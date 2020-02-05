Африка показывает истинное лицо

Прибрежное Маррокко с его европейскими устоями и образом жизни, обрамленными французскими бульварами и мавританскими дворцами, осталось далеко позади. Как и грязные улицы вечно клокочущего своими базарами Маракеша. Доступный массовому туристу Марокко растворился в прибрежной дымке. Впереди вздыбились горы Атлас, а глаза участников погони за духом настоящего "Дакара" ненамеренно искали столбы пыли на горизонте: гоночный лагерь Африка Эко Рейс значился гвоздем сегодняшней программы. Большой рейд уже готовился к длинной дороге вглубь континента.

Африка показывает истинное лицо

Первое ДТП

Первый же полноценный африканский день экспедиции показал, что дорогу пройдет только сильный духом. Первый экипаж попал в ДТП ровно через два часа после выезда из гостиницы: леди за рулем решила не тормозить и воспользовалась одним из российских Renault Duster, как причальной стенкой. Впрочем, про специфику местного дорожного движения мы уже говорили. Как оказалось, сами накликали беду. Полицейские прибыли быстро, что весьма похвально, и оказали посильную помощь в заполнении сложных местных документов. Тут же выявилась еще одна важная особенность Марокко: на берегу для общения достаточно и школьного английского, а вот с приближением Сахары перестает хватать даже беглого французского. Сонмы местных диалектов арабских языков мгновенно, как ветер пустыни, сменяются, не оставляя путнику даже минимального шанса объясниться. Только вездесущий язык жестов.

Дмитрий Меремьянин: "Дороги в Марокко хороши всем, кроме водителей. Барышня безапелляционно врезалась в корму нашего "Дастера", кажется, даже не воспользовавшись педалью тормоза. Море эмоций. Нас, конечно, предупреждали, что зевать здесь не приходится, но "получить повестку" на первых же километрах — это сильно. Что же будет дальше?"

Лагерь гонки Africa Eco Race

Огромный и шумный, как мегаполис, лагерь гонки Africa Eco Race не затихает ни на мгновение. Пока пилоты отдыхают перед очередным спецучастком, команды готовят технику:

механикам предстоит нивелировать первые повреждения,

все проверить,

отремонтировать гоночные болиды к следующему "допу",

а потом еще и собрать лагерь.

На сон времени не остается. Про обед или "свободное время" неприлично даже заикаться. Отдых — только после финиша.

Долгожданные гоночные участки

Дмитрий Меремьянин: "Впереди нас ждут фактически гоночные спецучастки, начинается бездорожье, а машины у нас самые обыкновенные. Поэтому надо будет использовать их возможности на 146%. Чтобы ничего не повредить, стравим резину и протянем гайки на аккумуляторах: от тряски они раскручиваются, теряется контакт и начинаются проблемы. Вечером от усталости оставили в машине свет, но с утра завелась, спасибо нашим новым аккумуляторам АКОМ+EFB. Не подвели и в этой ситуации".

Первое стоящее испытание для автомобилей — солончаки. Возможность развить максимальную скорость — рекорды, как известно, ставятся на высохшем соленом озере Бонневиль в США — в тандеме с возможность провалиться под тонкую корку и застрять надолго. Заманчиво и страшно в одном флаконе. Но пренебрегать такой возможностью нельзя, поэтому "Дастеры" выезжают на солончак, получив предварительные инструкции от Алексея Беркута.

Дмитрий Меремьянин: "Никогда по такому не ездил, но очень хотелось — вот он, мой шанс. Выжмем же из "Дастеров" всё до последней капли! Первый оффроуд в Африке, и сразу — такая красота".

Далее команде предстоит преодолеть настоящий гоночный спецучасток — полсотни километров самого настоящего бездорожья до Эрга Шегага, где хорошенько нагрузив моторы, утроили еще один настоящий экзамен на надежность маслу LUKOIL GENESIS ARMORTECH. Как раз здесь — в условиях повышенных нагрузок — моторное масло и сможет продемонстрировать защиту от износа подуставших двигателей экспедиционных Renault Duster.

Эргами в Северной Африке называют крупные песчаные массивы, для которых характерно огромное количество барханов, дюн и летучих песков. Renault Duster может решить такую задачку только за счет малого веса: крохотные колеса не позволят выбраться, если машина застрянет, так что вся надежда исключительно на опыт пилотов. Слово вновь передается Алексею Беркуту, который с африканскими пустынями давно "на "ты".

Утихомирить экипажи спускается темная, как смоль, африканская ночь. Словно по мановению небесного выключателя, пустыня погружается в непроглядную тьму. Пора выбираться в более гостеприимные места!