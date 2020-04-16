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Автор Конрад Ренкас

Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше

Мир

Как поляк, что я помню о печальных событиях 10 лет назад, когда под Смоленском разбился самолет польского правительства? Среди прочего, искреннее сочувствие, тепло и солидарность, проявленные к моей нации всеми в России — от президента Владимира Путина через неутомимые спасательные команды и службы по перевозке тел до простых россиян, оставляющих цветы и свечи в посольстве Польши в Москве. Мы чувствовали столько, сколько могут понять только славяне. И все это было уничтожено, для мелкой, циничной игры за власть в Польше …

Катастрофа — технически закрытая тема

В первые недели после катастрофы 10 апреля 2010 года никто в Польше даже не упоминал о теориях заговора, не писал ерунды о бомбах, лучах смерти, магнитных облаках. Еще до официальных результатов расследования причины аварии казались очевидными и понятными (ошибка пилотов, вероятное давление со стороны видных пассажиров в злополучном полете, плохая организация всего визита в рамках глупого, престижного соревнования между центрами президента Леха Качиньского и премьер-министра Дональда Туска).В конце концов ожидалось, что будут добавлены некоторые детали — и они действительно появились, в основном вместе с записями из черных ящиков, подтверждающими обвинения в безрассудстве начальства, включая страх перед возможным гневом президента Качиньского, известного своей вспыльчивостью, проявленный еще во время идиотского полета в Грузию в 2008 году, осуществленного в поддержку нападения Грузии на Южную Осетию.

За 10 лет никто не изменил наши знания и ничего не осталось, чтобы добавить к истории катастрофы, в юридическом или техническом смысле. Однако в целом это политический и пропагандистский вопрос, который до сих пор используется польскими властями для абсурдных пиар-атак на Россию.

Парадокс еще более велик, потому что в 2010 году президент Качиньский прилетел к мемориалу "Катынь", чтобы выступить с очень примирительным тоном в отношении Москвы и открыть новый этап во взаимоотношениях. К сожалению, у президента не было возможности выразить его восхищение и уважение "миллионам солдат Красной армии — русским, украинцам, белорусам, грузинам, армянам и азербайджанцам, жителям Центральной Азии, которые отдали свои жизни в борьбе с гитлеровской Германией", которые сражались вместе с поляками. Жаль, что эти слова не исходили из уст одного из братьев Качиньских, другой из которых возглавляет партию, уничтожающую последние памятники в Польше в честь этих храбрых солдат Красной армии, победивших Гитлера, и польских освободителей!

Травма Ярослава К.

Для Ярослава Качиньского смерть его брата-близнеца, безусловно, стала травмой, но кто знает, было ли поражение на ускоренных президентских выборах в июне 2010 года еще более значительным? Оказалось, что сострадания, которое испытывали к нему поляки, недостаточно, чтобы одержать над ними власть. Поэтому Качиньский решил использовать механизмы, которые были еще проще — вызывать страх и ненависть к России, которые ранее полностью отсутствовали в польской политике, а после катастрофы были дополнительно заблокированы благодарностью за помощь России в этой трагедии. Ярослав Качиньский и его партия на протяжении многих лет воспитывали враждебность поляков по отношению к русским, пугали нашу страну якобы угрожающей российской агрессией, создавали атмосферу беспокойства, оскорбляли Россию и ее президента, распространяли черный пиар не только в Польше, но и вокруг нее — среди европейских партнеров, на форуме международных организаций.

У этого безумия была одна цель — указать Качиньского как единственного, кто мог спасти поляков от зловещего В. Путина, и обеспечить партию Качиньского поддержкой влиятельных американских военных ястребов. И обе цели были наконец достигнуты 5 лет назад.

"Право и справедливость", партия Качиньских, пришедшая к власти в Польше, среди прочего, дала "окончательное объяснение Смоленской катастрофы" — после чего … она тактически почти сразу забыла об этом. Не сразу, но в рамках внутренних игр руководящего центра, шумные празднования, посвященные жертвам, были прекращены, а вся тема была приглушена в пропаганде правительства ПиС.

Избирателям предложили новые темы, смоленская тема перестала быть ведущей нотой этой акции. Тем более интерес аналитиков вызвало то, как Качиньский уйдет от вопроса 10-й годовщины аварии, до которой "новые факты" и "доказательства", обещанные годами, все еще не появлялись. Конечно, даже в такой ситуации они традиционно пытались обвинить российскую сторону, отчаянно придерживаясь черного пиара. Однако среди польского общественного мнения было все больше и больше нетерпения: сколько раз нам приходилось бы слушать одни и те же сказки о том, что "истина где-то там"? И как долго мы должны платить псевдоэкспертному мобильному цирку Мацеревича?

Опять все из-за россиян

Блокада границ, вызванная пандемией коронавируса, дала властям Польши удобное оправдание для дальнейшего заглушения дела, чтобы не давать слишком большой огласки 10-й годовщине катастрофы. К сожалению, россияне снова все испортили! Несмотря на кризис, они подготовили запланированный визит польской делегации, не только не создали никаких препятствий, но и обеспечили участие соответствующих представителей органов власти Федерации. Для Варшавы это было слишком! С одной стороны, польское правительство незаметно отошло от визита, а с другой, устами начальника канцелярии премьер-министра удалось бросить в Москву ведро грязи из-за "обструкции".

Безумие Качиньского

Была ли это еще одна провокация? По сути — да. Однако стоит отметить более широкую перспективу. Все политические решения в сегодняшней Польше сосредоточены в одной руке стареющего, больного Ярослава Качиньского, который все меньше контролирует не только ситуацию в стране, но даже свою прямую политическую базу, неумелую, враждебную, занятую интригами и неспособную справиться не только с кризисом коронавируса, но и ежедневным управлением государством. Короче говоря, на вопрос, кто правит Польшей — ответ таков: в Польше беспорядок. Власть исходит из ослабевших рук Качиньского, следовательно, некому принимать решения, даже если необходимо просто прибыть с визитом в Смоленск и Катынь.

Эта проблема еще более актуальна для поляков, потому что Ярослав Качиньский явно теряет связь с реальностью и допускает более серьезные пиар-ошибки, которые он бы не допустил несколько месяцев назад. Тот факт, что специально для него были наконец организованы Смоленские торжества в Варшаве, во время католической Пасхи, когда все другие поляки были ограничены в общении с семьей и не могли покинуть дома — был последней каплей, которая ломает спину верблюда, вызывает негативные комментарии даже у многих нынешних сторонников правительства и политики ПиС.

Русофобия вместо 150 долларов?

Диктатор не является непогрешимым, но никто в его кругу не осмеливается противостоять ему, негативное отношение среди поляков растет, а страна сталкивается с самым серьезным социально-экономическим кризисом за последние 30 лет. Между тем в ПиС считали, что они могут отказаться от смоленской темы. От них можно ожидать попытки еще раз обострить политическую риторику и отвлечь внимание нации политической агрессией. И Россия остается естественным для нее направлением.

Однако остается вопрос, будут ли поляки, которые с удовольствием забыли о Смоленске в обмен на 500+ (название нового семейного пособия на сумму около 150 долларов), молчать. Теперь они согласятся вернуть деньги, чтобы снова услышать о катастрофе 10-летней давности и плохих россиянах. Но если Ярослав Качиньский проиграет в этом, вероятно, последнем маневре в своей карьере — нельзя исключать, что власти он лишится навсегда.

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