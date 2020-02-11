Команда Экспедиции "На поиски духа настоящего Дакара" отправляется на покорение очередного спецучастка, который входил в классический маршрут Дакара. Сегодня участникам предстоит пройти гоночный спецучасток от Загоры до Эрфуда — 220 км.
Пилоты "Африки Эко Рейс" проедут часа за полтора, а вот экспедиция будет трястись полдня. Экипажам, да и машинам будет очень тяжело. Прогулка превращается в полноценную экспедицию. Команде нужно собраться с силами — не до разговоров.
Читайте начало:
В погоне за духом настоящего "Дакара"
Подготовка к экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара"
Первая встреча с Африкой. Автопробег Москва - Марракеш
Первые африканские километры и первые сложности
Африка показывает истинное лицо
Но прежде, чем начнется спецучасток, нужно проехать своеобразный лиазон — дорожную секцию. Пенализации за отклонение от заложенной нормы времени у команды нет, но зимний световой день краток. Чем больше минут и часов будет потрачено на асфальтовый отрезок пути — тем меньше останется на бездорожье. А там, в песках, может произойти все что угодно!
Стоило отъехать от побережья, как дороги кончились. Европейский шарм с Марокко как рукой сняло — началась дикая, нетуристическая Африка. Изменилось и отношение со стороны аборигенов: народ стал проще, общительнее. Интересуются, спрашивают куда караван держит путь и просят подарить фирменные футболки. Отказать сложно, так что запасы постепенно иссякают!
Асфальт медленно, но верно, будто сам собой заканчивается, отползая от пустыни. Начинается самое настоящее ралли, которое покорятся только настоящему профессионалу за рулем подготовленного внедорожника.
Увы, машины команды к такому дорожному испытанию в полной мере не готовы. Не хватает дорожного просвета и больших колес, крутящего момента у крошечных бензиновых двигателей. Благо в составе экспедиции едет Алексей Беркут, единственный, кто действительно знает что делать. И как отсюда выехать.
Алексей Беркут уверен, что 220 км по гоночному СУ, который на гражданские машины ну совсем не рассчитан, станут настоящим испытанием, но мы уже успели убедиться в том, что компания Renault не зря выбрала для заливки масло ЛУКОЙЛ в двигатели своих автомобилей. Получилась сверхнадежная комбинация: LUKOIL GENESIS ARMORTECH и Renault Duster, которая внушающая оптимизм всей нашей команде. Будут и пробои подвески, и прыжки, и камни.
Чтобы к вечеру добраться до Эрфуда нужно держать среднюю скорость хотя бы километров 60 в час. Для команды это будет серьезный экзамен на выносливость. Интересно, как покажут себя наши энергетические друзья — АКОМ+EFB. Ведь их ждет участок трассы с невероятно сильной тряской и режим работы "газ-тормоз", не каждый аккумулятор справится. Забегаю вперед, скажем — АКОМ справился на отлично. Не подвел и здесь!
"Дастеры", громыхая и жалобно скрипя пластиком, врываются в пустыню. Скорость, как сказал Алексей, надо держать. Даже вполне городские 60 км/ч по такой дороге сложно выполнимы. От постоянно тряски и сильных ударов по днищу, незамеченных ям и пропущенных камней, не спастись. Терпеть и только терпеть, пробиваясь навстречу мечте. Смогут ли участники, выдержат ли такой каменный слалом?
Гонка по песку продолжалась уже более трех часов, когда на горизонте замаячила горная гряда, отдаленно напоминающая исполинскую крепость забытых героев древних времен. Устремленные в небо высокие стены вздымались исполинским колодцем прямо перед путешественниками.
Синхрон Беркут: "Есть здесь что посмотреть и простому туристу, далекому от автоспорта. Рядом находится Гара Медуар или круглая гора — каменный "цирк", горная гряда в виде подковы, который в 11 веке была превращена в неприступную крепость. На протяжении столетий эта твердыня защищала город Сиджилмаса, где чеканили золотые монеты, а в 1999 года прославилась на весь мир: Стивен Соммерс снимал здесь "Мумию"".
Не остановиться, пусть и на несколько минут у одной из неисхоженных достопримечательностей Марокко невозможно. Каждый использует перерыв по своему:
До желанного асфальта остались еще часы пути, а солнце медленно, но верно клонилось к горизонту. Чтобы прочувствовать, осознать и поверить в Дакар, его магию и необъяснимую привлекательность для раллийных пилотов, нужно однажды проехать этим маршрутом, увидеть пустыню через лобовое стекло. И заболеть ей.
Дмитрий Меремьянин: "Ну а нам пора возвращаться в гонку! Нас ждет дух Дакара!"
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