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Автор Александр Приходько

В погоне за духом настоящего "Дакара"

Спорт

1 января 2020 года в Москве началась экспедиция на Африканский континент, где проходили спецучастки классической гонки "Дакар" до 2007г. Пока мировая элита ралли-рейдов пылит в Саудовской Аравии, в Африке едут настоящие фанаты классики — здесь каждый год проходит гонка "Африка Эко Рейс", маршрут которой частично повторяет тот самый, настоящий и неизменный Дакар.


В погоне за духом настоящего "Дакара"

Ключевая задача проекта — рассказать о самом сложном гоночном марафоне на планете, оценить туристический потенциал Марокко и, конечно, найти тот самый дух "Дакара", ради которого каждый год десятки пилотов отправляются в Северную Африку. Организатором проекта выступает НП РОСРР (Российские ралли-рейды), Генеральными партнерами стали компания АКОМ — крупнейший в России производитель автомобильных аккумуляторов (АКОМ, АКОМ+EFB, Ultimatum AGM, Reactor, Bravo) и ООО "ЛЛК-Интернешнл" — производитель масел ЛУКОЙЛ.

Легендарный "Дакар", основанный французским мотогонщиком Тьерри Сабином в 1978 году, и на сегодняшний день является самым именитым и уважаемым ралли-рейдом в мире. История гласит, что француз в 1977 году заблудился в пустыне и уже не надеялся на счастливый исход, но был спасен племенем туарегов. Невероятно острые впечатления и чудо спасения стали основой для нового приключения: ралли-рейда "Париж-Дакар". Уже в первом марафоне приняли участие около 200 экипажей.

С первых дней ралли-марафон "Дакар" стал всемирной площадкой испытаний не только для пилотов, но и для техники: возможно, самой сложной и опасной, но оттого невероятно привлекательной. Многие производители отправили в Пустыню свои команды, чтобы проверить механизмы и агрегаты, масла и покрышки в самых жестких условиях. "Дакар" расправил крылья и мгновенно набрал невиданную ранее популярность. Даже смерть основателя — Тьерри Сабин погиб в аварии вертолета во время гонки 1986 года — не остановило рейд. Одно из главных шоу планеты продолжается.

Со временем гонка менялась, переживала сложные времена и переезды. "Дакар-2008" был и вовсе отменен, а на следующий год маршрут соревнования был проложен уже по другому континенту — марафон переехал в Латинскую Америку. Год 2020 ралли-рейд встречает уже в Саудовской Аравии.

Однако настоящий, истинный "Дакар" навсегда остался в пустынях и горах Африки, там, где обитает его дух, там, где его познал Тьерри Сабин. Так ли это предстоит узнать на себе участникам экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара". Именно по этим местам и пройдет маршрут экспедиции на штатных автомобилях Renault Duster. Команде предстоит проехать семь полноценных гоночных спецучастков, испытать свои силы в горах и песчаных эргах, научиться преодолевать дюны и каменные склоны, а также испытать в тяжелейших условиях моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40, которое рекомендовано для большинства зарубежных автобрендов, и аккумуляторы АКОМ+EFB, обладающие улучшенными характеристиками и доказавшие свою надежность в самых жестких природно-климатических условиях. Все автомобили экспедиции пройдут спецучастки ралли-рейда в штатном оснащении на резине Yokohama Geolander A/T G015.

За 14 дней участники экспедиции пройдут более 15000 км, встретятся с караваном "Африка Эко Рейс" и возьмут интервью у легендарного "Лиса Пустыни", многолетнего организатора гонок Жана-Луи Шлессера, увидят туристические и неисхоженные еще достопримечательности Марокко, а также на собственном опыте расскажут что же такое настоящий "Дакар".

Темы дакар африка автоспорт экспедиция ралли-рейды компания аком
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