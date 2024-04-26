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Девятая планета всё-таки есть — уверенности учёным прибавила компьютерная симуляция

Учёные нашли новые доказательства существования Девятой планеты

1:17
Наука

Девятая планета всё-таки существует — учёные нашли тому новые доказательства, которые выложили на сервере препринтов arXiv с перспективной публикации в "Письмах в астрофизический журнал". Об этом в пятницу пишут argumenti.ru со ссылкой на "МИР 24".

Учёные нашли новые доказательства существования Девятой планеты
Фото: Wikimedia Commons by Tomruen is licensed under CC-BY-SA-4.0

Астрономы давно подозревают, что за пределами орбиты Нептуна вращается ещё одна планета — нормальная, а не как разжалованный Плутон. На это указывают аномалии движения долгопериодических объектов, пересекающих орбиту Нептуна.

Исследователи из Калифорнийского технологического института, Университета Лазурного берега и Юго-Западного научно-исследовательского института просчитали эти аномалии, построив компьютерную симуляцию движения небесных тел в нескольких вариантах, и пришли к выводу: точно, есть Планета 9!

Она расположена где-то в поясе Койпера, уточнить пока не представляется возможным. Специалисты надеются, что запуск оснащённой мощнейшими инструментами обсерватории имени Веры Рубин в Чили в следующем году поможет найти Планету 9.

Напомним, что Уран и Нептун в своё время тоже открыли "на кончике пера" — то есть высчитали, а потом уже разглядели в телескоп.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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