Экспедиции начинаются не с асфальтовых дорог и горных перевалов, не в бесчисленных дюнах африканских пустынь и не в грозных водах мировых океанов. Старт любой экспедиции — это месяцы подготовки, разработки маршрута и сборов. До первого поворота ключа в замке зажигания и первых же пройденных километров нужно внимательно и подробно проработать каждый сантиметр маршрута, проверить каждый узел автомобиля, чтобы предупредить любую неисправность.
Три месяца кропотливой ежедневной работы, обильно сдобренной постоянно возникающими проблемами и новыми вводными, были завершены только в преддверии нового 2020 года. Финальные сборы, "ночь последней гайки", экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" прошли 31 декабря. В столь долгом маршруте важен каждый элемент, поэтому технический директор проекта Дмитрий Меремьянин участвует в каждой операции: замена и проверка моторного масла ЛУКОЙЛ, установка новых аккумуляторов АКОМ и новых покрышек YOKOHAMA, погрузка запасных "расходников" и экспедиционного скарба в прицеп автомобиля проверки и подготовка маршрута. Команда не может, просто не имеет права рисковать, поэтому выбирает только проверенные и зарекомендовавшие себя надежные решения.
Дмитрий Меремьянин: "Мы выбираем моторное масло GENESIS (Генезис) ARMORTECH 5W-40 от ЛУКОЙЛ, поскольку оно идеально подходит нашим Дастерам, используется на конвейере Renault в России и позволит нам гарантированно избежать проблем как в северных широтах, так и в пустыне. Одной из задач нашей экспедиции станет жесткое, если не сказать жестокое, испытание моторного масла. Учитывая слабую подготовку автомобилей — мы едем на совершенно заводских кроссоверах, на которых поменяли только резину — нам потребуется весь потенциал машин. Двигатель будет работать на пределе своих возможностей. Именно поэтому на масло ЛУКОЙЛ GENESIS (Генезис) ARMORTECH 5W-40 падает повышенная нагрузка: наша экспедиция — шанс проверить его способность защищать двигатель от износа и сохранять свои свойства и качество в тяжелейших африканских условиях.
Прежде, чем отправиться в дорогу, мы сольем старое масло, взяв пробы: у нас есть специальный насос и отдельные трубки для каждого авто. На прогретом двигателе через щуп откачаем нужное для проверки количество ГСМ. В конце экспедиции — повторим процедуру и отправим наше масло в специальную лабораторию ЛУКОЙЛ для проведения исследования".
Выбор аккумулятора является важным элементом подготовки автомобилей к экспедиции. Надежная и мощная батарея должна гарантировать не только уверенный запуск двигателя, но и зарядку съемочного оборудования для производства фильма о путешествии. Операторы и фотограф должны обеспечить аппаратуру постоянными источниками питания, поэтому на автомобильный аккумулятор возлагаются особые задачи.
Дмитрий Меремьянин: "Для новой экспедиции были выбраны батареи АКОМ+EFB. Аккумуляторы производства компании АКОМ не раз становились надежными спутниками в наших экстремальных путешествиях. Мы испытывали их во время автопробега по горам Кабардино-Балкарии, и батареи показали себя исключительно с лучшей стороны. В суровую африканскую гонку Дакар мы взяли аккумуляторы с улучшенными характеристиками, и я уверен — они не подведут и в очередной раз справятся со всеми испытаниями на нашем непростом маршруте".
Команда и автомобили готовы к старту. Клетчатый флаг опускается. Экспедиция началась!
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