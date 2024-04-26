Финансист Андрей Сироткин предупредил о рисках замены депозитов инвестиционными страховками

Россиян предупредили о рисках инвестиционного страхования жизни

1:16 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовый эксперт Андрей Сироткин предостерег россиян от сомнительных финансовых предложений, которые могут маскироваться под привлекательные вклады, как сообщает ИА DEITA. RU со ссылкой на "Прайм".

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Сироткин указывает, что традиционные банковские депозиты часто пытаются заменить инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Эти финансовые продукты сочетают элементы страхования с инвестиционной деятельностью, при которой капитал клиента направляется в акции и другие активы.

По словам специалиста, банки могут предлагать завышенные доходы, но их реальное получение не гарантировано. К тому же, страховые продукты включают период "охлаждения", в течение которого клиент может отказаться от услуг без финансовых потерь. Пропустив этот срок, клиент обязан выплачивать установленные суммы на протяжении всего срока договора.

Сироткин также отмечает, что вместо традиционных вкладов могут предложить инвестиции в ценные бумаги или драгоценные металлы. Однако следует помнить, что биржевые тенденции сложно предсказать, и прошлая доходность активов не является гарантией их будущего роста.