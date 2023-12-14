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Политолог Баширов: оттепель в отношениях Польши и Украины с приходом Туска не предвидится

1:14
Мир

Киев рассчитывал на разворот отношений с Варшавой после избрания премьер-министром страны Дональда Туска, однако, оттепель вряд ли предвидится, считает политолог Марат Баширов.

Политолог Баширов: оттепель в отношениях Польши и Украины с приходом Туска не предвидится
Фото: mirtesen.ru

Между странами немало проблем: самые острые из них — зерновой коридор и блокада границы.

Как уточнил политолог, вероятность, что Варшава смягчит риторику в отношении Киева есть. Но новый премьер не пойдёт наперекор своему народу и не станет потакать "хотелкам" украинской стороны.

"Объективно многие отрасли польской экономики страдают из-за недобросовестной конкуренции со стороны Украины, а против собственных избирателей Туск пойти не может. Поэтому напряжение сохранится", — пояснил Баширов "Известиям".

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Варшава при новом премьере будет следовать примеру Брюсселя и Германии, так как Туск рассматривает стратегию примирения с Берлином.

"Туск будет идти в этом же фарватере, продолжит поддерживать Киев. Другое дело, что вряд ли польское руководство одобрит идею вступления Украины в Евросоюз", — резюмировал эксперт.

Как Украина развела Евросоюз на деньги? Что рассорило заклятых друзей — Варшаву и Киев. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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