Научно доказанные полезные свойства кофе: вы удивитесь

Кофе снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе — один из самых популярных напитков во всем мире. Предлагаем узнать, какими же полезными свойствами он обладает, пишет Advice. News.

Современные исследования доказывают, что кофе смягчает приступы астмы и аллергии, а также предотвращает кариес. Напиток активизирует сжигание жиров в организме, восполняет дефицит калия и способствует улучшению состояния сердечно-сосудистой системы. Кроме того, кофе, как и чай, является мощным антиоксидантом.

Кофеин используется для работы мозга и настроения. Употребление пары чашек кофе в день может помочь улучшить ваше самочувствие, уровень энергии. Умеренное потребление кофеина положительно влияет на центральную нервную систему человека. Напиток снижает резистентность тканей к инсулину, что в свою очередь снижает риск развития диабета.

Тем не менее кофеин увеличивает экскрецию кальция и снижает его всасывание в кишечнике. Чрезмерное потребление кофе может способствовать потере минеральной плотности костной ткани.

Оптимальное количество в день — 4 чашки кофе. Также важно помнить, что не стоит пить кофе на голодный желудок. Это повышает кислотность и может привести к заболеваниям желудка и кишечника.