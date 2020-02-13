Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Александр Приходько

В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары

Авто

Как ни странно, Сахара — самая знаменитая пустыня на планете Земля — совсем не похожа на гигантскую песочницу. Скорее наоборот: это твердая, будто камень, прожженная солнцем почва, которую немногочисленные местные жители называют "хамада". Кажется, будто кто-то устелил землю древним, как подлунный мир, желтым асфальтом, по которому можно ехать и 200 км/ч. Но впечатление обманчиво: одна крупная яма или каменная ступенька — и полет завершен. Легендарный Стефан Петерансель может рассказать сразу несколько таких историй.

Песчаное море – знакомство с Эргами

Читайте начало: 

В погоне за духом настоящего "Дакара"

Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"

Первая встреча с Африкой. Автопробег Москва - Марракеш

Первые африканские километры и первые сложности

Африка показывает истинное лицо

Команда экспедиции покоряет новый участок трассы: от Загоры до Эрфуда

Песочница Эрг Шебби

Хамада занимает три четверти Сахары. А все остальное — тот самый песок, который принято называть Эргами. Песчаным морем.

Дмитрий Меремьянин: "Наша сегодняшняя цель — познакомиться с Эргами, как называют массивы песчаных дюн в Северной Африке. Мы планируем добраться до эрга Шебби — одного из самых известных в мире и уважаемого всеми пилотами ралли-рейдов!"

Каравану предстоит проехать несколько десятков километров по асфальтовым дорогам, которые уже не отличаются лоском прибрежных марокканских провинций и только потом уйти в пески. Самое время осмотреться, понять, как и чем живут люди на границе Сахары.

Эрг Шебби — одно из двух марокканских песчаных морей — выглядит совершенно необъятным и непокоримым, хотя реальная площадь песочницы не так и велика — 30 на 10 километров. Желто-красный песок выглядит нетронутым и вечным, хотя края эрга населены. Запад отдан на откуп туристам, там построено множество гостиниц для искателей приключений со всего света, а на востоке живут немногочисленные кочевые берберы.

Внезапно, как это всегда бывает в Африке, асфальт заканчивается, и внедорожники экспедиции попадают в гигантскую, от рассвета до заката, песочницу. Караван идет параллельными курсами, потому что пыль от первой машины стоит столбом. Водитель мгновенно слепнет, оказываясь в желтом облаке.

Серьезное испытание для автомобилей

В жестком режиме экспедиции все агрегаты автомобиля подвергаются серьезным испытаниям и работают на пределе своих возможностей. Постоянное изменение условий, сложное дорожное покрытие или полное его отсутствие, резкие колебания температуры за бортом, песок, грязь, камни — все, чем славится пустыня Сахара. Эти испытания аккумуляторы АКОМ+EFB проходят достойно и без "сюрпризов", что позволяет нам быть уверенным в надежности их работы и большом ресурсе. Теперь мы уверены, что один из значков на этикетки аккумулятора АКОМ+EFB — Подходит для эксплуатации в тяжелых условиях" — не просто слова. Подтверждено пустыней Сахара и личным опытом.

Алексей Беркут: "Мы находимся в Эрге Шебби, одном из самых крупных и самых известным песчаных морей Сахары. Здесь много барханов, дюн и солончаков. Для гоночных экипажей эрги — самое сложное испытание. Даже не с точки зрения управления автомобилем — сложно верно выбрать маршрут, не заблудиться. Как местные аборигены определяют маршрут — ума не приложу. Ни кустика, ни деревца, ни ветерка. Да и с техникой, чтобы проехать такую "песочницу" без потерь, надо быть строго на "ты".

Научиться за пару дней правильно пилотировать машину в песке — невозможно. Даже Дмитрий Меремьянин, астраханец, опытный водитель и путешественник, периодически совершает ошибки. Что не говори, а ехать по такому покрытию на бензиновой машине — невероятно сложно.

Именно здесь все участники экспедиции поняли, что сделали правильный выбор моторного масла для Renault Duster. LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 превзошел ожидания, не позволив ни на миг усомниться в его качестве или надежности. А ведь двигатели работали на пределе своих возможностей в бесконечных песках Сахары — команде ни разу не пришлось останавливаться на ремонт, с которым так часто сталкиваются участники африканских ралли.

Эрг Шебби прекрасен и страшен одновременно. Даже в железной скорлупе автомобиля человек здесь чувствует себя песчинкой, точкой на карте. И физически, и психологически сложный маршрут.

  • Не даром именно в этих местах ежегодно проводят проходят гоночные спецучастки Ралли Марокко и Африка Эко Рейс.
  • Не даром именно здесь демонстрировали свой талант великие пилоты прошлого: Стефан Петерансель, Ютта Кляйншмидт, Хироши Масуока, Люк Альфан и сам Жан-Луи Шлессер.
Темы дакар африка пустыня эрг шебби автоспорт экспедиция ралли-рейды компания аком
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Авто
В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары
Ваше здоровье
Украина может стать очагом распространения коронавируса
Новости футбола
Адвокат Князев: "Тарасов кого-то заразил этим коронавирусом? Не надо такой хайп делать"
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
"Политический демарш": эксперт о заявлении Столтенберга о ракетах РФ
Паралимпиец пообещал подарить Путину щенка мастифа
В УВЗ сообщили об увеличении числа иностранных заказчиков "Арматы"
Путин объяснил идею о гражданстве президента
Во "ВКонтакте" скоро появятся отметки "Нравится" в историях
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
IBU начал новое допинговое расследование против Устюгова
Новый министр финансов назначен в Британии
Для победы над Россией НАТО надо научиться перемещаться в грязи
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
Последние материалы
Во "ВКонтакте" скоро появятся отметки "Нравится" в историях
IBU начал новое допинговое расследование против Устюгова
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
Новый министр финансов назначен в Британии
Для победы над Россией НАТО надо научиться перемещаться в грязи
В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
Россиянку, ударившую ножом насильника, передумали наказывать
В России проработают понятия семьи
День голосования за поправки в Конституцию будет выходным
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер
Комментарии
В России проработают понятия семьи
Резцова прокомментировала слова Фуркада про "старческий маразм"
Украинские реформы поддерживают в НАТО
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Геноцид армян в годы Османской империи признали в Сирии
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
Госдума предложила ввести скидку на оплату ЖКХ
Блумберг: ругать Россию за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?
Австралийский мальчик ради сюжета на ТВ съел двух мух в прямом эфире
Зенитный комплекс С-500 будет сбивать даже то, что еще не придумали
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Александр Тихонов: "Фуркад прав. Резцова пропила всё что можно"
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Блумберг: ругать Россию за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?
Певице Маше Распутиной слишком натянули кожу на лице
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ