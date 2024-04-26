Умеют ли собаки отличать языки: новое исследование развенчивает мифы

Ученые: собаки различают человеческие языки

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Если вы когда-нибудь шли по улице и услышали человека, говорящего на незнакомом языке, вы, скорее всего, сразу поймете, что это иностранный язык, и может даже предположите, какой именно. Но как на это реагируют собаки? Испытывают ли они что-то похожее, когда слышат разговоры на других языках? Этот вопрос интересовал нейробиолога Лауру В. Куайя, когда она переехала из Мексики в Венгрию вместе со своим бордер-колли.

Фото: unsplash.com by Robert Larsson squareddesign is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Мы знаем, что даже маленький ребенок распознает, когда мама и папа говорят с ним на разных языках, — рассказывает Куайя. — Но как на это реагируют собаки? Ведь мы редко обращаем внимание на их восприятие языков".

Чтобы ответить на этот вопрос, Куайя вместе с командой Университета Этвоша Лоранда в Будапеште провела эксперимент с восемнадцатью собаками разных пород, включая ее собственного питомца.

Собакам ставили на голову устройство для отслеживания мозговой активности, пока они слушали аудиокнигу "Маленький принц" на испанском или венгерском языке — каждая из собак знакома только с одним из этих языков.

Результаты исследования показали, что разные языки вызывают различные паттерны активности в звуковоспринимающих областях мозга собак, что подтверждает их способность различать и реагировать на разные языки.

"Это исследование интересно тем, что подтверждает способность не только людей, но и собак улавливать звуки и ритмы знакомого языка", — говорит Амрита Малликарджун, исследователь из Ветеринарного центра служебных собак в Филадельфии.

Также было выявлено, что пожилые собаки распознают языки лучше, чем щенки.

"Чем дольше собака живет с людьми, тем лучше она запоминает звучание их языка", — отмечается в отчете.

Кроме того, команда исследователей установила, что собаки могут отличить реальную речь от простого набора звуков. Это показывает, что они чувствуют естественность звучания речи, согласно Раулю Эрнандесу-Пересу, соавтору исследования.

По словам Аттилы Андикса, следующим этапом может стать исследование, выясняющее, дало ли домашнее содержание собак преимущество в обработке речи по сравнению с другими животными.