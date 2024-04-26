Ореховый кофе с миндалём и корицей: очень ароматный, подаётся со льдом

Ореховый кофе — популярный напиток, который употребляют во всех странах в горячем и холодном виде. Он освежает и бодрит, идеально подходит для тёплых весенних и жарких летних дней.
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Рецептов "холодного" кофе существует огромное количество, и каждый может создать свой собственный, экспериментируя со вкусами и добавками.
Для приготовления орехового кофе от shopkofe.ru понадобятся следующие ингредиенты:
— 1 чайная ложка молотого кофе,
— 0,5 чайной ложки миндального экстракта,
— 1 чайная ложка корицы,
— 100 мл воды,
— 4 кубика льда,
— 0,5 чайной ложки сахара,
— 1 столовая ложка миндальных лепестков,
— 100 мл молока.
Приготовление
Сначала приготовьте кофе, используя молотый кофе и следуя инструкции на упаковке. Остудите его до комнатной температуры или полностью охладите.
В отдельной ёмкости смешайте миндальный экстракт с молоком. Добавьте эту смесь в охлажденный кофе и хорошо перемешайте.
Затем добавьте корицу и сахар в смесь кофе и молока.
Регулируйте количество сахара в зависимости от предпочтений по сладости. Всё хорошо перемешайте.
Насыпьте лёд в высокий бокал и аккуратно налейте приготовленную смесь по бокалу.
Для украшения посыпьте кофе корицей и миндальными лепестками. Это добавит аромата и красоты напитку.
Теперь ваш ореховый кофе готов! Наслаждайтесь им в жаркие летние дни или когда захочется холодного освежения. Вариантов рецепта множество, и вы можете добавить сиропы, ликёры или спиртные напитки для создания своего уникального вкуса. Попробуйте разные комбинации и наслаждайтесь своим собственным ореховым кофе.