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Автор Александр Приходько

В погоне за духом настоящего "Дакара": Эрфуд – Уарзазат

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Очередной день экспедиции должен стать не только своеобразным экватором, но и открыть Африку с новой стороны. Команда отправляется в Варзазат, через горный хребет на Северо-Западе континента, который протянулся от побережья Марокко и до Туниса транзитом через Алжир. Именно Атласские горы отделяют средиземноморскую равнину от Сахары.

Дорогами "Дакара": участники экспедиции штурмуют спецучасток Ралли "Дакар" 2007 года

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В погоне за духом настоящего "Дакара"

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Дмитрий Меремьянин: "Сегодня мы отправляемся в Атласские горы, чтобы через перевалы попасть в древний Тамнугал. Нам предстоит пройти по долине реки Драа и своими глазами увидеть цитадель".

Долина реки Драа

Маршрут экспедиции пролегает по долине реки Драа — крупнейшей водной артерии Марокко и по совместительству природной границе с Алжиром.

Кстати, здесь были найдены многочисленные наскальные изображения — многие из которых весьма лаконичны и живописны — а также огромное количество различных статуэток, самая известная из которых — Венера из Тан-Тана. Ученые заявляют, что ее возраст — около 500 тысяч лет, что делает марокканскую фигурку самым древним памятником художественного творчества, известным человечеству.

Дорога через Атласы, по которой проедет экспедиция, была одним из спецучастков последнего Африканского Дакара, который прошел в 2007 году. Тогда на пьедестал и сразу в историю взошли Стефан Петрансель и его бессменный штурман Жан-Поль Коттре, а машина, которая последней выиграла настоящий Дакар, стал Mitsubishi Pajero.

Renault Duster покоряет Атласы

Мы же покоряем Атласы на штатных на все 200% кроссоверах Renault Duster:

  • ведь даже масло ЛУКОЙЛ, обеспечивающее надежную защиту наших двигателей, заливается на конвейерах и СТО Renault на протяжении многих лет.

В нашем случае LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40 также не является спецпродуктом для экспедиции — это доступный для всех автомобилистов продукт, который отлично применим в городских условиях. В том числе в режиме старт-стоп, когда двигатель испытывает повышенные нагрузки.

  • Одна из немногих доработок, которые мы сами себе позволили — это надежный и ресурсный аккумулятор AKOM+EFB.

Во время экспедиции нам требуется не только стабильная работа всех электросистем автомобиля, но и дополнительные киловатты: съемочное оборудование требует постоянной подзарядки. Поэтому мы доверили обеспечение током всей экспедиции аккумулятору АКОМ.

Пройдя этот путь полностью, можно не только записать спецусток "Дакара" в резюме, но и своими глазами увидеть все разнообразие марокканской природы, насладиться удивительными и прекрасными видами, а также познакомиться с уникальной архитектурой: квадратными башнями Касба и древними крепостями Ксара. В одну из них и лежит путь экспедиции.

Другая Африка

Когда Тамнугал был построен — неизвестно. Но 400 лет назад, в эпоху династии Саади, тут уже был расквартирован небольшой гарнизон. Здесь располагается старинный форт и небольшой финиковый оазис. Кстати, именно финики — один из самых известных и желанных сувениров из Марокко.

Команда остановится на короткий ночлег в городе Варзазат (или Уарзазат), который называют воротами в Сахару и одним из центров кинопроизводства в Марокко. Именно здесь снимали "Жемчужину Нила", "Принца Персии", "Александра" и "У холмов есть глаза". А Ридли Скотт выбрал это место для съемок своего "Гладиатора"

Темы дакар африка пустыня автоспорт экспедиция ралли-рейды атласские горы
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