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Автор Александр Приходько

Команда экспедиции покоряет новый участок трассы: от Загоры до Эрфуда

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Команда Экспедиции "На поиски духа настоящего Дакара" отправляется на покорение очередного спецучастка, который входил в классический маршрут Дакара. Сегодня участникам предстоит пройти гоночный спецучасток от Загоры до Эрфуда — 220 км.

220 км гоночного спецучастка: от Загоры до Эрфуда

Пилоты "Африки Эко Рейс" проедут часа за полтора, а вот экспедиция будет трястись полдня. Экипажам, да и машинам будет очень тяжело. Прогулка превращается в полноценную экспедицию. Команде нужно собраться с силами — не до разговоров.

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Дикая, нетуристическая Африка 

Но прежде, чем начнется спецучасток, нужно проехать своеобразный лиазон — дорожную секцию. Пенализации за отклонение от заложенной нормы времени у команды нет, но зимний световой день краток. Чем больше минут и часов будет потрачено на асфальтовый отрезок пути — тем меньше останется на бездорожье. А там, в песках, может произойти все что угодно!

Стоило отъехать от побережья, как дороги кончились. Европейский шарм с Марокко как рукой сняло — началась дикая, нетуристическая Африка. Изменилось и отношение со стороны аборигенов: народ стал проще, общительнее. Интересуются, спрашивают куда караван держит путь и просят подарить фирменные футболки. Отказать сложно, так что запасы постепенно иссякают!

220 км по гоночному СУ: экзамен на выносливость

Асфальт медленно, но верно, будто сам собой заканчивается, отползая от пустыни. Начинается самое настоящее ралли, которое покорятся только настоящему профессионалу за рулем подготовленного внедорожника.

Увы, машины команды к такому дорожному испытанию в полной мере не готовы. Не хватает дорожного просвета и больших колес, крутящего момента у крошечных бензиновых двигателей. Благо в составе экспедиции едет Алексей Беркут, единственный, кто действительно знает что делать. И как отсюда выехать.

Алексей Беркут уверен, что 220 км по гоночному СУ, который на гражданские машины ну совсем не рассчитан, станут настоящим испытанием, но мы уже успели убедиться в том, что компания Renault не зря выбрала для заливки масло ЛУКОЙЛ в двигатели своих автомобилей. Получилась сверхнадежная комбинация: LUKOIL GENESIS ARMORTECH и Renault Duster, которая внушающая оптимизм всей нашей команде. Будут и пробои подвески, и прыжки, и камни.

Чтобы к вечеру добраться до Эрфуда нужно держать среднюю скорость хотя бы километров 60 в час. Для команды это будет серьезный экзамен на выносливость. Интересно, как покажут себя наши энергетические друзья — АКОМ+EFB. Ведь их ждет участок трассы с невероятно сильной тряской и режим работы "газ-тормоз", не каждый аккумулятор справится. Забегаю вперед, скажем — АКОМ справился на отлично. Не подвел и здесь!

"Дастеры", громыхая и жалобно скрипя пластиком, врываются в пустыню. Скорость, как сказал Алексей, надо держать. Даже вполне городские 60 км/ч по такой дороге сложно выполнимы. От постоянно тряски и сильных ударов по днищу, незамеченных ям и пропущенных камней, не спастись. Терпеть и только терпеть, пробиваясь навстречу мечте. Смогут ли участники, выдержат ли такой каменный слалом?

Гара Медуар - крепость духа

Гонка по песку продолжалась уже более трех часов, когда на горизонте замаячила горная гряда, отдаленно напоминающая исполинскую крепость забытых героев древних времен. Устремленные в небо высокие стены вздымались исполинским колодцем прямо перед путешественниками.

Синхрон Беркут: "Есть здесь что посмотреть и простому туристу, далекому от автоспорта. Рядом находится Гара Медуар или круглая гора — каменный "цирк", горная гряда в виде подковы, который в 11 веке была превращена в неприступную крепость. На протяжении столетий эта твердыня защищала город Сиджилмаса, где чеканили золотые монеты, а в 1999 года прославилась на весь мир: Стивен Соммерс снимал здесь "Мумию"".

Не остановиться, пусть и на несколько минут у одной из неисхоженных достопримечательностей Марокко невозможно. Каждый использует перерыв по своему:

  • кто-то пытается прийти в себя, сидя на ровной поверхности,
  • кто-то пытается размять затекшие ноги.

До желанного асфальта остались еще часы пути, а солнце медленно, но верно клонилось к горизонту. Чтобы прочувствовать, осознать и поверить в Дакар, его магию и необъяснимую привлекательность для раллийных пилотов, нужно однажды проехать этим маршрутом, увидеть пустыню через лобовое стекло. И заболеть ей.

Дмитрий Меремьянин: "Ну а нам пора возвращаться в гонку! Нас ждет дух Дакара!"

Темы дакар африка автоспорт экспедиция ралли дакар ралли-рейды компания аком
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