Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"

Экспедиции начинаются не с асфальтовых дорог и горных перевалов, не в бесчисленных дюнах африканских пустынь и не в грозных водах мировых океанов. Старт любой экспедиции — это месяцы подготовки, разработки маршрута и сборов. До первого поворота ключа в замке зажигания и первых же пройденных километров нужно внимательно и подробно проработать каждый сантиметр маршрута, проверить каждый узел автомобиля, чтобы предупредить любую неисправность.



Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"

Первое, самое важное и ключевое — маршрут. Как уйти от туристических достопримечательностей в сторону настоящей и живой культуры Марокко, посетить культовые точки легендарного рейда, добравшись до раллийных спецучастков на самых обыкновенных автомобилях? Проработку этого сложнейшего вопроса взял на себя Алексей Беркут, многократный участник ралли-рейда "Париж-Дакар" и почетный член предстоящей экспедиции. Второй пункт в списке — организация, проработка ключевых точек и бесконечный диалог со всеми участниками предстоящего турне. Поиск той самой золотой середины, которая удовлетворит каждого и позволит всему проекту свершиться. Одним словом, необходимость выполнения всех поставленных задач за установленный бюджет. Нелегкий груз взвалил на свои плечи Генеральный директор НП РОСРР Дмитрий Перетятко, ставший по совместительству генеральным продюсером экспедиции. Третья сторона — исключительно техническая: подготовка автомобилей, согласование скарба и оборудования, макетирование и расклейка машин, выбор поставщиков и переговоры, контроль за исполнением плана в строго установленные сроки. За "прозу" несли ответственность технические руководители проекта — Дмитрий Блинов и Дмитрий Меремьянин.

Команда и автомо били готовы к старту

Три месяца кропотливой ежедневной работы, обильно сдобренной постоянно возникающими проблемами и новыми вводными, были завершены только в преддверии нового 2020 года. Финальные сборы, "ночь последней гайки", экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" прошли 31 декабря. В столь долгом маршруте важен каждый элемент, поэтому технический директор проекта Дмитрий Меремьянин участвует в каждой операции: замена и проверка моторного масла ЛУКОЙЛ, установка новых аккумуляторов АКОМ и новых покрышек YOKOHAMA, погрузка запасных "расходников" и экспедиционного скарба в прицеп автомобиля проверки и подготовка маршрута. Команда не может, просто не имеет права рисковать, поэтому выбирает только проверенные и зарекомендовавшие себя надежные решения.

Дмитрий Меремьянин: "Мы выбираем моторное масло GENESIS (Генезис) ARMORTECH 5W-40 от ЛУКОЙЛ, поскольку оно идеально подходит нашим Дастерам, используется на конвейере Renault в России и позволит нам гарантированно избежать проблем как в северных широтах, так и в пустыне. Одной из задач нашей экспедиции станет жесткое, если не сказать жестокое, испытание моторного масла. Учитывая слабую подготовку автомобилей — мы едем на совершенно заводских кроссоверах, на которых поменяли только резину — нам потребуется весь потенциал машин. Двигатель будет работать на пределе своих возможностей. Именно поэтому на масло ЛУКОЙЛ GENESIS (Генезис) ARMORTECH 5W-40 падает повышенная нагрузка: наша экспедиция — шанс проверить его способность защищать двигатель от износа и сохранять свои свойства и качество в тяжелейших африканских условиях. Прежде, чем отправиться в дорогу, мы сольем старое масло, взяв пробы: у нас есть специальный насос и отдельные трубки для каждого авто. На прогретом двигателе через щуп откачаем нужное для проверки количество ГСМ. В конце экспедиции — повторим процедуру и отправим наше масло в специальную лабораторию ЛУКОЙЛ для проведения исследования".

Выбор аккумулятора является важным элементом подготовки автомобилей к экспедиции. Надежная и мощная батарея должна гарантировать не только уверенный запуск двигателя, но и зарядку съемочного оборудования для производства фильма о путешествии. Операторы и фотограф должны обеспечить аппаратуру постоянными источниками питания, поэтому на автомобильный аккумулятор возлагаются особые задачи.

Дмитрий Меремьянин: "Для новой экспедиции были выбраны батареи АКОМ+EFB. Аккумуляторы производства компании АКОМ не раз становились надежными спутниками в наших экстремальных путешествиях. Мы испытывали их во время автопробега по горам Кабардино-Балкарии, и батареи показали себя исключительно с лучшей стороны. В суровую африканскую гонку Дакар мы взяли аккумуляторы с улучшенными характеристиками, и я уверен — они не подведут и в очередной раз справятся со всеми испытаниями на нашем непростом маршруте".

Команда и автомобили готовы к старту. Клетчатый флаг опускается. Экспедиция началась!