Очень нежный и богатый белком пудинг из семян чиа: полезный безглютеновый десерт

Семена чиа — это полезный безглютеновый суперпродукт, богатый клетчаткой и белком. Из них можно приготовить очень вкусный десерт — пудинг.
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Ингредиенты
3-4 столовые ложки семян чиа
1 стакан молока (можно заменить на молоко из кешью)
1/2 столовой ложки кленового сиропа, мёда или подсластителя по выбору
1/4 чайной ложки ванили (по желанию)
Свежие ягоды или другие фрукты, мюсли, ореховое масло для начинки
Приготовление
Смешайте семена чиа, молоко и кленовый сироп в миске. Добавьте при желании ваниль.
Накройте смесь и поставьте в холодильник на 1-2 часа или на ночь. Пудинг должен получиться красивым и густым. Если вам кажется, что он недостаточно густой, можно добавить ещё семян чиа (около одной столовой ложки), перемешать и поставить в холодильник ещё на 30 минут.
Пудинг из чиа можно хранить до 5-7 дней в герметичном контейнере в холодильнике.