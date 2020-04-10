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Автор Александр Приходько

Команда экспедиции "Дорогами "Дакара" знакомится с "голубым" городом Марокко

Авто

Солнце еще не показалось из-за горизонта, а команда экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" уже рассаживается по автомобилям — предстоит проехать по сложным и, порой, опасным марокканским дорогам 520 километров, чтобы добраться до очередной точки путешествия. Древнего города Шавен.

Шавен: команда экспедиции "Дорогами "Дакара" продолжает знакомиться с Марокко

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Однако в этот раз участникам экспедиции улыбнулась удача — дорога далась легко и даже приятно, ведь основной маршрут пролегал по автобану с прекрасным покрытием. Разбитый асфальт встречался крайне редко, только на поместных тропках, которые заняли малую толику общего километража. Одним словом, до точки назначения долетели, как на крыльях: без приключений и невзгод, свойственных африканским дорогам. Во время перегона удалось расслабиться и насладиться незабываемыми африканскими пейзажами под ласковое урчание моторов наших "Дастеров", находящихся под надежной защитой верного спутника экспедиции — масла LUKOIL GENESIS ARMORTECH.

Дмитрий Меремьянин: "Аккумуляторы АКОМ+EFB — это еще и минимальное время заряда при движении. Благодаря современным технологиям, были значительно улучшены показатели приема тока от генератора. Кстати, это основная причина, по которой мы можем завести автомобиль после целого дня съемок".

"Голубой" город Марокко

Тем временем впереди открывалась настоящая сказка, словно возданная кистью живописца эпохи Ренесанса. На склонах хребта Эр-Риф стоит Шавен, последний город Испанского Марокко, в котором проживает всего 35 000 человек. Его основали в 1471 году, а спустя всего 21 год Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская объединили Испанию и повелели всем иноверцам покинуть Пиренейский полуостров. Тысячи иудеев и мусульман вынуждены были переплыть Гибралтар и начинать свою жизнь заново. В Шавене.

Его отстроили по образу и подобию классических андалусских городков, а потом объявили священным местом, тем самым сохранив облик XVвека практически без изменений. Шавен был закрыт для посещений на протяжение столетий, а первый европейский миссионер побывал здесь только в 1883 году. И то — под видом раввина. Лишь в 1912 году испанские войска, вступившие на земли Северной Африки, открыли Голубой город для всего мира.

Сегодня это уютный туристический городок, который считается одним из самых красивых и самобытных в мире. Пока историки спорят о причине покраски стен в голубой цвет — бытуют версии о свойстве синего отпугивать комаров и о вечном напоминании о Высоком — тысячи путешественников приезжают сюда ежегодно. Полюбоваться на местную архитектуру, отведать знаменитого козьего сыра, приобрести шерстяные носки и просто побродить по старинным узким улочкам, которых не коснулась костлявая рука моды и новых порядков.

Команда экспедиции

Шавен настраивает на миролюбивый лад, успокаивает. Здесь нет места обидам, склокам и "камням за пазухой". Команда выдохнула, почувствовав скорое завершение тяжелого маршрута, и в полной мере насладилась видами, сохраненными для нас, кажется, самой Клио. Пожалуй, именно Шавен — лучшее место для осмысления африканского приключения, имя которому "Дакар".

Встретив закат, отражающийся в голубых стенах домов переливом красок, команда экспедиции "В погоне за духом настоящего "Дакара" отправляется в путь. Впереди еще много открытий!

Темы шавен дакар африка автоспорт экспедиция ралли-рейды компания аком
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