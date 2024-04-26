Очень нежный и богатый белком пудинг из семян чиа: полезный безглютеновый десерт

Как приготовить пудинг из семян чиа

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Семена чиа — это полезный безглютеновый суперпродукт, богатый клетчаткой и белком. Из них можно приготовить очень вкусный десерт — пудинг.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3-4 столовые ложки семян чиа

1 стакан молока (можно заменить на молоко из кешью)

1/2 столовой ложки кленового сиропа, мёда или подсластителя по выбору

1/4 чайной ложки ванили (по желанию)

Свежие ягоды или другие фрукты, мюсли, ореховое масло для начинки

Приготовление

Смешайте семена чиа, молоко и кленовый сироп в миске. Добавьте при желании ваниль. Накройте смесь и поставьте в холодильник на 1-2 часа или на ночь. Пудинг должен получиться красивым и густым. Если вам кажется, что он недостаточно густой, можно добавить ещё семян чиа (около одной столовой ложки), перемешать и поставить в холодильник ещё на 30 минут. Пудинг из чиа можно хранить до 5-7 дней в герметичном контейнере в холодильнике.