашиняна Андрей Николаев
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Собаки-одноразки: названы породы, которые не доживают и до 10 лет
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Учёные придумали, как выделять без растворителей тающий прямо в руках галлий из золы от производства алюминия
Последние материалы
Тренировка для всего тела, которая поможет расслабиться перед сном
Россияне массово кинулись покупать стулья с пиками и гениталиями
Honda инвестирует $11 млрд в производство электромобилей и батарей в Канаде
Искусственный интеллект в страховании: эксперты предупредили о рисках
Рыба, запечённая с рисом и помидорами: отличное сочетание основного блюда и гарнира
Найденный в Испании древний меч "Экскалибур" имеет исламские корни
Ворсянка - прекрасное украшение сада
В Туле ребёнок с дислексией столкнулся с проблемами в школе
Топ-8 самых аномальных мест на планете
Политолог Ищенко развеял слухи о возможной мобилизации в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников