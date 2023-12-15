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Любовь Степушова

Туск отомстил Качиньскому по делу о Смоленской катастрофе. Москва ждёт извинений

Мир

Новый премьер Польши Дональд Туск свёл счёты с потерявшим власть Ярославом Качиньским по делу о Смоленской катастрофе. Налицо практика фабрикации ложных обвинений против РФ из политических соображений.

Туск отомстил Качиньскому по делу о Смоленской катастрофе. Москва ждёт извинений
Фото: Praca własna, CC BY-SA 2.5 by Википедия

Туск припомнил Качиньскому преследование по Смоленскому делу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распустил Комиссию по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погибло всё руководство страны*. Заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик заявил журналистам, что комиссия "тратила не по назначению государственные деньги и лгала". Об этом сообщило РИА "Новости".

"Это конец трат сотен миллионов злотых, которые не имеют ничего общего с расследованием, но связаны с политикой", — сказал Томчик.

Такой поворот дела на 180 градусов связан с приходом к власти нового старого премьера — Дональда Туска. Его не раз привлекали к свидетельским показаниям по вопросу крушения самолёта, так как в 2010 году он тоже был премьером Польши.

Туска обвиняли в том, что "через 8 дней после Смоленской катастрофы он предложил России особую заботу о кладбищах красноармейцев". Публиковались статьи и снимались фильмы о том, что Туск — агент Кремля и не способствовал расследованию. Якобы, во время его правления отношения с Украиной контролировались из Москвы, а в "Катынском деле" Туск "предпочел сотрудничать с Владимиром Путиным, а не с президентом Лехом Качиньским".

Чуть ли не находился с Кремлём в сговоре, чтобы убрать неугодного Леха.

Политическая мотивация Качиньского — всегда побеждать на выборах

Придя к власти в том же 2010 году, Ярослав Качиньский решил использовать смерть брата в политических целях, поэтому всячески дискредитировал оппонента "агента Кремля" — Туска. Он сделал из Леха мученика за свободу Польши в борьбе с русскими: соорудил мемориал и учредил день памяти на национальном уровне.

К маю 2023 года работа Смоленской комиссии обошлась польским налогоплательщикам в более чем 31 млн злотых, хотя её члены встречались от силы раз в полгода, повторяя ранее сказанные инсинуации*.

Поэтому, помимо торжества правды в расследовании Смоленской катастрофы, налицо сведение счётов между Туском и Качиньским.

Политически сфабрикованные дела против РФ — обычная практика Запада

В связи с этим есть вопросы:

  1. Последуют ли извинения Варшавы перед Москвой?
  2. Когда ждать подобных разворотов и извинений по сфабрикованным делам Скрипалей и малазийского "Боинга" рейса MH-17, которые также имеют явный политический подтекст.

* Самолёт Леха Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации, в том числе, сам премьер. Делегация летела в Катынь для участия в памятном мероприятии. Комиссия по расследованию катастрофы под руководством Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти. Там заявляли, что на борту произошел взрыв и якобы есть следы взрывчатки на месте крушения самолета. Однако польская прокуратура не подтвердила утверждения Комиссии. В ведомстве неоднократно заявляли, что никаких свидетельств взрывов на борту нет.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера (при Туске) сделали вывод о том, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке лётчиков президентского отряда.

По заключению этих комиссий, экипаж допустил "снижение ниже минимально допустимой высоты с чрезмерной скоростью в атмосферных условиях, препятствующих визуальному контакту с землёй". Он позже начал процедуру ухода на второй круг, что привело к столкновению с деревом, "отрыву фрагмента левого крыла вместе с элеронами и, как следствие, к потере управления самолетом и столкновению с землей".

Так же указывалось на присутствие командующего ВВС Польши в кабине самолёта, что, по мнению психологов и авиационных экспертов, оказывало психологическое давление на пилотов и заставляло их принять решение о посадке "во что бы то ни стало" в условиях неоправданного риска.

Читайте по теме: Смоленская катастрофа — 10 лет антироссийской истерии в Польше

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы смоленск дональд туск лех качиньский ярослав качиньский
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