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AT и PL: разделённая Украина станет кровавым Ираком со столицей во Львове

Прогнозы AT и PL по Украине: будет новый Афганистан со столицей во Львове

3:02
Мир » Бывший СССР » Украина

Запад на полном ходу вынужден менять стратегию на Украине, так как истощил в значительной мере силы и арсеналы. ВСУ в боях с РФ проиграют, так что приходится искать другие методы — и сейчас уже конструируется будущее "остатков Украины".

Прогнозы AT и PL по Украине: будет новый Афганистан со столицей во Львове
Фото: dziennik-polityczny.com

Как пишет Стивен Брайен в статье для Asia Times:

  • в ближайшее время не исключён перенос столицы во Львов
  • ожидается назначение главы ГУР Кирилла Буданова главнокомандующим украинскими ВС.
  • генерал Валерий Залужный будет отправлен в отставку из-за страшных потерь, может быть попытка его посадить или даже убрать.

Стоит, правда, добавить, что совсем недавно украинский экс-замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий и перемещённых лиц" Георгий Тука сделал в СМИ прогноз и о том, что Залужный отделается отставкой относительно почётной - он якобы займёт некую должность в СНБО.   

Так как ВС РФ идут вперёд, и полностью остановить их Украина не в состоянии, то Вашингтону нужен новый курс. Европа панически считает, что континент в опасности, и требует усиления натовской обороны, добавил Брайен.

Новые учения Steadfast Defender призваны показать РФ, что "Европа будет сражаться до конца", хотя есть два момента:

  1. После окончания "Холодной" войны европейцы почти не вкладывались в оборонные программы, а за последний год Украина опустошила все европейские арсеналы. Теперь ЕС нужно наращивать производство оружие, но не хватает рабочей силы и нормального снабжения.
  2. При этом Америка избавилась от большей части своих исключительно важных военных запасов, отправив всё это на Украину и в случае опасности помочь Европе не сможет.
  3. В ЕС и странах Евразии всё чаще обсуждается, что через "прокси" в виде Украины США не может победить Россию, также США явно проиграют в неядерной войне с Китаем, а может быть, даже с Ираном и с мизерными силами хуситов. "Америка ненадёжна, и на неё нельзя положиться", — расстраиваются эксперты.

Что касается Украины — после осознания проигрыша войны (а также переноса столицы и т. д.) ожидается, что украинцы займутся совсем уж жестоким террором — СМИ пишут, что вероятный план включает в себя специальные операции, заказные убийства, и попытки терактов на ЗАЭС.

Впрочем, по мнению журналистов, "Москва всё же сумеет поставить в Киеве пророссийское правительство" — и тогда европейцам придется искать диалога, хотят они того или не хотят. Но для начала диалога с Владимиром Путиным нужно уже сейчас думать о разделе Украины — заявил чешский высокопоставленный дипломат Петр Друлак.

По его словам "понятно, что Киев больше не будет контролировать все территории, которые входят в нынешние "международно признанные" границы Украины". Как пояснил Друлак изданию Parlamentni Listy, этот момент уже близок.

Скорее всего, раздел Украины может состояться в этом году или в следующем, но "страна в прежнем виде не сохранится, её ждет такая же участь, как Афганистан или Ирак".

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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