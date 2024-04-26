Эксклюзивные стулья, вдохновленные Дуровым: новый тренд в интерьерном дизайне

Россияне массово кинулись покупать стулья с пиками и гениталиями

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

После беседы Павла Дурова с американским журналистом Такером Карлсоном, интерес к стульям с необычным дизайном на их сиденьях, изображающими фигуры пик и пенисов, резко возрос. Информация о том, что россияне начали активно приобретать эту экстравагантную мебель, появилась в материале издания "Подъем", ссылающегося на создателей оригинальных стульев — Екатерину Курилову и Бориса Ярцева.

Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Стулья в офисе Дурова представляют собой уменьшенную версию проекта, реализованного в Санкт-Петербурге. Курилова и Ярцев придумали эту мебель, вдохновившись известной фразой о сложном выборе. Снимки стульев были опубликованы в интернете, и создатели предполагают, что их заметили дизайнеры, ответственные за оформление кабинета бизнесмена.

"Никто из нас не получил прямого обращения, но мы не расстраиваемся. Это нас скорее радует. Мы удивлены, что наш шутливый проект вызвал такой интерес у публики", — поделилась впечатлениями Курилова.

Она также сообщила, что после интервью с ней и Ярцевым связались четверо желающих приобрести аналогичные изделия.

"Мы пошутили, что нам стоило бы открыть собственное производство стульев, если бы знали, что такое случится", — добавила автор проекта.