Ореховый кофе с миндалём и корицей: очень ароматный, подаётся со льдом

Ореховый кофе со льдом: обладает упоительными ароматами миндаля и корицы

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Ореховый кофе — популярный напиток, который употребляют во всех странах в горячем и холодном виде. Он освежает и бодрит, идеально подходит для тёплых весенних и жарких летних дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Brigitte Tohm brigittetohm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Рецептов "холодного" кофе существует огромное количество, и каждый может создать свой собственный, экспериментируя со вкусами и добавками.

Для приготовления орехового кофе от shopkofe.ru понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 чайная ложка молотого кофе,

— 0,5 чайной ложки миндального экстракта,

— 1 чайная ложка корицы,

— 100 мл воды,

— 4 кубика льда,

— 0,5 чайной ложки сахара,

— 1 столовая ложка миндальных лепестков,

— 100 мл молока.

Приготовление

Сначала приготовьте кофе, используя молотый кофе и следуя инструкции на упаковке. Остудите его до комнатной температуры или полностью охладите. В отдельной ёмкости смешайте миндальный экстракт с молоком. Добавьте эту смесь в охлажденный кофе и хорошо перемешайте. Затем добавьте корицу и сахар в смесь кофе и молока. Регулируйте количество сахара в зависимости от предпочтений по сладости. Всё хорошо перемешайте. Насыпьте лёд в высокий бокал и аккуратно налейте приготовленную смесь по бокалу. Для украшения посыпьте кофе корицей и миндальными лепестками. Это добавит аромата и красоты напитку.

Теперь ваш ореховый кофе готов! Наслаждайтесь им в жаркие летние дни или когда захочется холодного освежения. Вариантов рецепта множество, и вы можете добавить сиропы, ликёры или спиртные напитки для создания своего уникального вкуса. Попробуйте разные комбинации и наслаждайтесь своим собственным ореховым кофе.