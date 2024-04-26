Малярию можно подхватить в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки

В России ежегодно регистрируют около 100 случаев заболеваний малярией. В период пандемии Covid-19 из-за того, что уменьшился выездной туризм, число людей с малярией уменьшилось. Однако сейчас оно вновь вернулось на уровень, характерный до начала пандемии.
О том, как защититься от этого заболевания, рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев.
"Средства защиты от комаров — сетки, репелленты, одежда, максимально закрывающая открытые участки кожи, помогут снизить риск заражения при поездке в эндемичные страны,” — сообщил он.
По словам эксперта, в России заразиться малярией естественным путём невозможно. Это заболевание можно подхватить в большинстве стран Африки, Азии и Южной Америки. При этом риск заражения в регионах одной страны может отличаться: например, в регионах "пляжного" отдыха он ниже, но всё-таки существует.
От болезни не существует вакцины, а у препаратов для профилактики большое количество побочных эффектов, и применять их можно только по назначению врача, передаёт официальный Telegram-канал Минздрава России.
"При появлении симптомов заболевания после возвращения из путешествия обязательно расскажите врачу о поездке,” — подчеркнул Александр Лукашев.
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