Запад на полном ходу вынужден менять стратегию на Украине, так как истощил в значительной мере силы и арсеналы. ВСУ в боях с РФ проиграют, так что приходится искать другие методы — и сейчас уже конструируется будущее "остатков Украины".
Как пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times:
Стоит, правда, добавить, что совсем недавно украинский экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и перемещённых лиц" Георгий Тука сделал в СМИ прогноз и о том, что Залужный отделается отставкой относительно почётной - он якобы займёт некую должность в СНБО.
Так как ВС РФ идут вперёд, и полностью остановить их Украина не в состоянии, то Вашингтону нужен новый курс. Европа панически считает, что континент в опасности, и требует усиления натовской обороны, добавил Брайен.
Новые учения Steadfast Defender призваны показать РФ, что "Европа будет сражаться до конца", хотя есть два момента:
Что касается Украины — после осознания проигрыша войны (а также переноса столицы и т. д.) ожидается, что украинцы займутся совсем уж жестоким террором — СМИ пишут, что вероятный план включает в себя специальные операции, заказные убийства, и попытки терактов на ЗАЭС.
Впрочем, по мнению журналистов, "Москва всё же сумеет поставить в Киеве пророссийское правительство" — и тогда европейцам придется искать диалога, хотят они того или не хотят. Но для начала диалога с Владимиром Путиным нужно уже сейчас думать о разделе Украины — заявил чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.
По его словам "понятно, что Киев больше не будет контролировать все территории, которые входят в нынешние "международно признанные" границы Украины". Как пояснил Друлак изданию Parlamentni Listy, этот момент уже близок.
Скорее всего, раздел Украины может состояться в этом году или в следующем, но "страна в прежнем виде не сохранится, её ждет такая же участь, как Афганистан или Ирак".
Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.