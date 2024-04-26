Малярию можно подхватить в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки

В России каждый год фиксируется почти 100 случаев малярии

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России ежегодно регистрируют около 100 случаев заболеваний малярией. В период пандемии Covid-19 из-за того, что уменьшился выездной туризм, число людей с малярией уменьшилось. Однако сейчас оно вновь вернулось на уровень, характерный до начала пандемии.

О том, как защититься от этого заболевания, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев.

"Средства защиты от комаров — сетки, репелленты, одежда, максимально закрывающая открытые участки кожи, помогут снизить риск заражения при поездке в эндемичные страны,” — сообщил он.

По словам эксперта, в России заразиться малярией естественным путём невозможно. Это заболевание можно подхватить в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки. При этом риск заражения в регионах одной страны может отличаться: например, в регионах "пляжного" отдыха он ниже, но всё-таки существует.

От болезни не существует вакцины, а у препаратов для профилактики большое количество побочных эффектов, и применять их можно только по назначению врача, передаёт официальный Telegram-канал Минздрава России.

"При появлении симптомов заболевания после возвращения из путешествия обязательно расскажите врачу о поездке,” — подчеркнул Александр Лукашев.