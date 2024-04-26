Трамп объявляет войну БРИКС: какие страны будут "разрушены" после новых американских санкций

Советники Трампа обсуждают санкции против стран, отказывающих от доллара

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Советники бывшего американского лидера Дональда Трампа активно рассматривают возможность принятия санкций в отношении стран, отказывающихся от применения доллара США в своих международных торговых операциях.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Инсайдерская информация, распространяемая агентством Bloomberg, подтверждает эту информацию.

По сведениям издания, планируемые ограничительные меры будут направлены в первую очередь на страны, активно развивающиеся на мировой арене, с целью уменьшения рисков для стабильности американской валюты.

В случае возвращения Трампа на большую политическую арену в качестве президента, основной целью его команды станут страны-участники группы БРИКС, которые постепенно переходят к использованию национальных валют в обмене товаров и услуг в рамках стратегии по диверсификации валютных резервов.