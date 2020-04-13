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Автор Александр Приходько

Участники экспедиции «В погоне за духом настоящего "Дакара"» возвращаются в Москву

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Сегодня последний день экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара". Команда проедет всего 90 километров по главной автомагистрали страны, чтобы из туристической Касабланки попасть в Рабат, столицу Марокко.

Итоги экспедиции «В погоне за духом настоящего «Дакара»

Читайте начало:

Финальный день экспедиции

Древние стены касба Удайя, каменной твердыни на самом берегу океана, помнят и пиратское государство, и французский протекторат, и становление нового Марокко. С падением династии Альмохадов крепость пришла в упадок, но в XVII веке вновь возрождена, о чем безмолвно свидетельствуют старинные пушки на стенах. Сегодня среди белых домов внутри цитадели гуляют туристы, разыскивая проход к знаменитой смотровой площадке с лучшим видом на безбрежный океан.

Отдохнуть от прогулки по крепости можно в тихих и зеленых Андалузских садах, разбитых вдоль стен. Оазис был заложен в самом начале XX века для Национального университета агрономических исследований Марокко, как сборник флоры, распространенной на востоке. Сегодня здесь произрастают 650 видов растений. По вечерам в Андалузских садах многолюдно, слышен перезвон гитары и песни, а вот днем, когда жаркое африканское солнце в самом зените, сады одарят прохладой и спокойствием.

Эту интересную и познавательную экскурсию по Рабату для экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" провел "ЛУКОЙЛ" Смазочные Материалы.

Рабат стал особым местом для нашего проекта. Так сложилось, что этот город — не только финальной точка нашего маршрута, но и центр присутствия смазочных материалов "ЛУКОЙЛ" в Западной и Северной Африке. Именно здесь находится дочерняя компания нашего партнера — LUKOIL Lubricants Africa S. A. R.L. После теплого приема коллективом компании и увлекательного променада по старинному городу, команде предстояло взять пробы масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH из двигателей Дастеров, чтобы проверить его свойства после тяжелейших испытаний африканскими эргами, горными перевалами и многотысячным пробегом.

Пляж Рабата на побережье Атлантического океана — финальная точка марокканского маршрута и лучшее место для подведения итогов экспедиции. Все участники справились, выдержали тяжелейшее испытание, прошли эти две недели с высоко поднятой головой. А ведь растеряться было от чего!

Подведем итоги

Экспедиция "В погоне за духом настоящего "Дакара" стала серьезным экзаменом на выносливость уже с первых секунд.

  • Сложности с техникой и раздельный выезд каравана из Москвы,
  • пробитый картер на одном из Renault Duster и сутки простоя на таможне,
  • многочисленные пробки на автобанах Европы и непревзойденный скоростной слалом по Старому Свету авторства Алексея Беркута.

Отобранные пограничниками квадракоптеры и потерянный багаж съемочной команды — цветочки. И это — лишь малая часть, прелюдия марокканского этапа экспедиции.

В Северной Африке приключения начались с новой силой: первый же день принес сразу две аварии и шок от уровня водительского мастерства местных водителей. Команда узнала, что такое солончак и чудом избежала тяжелейшей эвакуации. Опыт и знания Алексея Беркута, удача и надежное снаряжение — вот секрет успеха на соляном озере.

Дороги быстро закончились, отступив перед песчаными дюнами эргов пустыни Сахара. Каждый винтик экспедиционных "Дастеров" пожалел об участии в этом проекте, а каждый участник экспедиции почувствовал сумасшедшую нагрузку. В пустыне было жарко днем и холодно ночью, моторы работали за пределом своих возможностей, отказывало оборудование. Двигались порой на ощупь. Было действительно сложно.

Пески сменились древними, как мир, и высокими, как небо, Атласскими горами, узкие тропинки которых наводят ужас даже на опытного водителя. Никаких отбойников и разметки, никаких фонарей и обочины — колесо всегда едет вдоль обрыва. От высоты подъемов захватывало дух, а от глубины спусков горели тормоза. В горах машины посыпались и одна из поломок — отвалившийся провод массы на аккумулятор — чуть не стала фатальной. Благо, аккумулятор АКОМ не подвел и довез до ближайшего населенного пункта, где удалось относительно быстро разобраться с проблемой силами Дмитрия Меремьянина.

А ведь были еще знаменитая Гара Медуар и бешеные проезды по каменной пустыне, именуемой хамада! Команда прошла семь полноценных гоночных спецучастков классического африканского "Дакара", побывала в лагере гонки-наследницы "Африка Эко Рейс" и взяла интервью у легенды ралли-рейдов Жана-Луи Шлессера.

Жан-Луи Шлессер: "Настоящий "Дакар" — это Африка и только Африка. Больше нигде не найти такого разнообразия ландшафтов, такого изобилия интересных и сложных спецучастков. Здесь настоящая борьба. Я проехал множество гонок и побеждал в "Дакаре", так что я знаю, о чем говорю".

Подтверждают слова "Лиса пустыни" и российские пилоты, которые участвуют в Africa Eco Race.

Игорь Петенко: "У меня всегда была мечта финишировать на Розовом озере, на старом "Дакаре". Я был на южно-американской гонке, где довелось завоевать бронзового "Бедуина", но старый "Дакар", Африка, меня манила всегда. Здесь очень большое разнообразие трасс. Если Саудовская Аравия — это гонка в пределах одной страны, много песка и каменная пустыня, то здесь и горы, и пустыни, и красивые равнины, и дюны, конечно, и русла рек. Здесь все возможные испытания, которые может в себя включать ралли-рейд. Поэтому за кулисами гонки абсолютно все участники говорят о том, что "Дакар" скоро вернется на свою историческую родину".

Настоящим бойцом показал себя аккумулятор АКОМ + EFB, который выдержал испытание ралли-рейдом и не подвел съемочную команду, регулярно заряжавшую весь свой арсенал в пустынях и степях Северной Африки. Даже уставший генератор и разбитые клеммы не сказались на продуктивности его работы. Это и называется результат!

Экспедиция "В погоне за духом настоящего "Дакара" стала частью глобальной концепции "4 стихии АКОМ", в рамках которой отечественная компания испытает аккумуляторы в экстремальных условиях льда, пламени, воды и пустыни. Испытание пустыней Сахара — самой большой "жаркой" пустыней на планете Земля — аккумулятор АКОМ+EFB прошел успешно. Подтверждаем.

Танжер и Марракеш, Загора и Эрфуд, Варзазат и Тамнугал, снова Марракеш. Дервний Шавен и величественный водопад Узуд. И, наконец, Рабат. Справиться с таким маршрутом в столь сжатые сроки дано не каждому. Но команда экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" смогла. Теперь Марокко — как на ладони.

Алексей Беркут: "Дух "Дакара", его истинная составляющая, ради которой десятки пилотов приезжают сюда, на Africa Eco Race каждый год, здесь. В песках и горных склонах, в стоящей клубами пыли и духоте пустыни. Ошибка — называть "Дакаром" соревнование в Южной Америке или на Ближнем Востоке. "Дакар" — это Африка. Но понять эту истину может лишь тот, кто нашел в себе силы здесь побывать. В колыбели ралли-рейдов".

Отдельных добрых слов достойны шины Yokohama Geolandera/tG015, которые справились не только с обледенелым российским асфальтом и прекрасно проявили себя на магистралях Старого света, но и сдюжили в Северной Африке. Ни одного прокола или трещины не зафиксировано, хотя в песках шины "травили" до 0,5 атмосфер и мчались в таком состоянии по острым камням. Несмотря на тяжелейшие условия эксплуатации и 15 000 пройденных километров, износ на шинах еле заметен, а запасные колеса так и остались нетронутыми. Алексей Беркут, большой знаток сложных автомобильных путешествий и многократный участник "Дакара", признал Yokohama Geolandera/tG015 одними из лучших универсальных шин в своем собственном рейтинге.

Ну, а команде экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" пора собираться в обратный путь: Танжер, паром, Испания, Франция, Германия, Польша и Прибалтика. И только потом, чуть заледеневшая, но долгожданная Россия. Пять дней, проведенных в дороге, пожалуй, лучший способ осознать увиденное. Обдумать и понять — какой он, дух настоящего "Дакара". Ведь команда с ним теперь хорошо знакома. Сомнений в этом ни у кого не было.

Темы рабат дакар африка автоспорт экспедиция ралли-рейды компания аком
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