"Дакарская" экспедиция ушла в горы

Африка — это не только безбрежная пустыня с каменистыми тропами берберов и морские курорты. Африка — это еще и невероятной красоты горы, имя которым Атласы. В честь того самого титана, что удержал на руках небо.

Дорогами "Дакара": участники экспедиции покоряют вершину ТубкАль – самую высокую гору Марокко

Северо-африканский горный массив интересен еще и тем, что пересекает сразу несколько климатический поясов. Этим и объясняется невероятный и сложный к осознанию контраст ландшафтов: роскошные оазисы граничат с пустыней Сахара, а средиземноморский лес — с соляными озерами.

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"Мы уезжаем из мира пустыни и поднимаемся в горы. Сегодня мы увидим своими глазами и покажем Вам совершенно другую Африку, а также возьмем вершину ТубкАль — самую высокую гору Марокко. На высоте 4165 метров у нас есть все шансы увидеть африканский снег. Поехали."

Негостеприимные Атласы

Атласы не отличаются гостеприимством: тяжелый климат и сложный рельеф испокон веков были надежной защитой гор от заселения. Но берберы смогли здесь обосноваться: построили дома, занимались земледелием, а землю для своих террас, выдолбленных в скалах, носили в корзинах. И так — на протяжении столетий. Европейцы пришли в Атласы только в 19 веке.

Дмитрий Блинов: "Во-первых, хочу поделиться своими впечатлениями о пустыне: не ожидал, что песок сконцентрирован в одном месте, а большая часть территории — пустошь с каменной землей. Мир немного перевернулся в голове. Во-вторых, я невероятно воодушевлен увиденным: Марокко — другая планета. Жаль, что большинство туристов до отдаленных мест не добираются. А ведь Атласы и Сахара намного интереснее побережья".

Маршрут пролегает по одной из самых красивых дорог Марокко, которая приведет к одной из целей экспедиции.

Дмитрий Меремьянин: "В горах наши "дастеры" начали задыхаться — моторчики крохотные, бензиновые, уже чувствуется нехватка воздуха. Настоящее испытание для двигателя и моторного масла. Ведь в тяжелых условиях эксплуатации — в горах, на бездорожье, при транспортировке тяжелого прицепа — масло "стареет" значительно быстрее! Выдержать экспедицию вроде нашей "от дома до дома" может только очень качественное моторное масло. Поэтому мы выбрали LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40. А вот с запуском двигателя проблем нет: аккумуляторы АКОМ, которые стоят под капотом всех наших автомобилей, гарантируют повышенные токи на старте. Кстати, небольшие городские пробеги, за время которых генератор не успевает полностью зарядить батарею, для российского аккумулятора тоже не проблема. Также АКОМ позволит на долгие годы забыть о тяжелом пуске двигателя зимой".

Добро пожаловать на Тубкаль

Тем временем экспедиция прибыла на вершину своего африканского маршрута — гору Тубкаль, которая являются частью большого национального парка и одним из самых красивых мест Марокко.

Дмитрий Блинов: "Добро пожаловать на Тубкаль — самую высокую гору Марокко и всех Атласов. Зимой здесь выпадает снег и даже работает горнолыжный курорт. Еще одно открытие, которое может преподнести Африка".

Алексей Беркут: "А мы начинаем обратный отсчет путешествия. Середина пройдена, дальше будет проще. Самые сложные участки остались позади, мы возвращаемся в более обжитые районы Марокко".