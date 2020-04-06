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Автор Александр Приходько

В погоне за духом настоящего "Дакара": водопад Узуд

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Горные спецучастки и жутковатые пустынные "допы" остались позади. Впереди — только насыщенная культурная и туристическая программа. Ведь в Марокко есть уголки, которые потешат взор не только ценителя истории, но и поклонника природных достопримечательностей. Одним из первых в списке всех без исключений путеводителей по Магрибу значится водопад Узуд — место силы в Высоких Атласах, которое можно поставить в один ряд с Ниагарой и Йосемити.

Водопад Узуд - место, от которого бросает в дрожь.

Читайте начало:

После короткого отдыха в Марракеше, команда экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" вновь отправляется в путь. Чтобы добраться до знаменитого марокканского водопада, нужно преодолеть около 150 км по асфальтовым дорогам, которые зачастую не отличаются по сложности от грунтовых и пустынных тропинок. Местный трафик, специфика которого отразилась на маршруте каравана уже в первый день путешествия по Марокко, осложняется еще и обилием гужевых повозок: тележка с осликом запросто может занять единственную полосу и ехать по своим делам с крайне невысокой скоростью. Обгоны через "сплошную" — не предлагать! Впрочем, разметкой и знаками отягощены далеко не все марокканские дороги.

Загруженность магистралей и непредсказуемость маневров местных водителей накладывает свой отпечаток: маршрут, который в России занял бы пару часов, в Марокко потребует не менее трех, а то и четырех. Но, несмотря на низкую скорость и царящий зной, моторы наших укатанных Дастеров не закипели, а масло GENESIS ARMORTECH 5W-40 сохранило прежний уровень, подтверждая минимальный расход на угар. Выезжать из Марракеша пришлось еще до восхода Солнца.

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Первое впечатление от водопада

Проехав до Феса, маршрут каравана делает изгиб в сторону города Азизал и прибывает на водопад. Узуд, или "Покрывало влюбленных", как романтично именуют водопад французы, представляет собой неземной красоты зрелище падающей с высоты в 110 метров воды. Вершина его до сих пор украшена старинными мельницами, а бассейн утопает в зелени оливковых рощ. Виды, будем честны, завораживают. Даже матерые туристы, прошагавшие не одну сотню тысяч верст по планете, могут позволить себе приоткрыть рот: Узуд прекрасен.

Водопад очень популярен и у отпускников, которых привозят автобусами, и у самостоятельных путников. Его окружают многочисленные кафе со всеми обязательными атрибутами цивилизации, вроде беспроводного интернета, и сонмы местных гидов, которые за пару сотен дирхам покажут неизвестную туристу дорожку от вершины к самому основанию и проведут к скрытым купальням. Здесь же стоит отобедать сногсшибательным таджином: нежное мясо с медом, корицей и тмином придется кстати после нескольких часов прогулки.

Узуд достоин того, чтобы провести на нем целый день, а местные гостиницы не столь дороги, чтобы отказаться от ночлега. Поэтому руководство экспедиции принимает волевое решение "бросить якорь" и отказаться от ночного "полета" по сложным марокканским дорогам на встречу новым приключениям. Силы пригодятся, ведь утром предстоит преодолеть без малого 520 километров. Следующая точка — знаменитый своей архитектурой старинный город Шавен — располагается близ Танжера. На противоположной стороне Марокко.

Темы дакар африка автоспорт экспедиция ралли-рейды водопад узуд компания аком
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