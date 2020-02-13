В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары

Как ни странно, Сахара — самая знаменитая пустыня на планете Земля — совсем не похожа на гигантскую песочницу. Скорее наоборот: это твердая, будто камень, прожженная солнцем почва, которую немногочисленные местные жители называют "хамада". Кажется, будто кто-то устелил землю древним, как подлунный мир, желтым асфальтом, по которому можно ехать и 200 км/ч. Но впечатление обманчиво: одна крупная яма или каменная ступенька — и полет завершен. Легендарный Стефан Петерансель может рассказать сразу несколько таких историй.

Песчаное море – знакомство с Эргами

Читайте начало:

В погоне за духом настоящего "Дакара"

Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"

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Песочница Эрг Шебби

Хамада занимает три четверти Сахары. А все остальное — тот самый песок, который принято называть Эргами. Песчаным морем.

Дмитрий Меремьянин: "Наша сегодняшняя цель — познакомиться с Эргами, как называют массивы песчаных дюн в Северной Африке. Мы планируем добраться до эрга Шебби — одного из самых известных в мире и уважаемого всеми пилотами ралли-рейдов!"

Каравану предстоит проехать несколько десятков километров по асфальтовым дорогам, которые уже не отличаются лоском прибрежных марокканских провинций и только потом уйти в пески. Самое время осмотреться, понять, как и чем живут люди на границе Сахары.

Эрг Шебби — одно из двух марокканских песчаных морей — выглядит совершенно необъятным и непокоримым, хотя реальная площадь песочницы не так и велика — 30 на 10 километров. Желто-красный песок выглядит нетронутым и вечным, хотя края эрга населены. Запад отдан на откуп туристам, там построено множество гостиниц для искателей приключений со всего света, а на востоке живут немногочисленные кочевые берберы.

Внезапно, как это всегда бывает в Африке, асфальт заканчивается, и внедорожники экспедиции попадают в гигантскую, от рассвета до заката, песочницу. Караван идет параллельными курсами, потому что пыль от первой машины стоит столбом. Водитель мгновенно слепнет, оказываясь в желтом облаке.

Серьезное испытание для автомобилей

В жестком режиме экспедиции все агрегаты автомобиля подвергаются серьезным испытаниям и работают на пределе своих возможностей. Постоянное изменение условий, сложное дорожное покрытие или полное его отсутствие, резкие колебания температуры за бортом, песок, грязь, камни — все, чем славится пустыня Сахара. Эти испытания аккумуляторы АКОМ+EFB проходят достойно и без "сюрпризов", что позволяет нам быть уверенным в надежности их работы и большом ресурсе. Теперь мы уверены, что один из значков на этикетки аккумулятора АКОМ+EFB — Подходит для эксплуатации в тяжелых условиях" — не просто слова. Подтверждено пустыней Сахара и личным опытом.

Алексей Беркут: "Мы находимся в Эрге Шебби, одном из самых крупных и самых известным песчаных морей Сахары. Здесь много барханов, дюн и солончаков. Для гоночных экипажей эрги — самое сложное испытание. Даже не с точки зрения управления автомобилем — сложно верно выбрать маршрут, не заблудиться. Как местные аборигены определяют маршрут — ума не приложу. Ни кустика, ни деревца, ни ветерка. Да и с техникой, чтобы проехать такую "песочницу" без потерь, надо быть строго на "ты".

Научиться за пару дней правильно пилотировать машину в песке — невозможно. Даже Дмитрий Меремьянин, астраханец, опытный водитель и путешественник, периодически совершает ошибки. Что не говори, а ехать по такому покрытию на бензиновой машине — невероятно сложно.

Именно здесь все участники экспедиции поняли, что сделали правильный выбор моторного масла для Renault Duster. LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 превзошел ожидания, не позволив ни на миг усомниться в его качестве или надежности. А ведь двигатели работали на пределе своих возможностей в бесконечных песках Сахары — команде ни разу не пришлось останавливаться на ремонт, с которым так часто сталкиваются участники африканских ралли.

Эрг Шебби прекрасен и страшен одновременно. Даже в железной скорлупе автомобиля человек здесь чувствует себя песчинкой, точкой на карте. И физически, и психологически сложный маршрут.