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Автор Александр Приходько

Первые африканские километры и первые сложности

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Сегодня участникам экспедиции предстоит первый марш-бросок по Северной Африке: от Марракеша до Загоры.

Первые африканские километры и первые сложности

Не туристический Марокко

Несмотря на жесткие ограничения скорости (50 км/ч в городе, 80 км/ч на трассах и 100 км/ч на двух скоростных магистралях), движение по дорогам Марокко представляет собой аттракцион, где уберечь от ДТП может только изрядная доля удачи и ловкость шофера.

  • Во-первых, местные водители отказываются пользоваться фарами даже в темное время суток, хотя ехать "без света" можно только со скоростью 20 км/ч,
  • во-вторых, дорожные знаки и светофоры что-то значат в Марокко исключительно для туристов и путешественников.

Поэтому скорость движения каравана экспедиции не превышает 60-70 км/ч. Быстрее — просто опасно.

Ну и самое главное: караван экспедиции увидит Атласские горы — огромную гряду, которая протянулась на 2000 км от Танжера вглубь континента. Самая высокая точка — гора Тубкаль, которой мы посвятим отельную главу нашего путешествия. А пока — узкие дорожки уже не туристического Марокко, которые хранят множество неожиданностей и подвохов.

Дмитрий Меремьянин: "Всем, кто считает, что отечественные водители водят плохо и агрессивно, стоит хотя бы раз побывать в Марокко. Ездить на машине здесь невероятно сложно, потому что у местных шоферов есть некий свой, отличный от официального, свод правил, который нам пока неизвестен. В результате мы едем в постоянном напряжении и регулярно теряем тонны нервных клеток. Тяжело, пока не могу привыкнуть к такому рваному ритму управления автомобилем. Особенно, после Европы".

Тестирование автомобиля в новой климатической зоне

Зима — самое комфортное время для путешествия по северу Африки. Температура на побережье не превышает 18 градусов со знаком "+", а дискомфорт доставляет только достаточно высокая влажность — не менее 85%. Этот небольшой по протяженности участок маршрута позволит всем участникам экспедиции акклиматизироваться и привыкнуть, а также протестировать автомобили и моторное масло в новой климатической зоне: теплая российская и еще более теплая европейская зима прошла для наших авто безукоризненно. Теперь дело за африканской.

Аккумуляторы АКОМ + EFB от лидера аккумуляторного производства в России компании АКОМ — наши постоянные спутники в всех проектах — пока особым нагрузкам не подвергались и работают в спокойном загородном режиме. Для них настоящая проверка начнется чуть позже, когда потребителям электроэнергии станут не только энергосистема автомобиля, но и десяток зарядных станций.

Отдельный же пункт нашего ежедневного исследовании стоит посвятить шинам Yokohama: они показали себя с лучшей стороны в теплую зиму — согласно технической документации допускается их использование при температуре до -10 градусов по шкале Цельсия — на юге Европы им было совсем комфортно, ведь заснеженных горных перевалов и ледяных штормов по пути не встречалось, а вот в пустынях температура поднимется и начнется настоящий экзамен. Что ж, проверим. Нам ведь еще в Россию на них возвращаться.

Дмитрий Меремьянин: "Пока у меня ощущение, что мы едем по Крыму или по Адлеру. Ничего нового. Однако местный водитель теряет сознание при виде наших обклеенных наклейками автомобилей с российскими номерами. Каждый желает познакомиться. И это очень странно, ведь лагерь Африка Эко Рейс совсем близко, а там огромное множество куда более привлекательной техники. Впрочем, пока близость к гонке не чувствуется". 

Тем временем караван удаляется от океана и устремляется в сторону пустынь и горных хребтов, к настоящему, а не туристическому, Марокко. Тот самый Дакар, о котором уже сложили легенды, далеко от пляжей. Он там — в пустыне. Впереди ждут сложности, первые серьезные препятствия. Впрочем, экспедиция "В погоне за духом настоящего "Дакара" и прибыла на континент ради этих мест.

Дмитрий Меремьянин: "Одним из важнейших свойств современного моторного масла является не только защита от износа, но охлаждение двигателя. Когда радиаторы уже подзабиты (как у нас), скорости низкие, а температура воздуха стремительно растет, на масло ложиться двойная нагрузка. Мы во все машины залили ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40, которое гарантирует максимальную защиту двигателя от износа и подходит для эксплуатации в жестких условиях, так что насчет мотора я спокоен".

Тимбукту

Алексей Беркут: "На подъезде к Загоре мы встретили указатель на Тимбукту, или Томбукту, как принято сегодня называть бывшую столицу государства Азавад. Когда-то этот город был большим культурным и религиозным центром, но нас интересует совсем другой исторический момент: Тимбукту был основан туарегами, как место стоянки караванов. Именно по землям этого племени берберов, детей Царицы Сахары Тин-Хинан, проходил тот самый Дакар. И мы сейчас начинаем путешествие по этим землям".

 А вокруг — настоящая, описанная в книгах легендарных путешественников и первопроходцев прошлого Африка. Желтые пески, яркое солнце, которое не скрывает ни одно облачко, и бесконечная пустота. Одиночество. И полная свобода.

Темы дакар африка автоспорт экспедиция ралли-рейды компания аком
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