Первая встреча с Африкой. Автопробег Москва — Марракеш

Автомобили экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" встретили свои первые приключения уже на границе Белоруссии и Польши: переход, как это часто бывает в общенациональные праздники, занял долгие часы. В нашем случае — целые сутки. Тут же возникли первые сложности с техникой, которые, правда, были решены на месте силами самих участников. Вынужденный простой в итоге сыграл на руку — в процессе ремонта обнаружили пробой картера. К счастью взяли с собой достаточный запас масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH.



Первая встреча с Африкой Автопробег Москва – Марракеш

Слалом по Европе

Европейские автобаны, увы, пока не дошли до российских границ: дороги Старого света загружены, движение во многих местах затруднено, а в Польше многие трассы и вовсе находятся только в стадии постройки. Низкие скорости в тандеме с простоем "на рубеже" значительно изменил утвержденные планы, но впереди у экипажей были все новые и новые неурядицы. До Африки оставались уже сущие часы дороги. Самой простой задачкой оказалась переправа: очередь идет быстро, таможенники Испании быстро сделали свою работу, а скоростной паром идет от континента до континента всего час.

Как встретила Африка

Преодолев все невзгоды и почувствовав первые всполохи сирокко, средиземноморского ветра, зарождающегося в пустынях Северной Африки, команда получила очередную "пробоину": пользоваться квадрокомптерами в Марокко запрещено, так что технику пришлось оставить на таможне. В Танжер прибыло далеко не все оборудование, на которое рассчитывала бригада операторов.

У "киношников", к слову, дела тоже не заладились: пересадка в Лиссабоне оставила команду без личных вещей и батарейных блоков, которые были сданы в багаж. Авиакомпания обещала нивелировать эту оплошность, но о сроках разумно умолчала. Воистину, Африка так просто в свое сердце не пустит. Без смелости, настойчивости и удачи в таких экспедициях не справиться.

Абсолютно спокойным в этой непростой ситуации выглядел только Алексей Беркут: он с "особенностями" подобных путешествий хорошо знаком, да и европейские дорожки ему дались куда легче. Из-за технических проблем он выехал на три дня позже основной группы, и в одиночестве проехал Россию, Латвию, Литву, Польшу, Германию, Францию с Испанией всего за 3 дня, прибыв в Марракеш вовремя.

Дмитрий Меремьянин "Поездка по Европе должна была стать приятной и легкой прогулкой перед тем маршрутом, который нам предстоит в Африке. Но дороги Старого света и граница неприятно удивили. Мы начала опаздывать уже в первый день экспедиции. Европейцы отдыхали и праздновали наступление Нового 2020 года, так что в пробках постоять нам довелось. Но все складывается, и мы наконец-то прибыли в Африку, где нас ждут настоящие приключения. Поздравляю всех с наступившим 2020 годом и желаю каждому новых открытий и горизонтов!"

Подготовка транспорта для встречи с пустыней

Прежде чем отправиться в Мхамид, где команду экспедиции ждет встреча с караваном гонки Africa Eco Race, нужно осмотреть и проверить машины, ведь впереди семь полноценных спецучастков классического "Дакара" и совершенно безлюдные места, надеяться на помощь в которых — не приходится. Любая поломка гарантирует провал экспедиции. Так что первым этапом станет тотальный осмотр транспорта.

Дмитрий Меремьянин: "Мы внимательно проверяем моторы на предмет течей и новых "сверчков", осмотрим ремни. У нас новые аккумуляторы, но неполадки генератора могут оставить нас в пустыне без электричества — так что я лично проверю электронику".

Экспедиция станет элементом глобальной концепции "Четыре стихии АКОМ", в рамках которой аккумуляторы АКОМ+EFB уже покорили Северный полюс и вулкан Эльбрус, а теперь отправляются в специальный автопробег по пустыне Сахара. Благодаря применению современных технологий

жизненный цикл батареи "АКОМ+EFB" удвоен,

повышена коррозионная стойкость электродов при высоких температурах,

значительно увеличены пусковые токи.

Благодаря надежности данной батареи "АКОМ+EFB" обладает гарантией 4 года.

Дмитрий Меремьянин: "За шесть тысяч пройденных километров масло не потемнело, стружки нет, да и нагрузки-то особой на силовую установку не было — ехали по трассе с одной скоростью. LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 продолжает надёжно защищать двигатели наших автомобилей. Также важно проверить равномерность износа покрышек — все ли в порядке с развалом, нет ли причин для беспокойства".

Машины без последствий пережили скоростной слалом по Европе, поводов искать СТО у команды пока нет. Но это только "пока", ведь впереди настоящее песчаное бездорожье, жара и сотни совершенно безлюдных километров по пустыне, где любая неисправность может стать настоящей головной болью. Лучше других об этом может рассказать Алексей Беркут, участник десятка гонок "Париж-Дакар".

Дмитрий Меремьянин: "Одним словом, нас ждет настоящее приключение! Надеяться хочется не только "на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк", но и на технику. Поэтому сейчас я проверяю каждый винт. Опыт подобных соревнований есть только у Алексея Беркута, и многим хитростям нам всем только предстоит научиться. С другой стороны, мы получим впечатления на всю жизнь и познаем настоящий, первозданный "Дакар". Одним словом, оно того стоит!"

Подготовка и проверка машин завершена, дело за малым: настроить команду на самый сложный и трудоемкий, эмоционально и физически напряженный этап экспедиции. Впрочем, когда в команде есть Алексей Беркут и Дмитрий Перетятко вопросов с мотивацией быть не может!