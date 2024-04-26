Трамп объявляет войну БРИКС: какие страны будут "разрушены" после новых американских санкций

Советники бывшего американского лидера Дональда Трампа активно рассматривают возможность принятия санкций в отношении стран, отказывающихся от применения доллара США в своих международных торговых операциях.
Инсайдерская информация, распространяемая агентством Bloomberg, подтверждает эту информацию.
По сведениям издания, планируемые ограничительные меры будут направлены в первую очередь на страны, активно развивающиеся на мировой арене, с целью уменьшения рисков для стабильности американской валюты.
В случае возвращения Трампа на большую политическую арену в качестве президента, основной целью его команды станут страны-участники группы БРИКС, которые постепенно переходят к использованию национальных валют в обмене товаров и услуг в рамках стратегии по диверсификации валютных резервов.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".