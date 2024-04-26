Как вырастить хурму в домашних условиях?

Хурму можно вырастить на своей даче

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Хурма - это вкусный и полезный фрукт, который можно вырастить даже в домашних условиях. Это дерево привлекает своими красивыми листьями и яркими плодами, которые по вкусу напоминают манго и абрикос. Если вы хотите наслаждаться свежими и сочными хурмами прямо у себя дома, то следуйте нашим советам по выращиванию этого фрукта.

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Выбор сорта хурмы

Первое, что нужно сделать, это выбрать подходящий сорт хурмы для выращивания в домашних условиях. Лучше всего выбирать сорта, которые приспособлены к холодному климату, например, "Никитский" или "Казак". Также обратите внимание на размер дерева, чтобы оно не было слишком крупным для вашего дома.

2. Подготовка почвы

Хурма предпочитает рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Подготовьте грунт, смешав его с песком и перегноем. Также можно добавить немного древесной золы для улучшения питательных веществ.

3. Выбор места для посадки

Хурма любит солнечное место, поэтому выберите для нее место, где будет достаточно солнечного света. Также убедитесь, что вокруг дерева будет достаточно места для роста и развития корней.

4. Посадка саженца

После того, как вы выбрали место для посадки, приступайте к посадке саженца. Сделайте яму глубиной и шириной около 50 см и поместите в нее саженец. Засыпьте яму землей и хорошо утрамбуйте.

5. Уход за растением

Хурма требует регулярного полива и подкормки. Поливайте растение каждую неделю, особенно в период цветения и плодоношения. Для подкормки можно использовать комплексные удобрения для плодовых деревьев.

6. Обрезка

Обрезка необходима для формирования кроны и стимулирования роста дерева. Проводите ее в конце зимы или в начале весны, удаляя поврежденные и сухие ветви.

7. Защита от вредителей

Хурма может подвергаться нападению различных вредителей, таких как паутинный клещ или мучнистый червец. Для защиты от них можно использовать специальные препараты или обрабатывать растение народными средствами.