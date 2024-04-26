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Малярию можно подхватить в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки

В России каждый год фиксируется почти 100 случаев малярии

1:31
Здоровье

В России ежегодно регистрируют около 100 случаев заболеваний малярией. В период пандемии Covid-19 из-за того, что уменьшился выездной туризм, число людей с малярией уменьшилось. Однако сейчас оно вновь вернулось на уровень, характерный до начала пандемии.

О том, как защититься от этого заболевания, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев.

"Средства защиты от комаров — сетки, репелленты, одежда, максимально закрывающая открытые участки кожи, помогут снизить риск заражения при поездке в эндемичные страны,” — сообщил он.

По словам эксперта, в России заразиться малярией естественным путём невозможно. Это заболевание можно подхватить в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки. При этом риск заражения в регионах одной страны может отличаться: например, в регионах "пляжного" отдыха он ниже, но всё-таки существует.

От болезни не существует вакцины, а у препаратов для профилактики большое количество побочных эффектов, и применять их можно только по назначению врача, передаёт официальный Telegram-канал Минздрава России.

"При появлении симптомов заболевания после возвращения из путешествия обязательно расскажите врачу о поездке,” — подчеркнул Александр Лукашев.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Аракелова Светлана
Проводит лечение широкого спектра желудочно-кишечных заболеваний, таких как язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, холецистит, панкреатит, дисбактериоз кишечника, спастический колит, гастрит, эзофагит, метеоризм, запор
Специалист Муравьева Татьяна
Проводит диагностику и лечение инфекционных заболеваний, в том числе коклюша, энцефалита, скарлатины, ботулизма, тифа, малярии, дизентерии и т.д. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, желчекаменной болезни, дисбактериоза.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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