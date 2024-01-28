Венгрия, Словакия, Польша, Румыния могут договориться с РФ о разделе Украины

Путин создаст новый Варшавский договор

4:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Чем яснее перспектива потери Украиной государственности, тем больше претендентов договориться с РФ о её разделе. Новый Варшавский договор на пороге создания.

Фото: Картинки

Наиболее дальнозоркой оказалась Венгрия

Премьер Венгрии Виктор Орбан, начиная с 2014 года вставлял палки в колёса украинизации венгров на Украине и остался единственным лидером ЕС, который не демонизировал РФ и её руководство, а встречался с Владимиром Путиным после начала СВО. Орбан отстоял право на поставки российских энергоресурсов как исключение из санкций и блокирует помощь ЕС Украине.

В субботу венгерский политик Ласло Тороцкаи прямо заявил о претензиях на пока ещё украинский регион.

"Если в результате войны государственность Украины прекратится, то партия "Наша Родина", будет претендовать на Закарпатье", — цитирует Тороцкаи index. hu.

То, что пока не может сказать Орбан, сказал его соотечественник.

Словакия скорбит о потере части своей территории

В Словакии тоже не случайно к власти пришёл "пророссийский" Роберт Фицо. Он почувствовал возможность объединения с русинами Закарпатья и был поддержан элитами. Кстати, русины в Словакии имеют статус национального меньшинства, а их язык признан законом одним из девяти языков меньшинств в Словакии.

И в Словакии скорбят о том, как страна потеряла часть своей территории.

В Польше не захотели быть "оленями"

Опомнилось и националисты Польши, которые от лобызаний с Владимиром Зеленским и желания образовать польско-украинскую государственность, вдруг перекрыли границу, перестали пускать украинские фуры и ввели ограничения на экспорт украинских товаров для защиты своих перевозчиков и сельхозпроизводителей.

Депутат сейма Польши Казимеж Смолиньский сказал, что "оленей" пусть Украина "делает из кого-то другого".

Пришедшее на смену консерваторам из ПиС либеральное правительство Дональда Туска "оленями" тоже быть не захотело и продолжило эти санкции в обход требований Брюсселя. А всё потому, что поляки услышали российского президента, который сказал, что если поляки войдут во Львов, то "они там и останутся".

Это было сказано Путиным в июле 2023 года, а по дипканалам, наверное, гораздо раньше. Поэтому Туском и было закрыто дело о Смоленской катастрофе: Польша демонстрирует договороспособность (ведь на Украине ещё и польское Закарпатье есть).

Румыния запаздывает с обозначением лояльности Москве

В Румынии давно выпускаются памятные знаки с Черновицкой областью в составе страны.

Сенатор Диана Шошоакэ уже год требует от Украины уважать румын Бессарабии. Не добившись этого, она прокричала как-то в парламенте: "Верните наши территории". Шошоакэ подала в румынский парламент законопроект, которым предлагает присоединить к Румынии остров Змеиный, северную часть Буковины, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил).

В субботу лидер партии AUR Клаудиу Тырзиу её поддержал, заявив, что "всё, что принадлежало и продолжает принадлежать румынской нации, должно вернуться в границы государства". Молдавию он тоже не забыл.

То, что на языке у Шошоакэ и Тырзиу — то на уме у руководства Румынии. Скоро это будет официальной позицией Бухареста, но как бы не опоздать с обозначением лояльности Москве, которая будет проводить референдумы на этих территориях. И если по закрытым опросам большинство склонится в сторону Венгрии, Словакии, Польши, Румынии, Кремль, вероятно, не будет возражать (конечно, с ограничением аппетитов).

Новый Варшавский договор вполне реален

Таков Владимир Путин и надеемся, что аналог Варшавского договора им будет предлагаться взамен.

Перспектива вполне реальная. Тот же Торочкаи заявил, что "мы можем победить только при международном сотрудничестве, но нам не нужны Соединенные Штаты Европы, контролируемые финансистами и глобалистами".

По его мнению, Венгрия должна начать "двигаться в незападном направлении", "найти новых союзников и не провоцировать ислам, а остановить миграцию и приток гастарбайтеров". Политики такого толка есть везде в Восточной Европе, и им уже даётся трибуна.

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