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Автор Александр Приходько

Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"

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Сегодня экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" предстоит познакомиться с самым большим и знаменитым городом Марокко. С Касабланкой. Почти двести квадратных километров, которые занимает город, представляет собой невероятный коктейль из нравов и эпох, этносов и религий, современных строительных тенденций и памятников прошлого.

Предпоследняя остановка экспедиции "Дорогами «Дакара»"– красавица Касабланка

Касабланка — это архитектурный гротеск, насмешка над самой сутью генерального плана: роскошная набережная и французские особняки граничат с африканскими трущобами в настоящих каменных гетто, а улицы и переулки, все как на подбор изогнутые и кривые, могут внезапно закончиться глухой стеной дома или старого сада.

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Касабланка — гротеск в Марокко

История этого места теряется в средних веках, когда на месте современного мегаполиса был древний и богатый город Анфа, разрушенный португальцами в XVвеке, чтобы спустя 60 лет возродиться в качестве нового порта. Уникальное географическое месторасположение на берегу Атлантического Океана сделала Касабланку могущественным узлом торговых и финансовых потоков. Во время Великой Отечественной войны здесь была одна из основных точек высадки союзников, а также конференция президента США Франклина Рузвельта и легендарного английского премьер-министра сэра Уинстона Черчилля.

С тех пор, сквозь войны и разрушения, смены режимов и правительств, Касабланка росла и расширялась. Зачастую, семимильными шагами. Яркий пример — мечеть Хасана II, которая является одной из самых больших в мире и обладает самым высоким минаретом. Чтобы успеть к шестидесятилетию короля, колосс построили менее чем за три года, а в процессе создания приняли участие 2500 строителей и 10 000 художников. Более пяти тысяч марокканцев трудились над созданием мраморного убранства мечети. Феноменальный размер и богатство интерьеров — это только малая часть созданного в XX веке архитектурного сокровища: она расположена так, что половина здания всегда располагается непосредственно над Атлантическим океанам, а вторая — визуально оказывается во власти волн во время прилива.

Бесконечная стройка идет и сегодня: новые мосты и дороги, дома и целые кварталы.

Алексей Беркут помнит Касабланку 15 лет назад: "Это был совсем другой город. Да что там город — Марокко был совсем другой страной!"

Техника не подвела

Но бесконечные просторы для искателей приключений, для Великого Рейда, в Марокко по-прежнему есть. "Африка Эко Рейс", ежегодный ралли-марафон, проходящий через всю территорию страны по маршруту классического Дакара, тому подтверждение. Как и прежде, маршрут Дакара остается великолепным полигоном для испытаний техники и снаряжения и конечно же он может подтвердить высокое качество залитого в моторы наших Рено Дастеров масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH.

Наша поездка почти завершена: различные типы покрытий, жара и холод, глобальные, критические нагрузки на аккумулятор. Здесь, на берегу Атлантического океана мы отключили клеммы и замерили напряжение. 12,7В. Как новенькие! Аккумуляторы АКОМ прошли проверку "Дакаром"! На протяжении всего маршрута демонстрировали отличный результат и не разу не подвели нас.

В экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" особую роль сыграли буксировочные тросы и такелажное снаряжение Secura Proот компании Secura. Тяжело пришлось бы в песках Сахары, не будь у нас собой надежного и необходимого в таких экспедициях снаряжения.

Темы дакар африка касабланка ралли-рейды
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