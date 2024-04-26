Химик рассказала о российских лекарствах, которые не имеют аналогов за пределами России

Химик Ле-Дейген: учёные в России разработали уникальное лекарство против рака

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Ле-Дейген подчеркнула, что в России появляется всё больше уникальных лекарственных средств, не имеющих аналогов в других странах. В пример она привела препарат, разработанный отечественной фармацевтической компанией для лечения неоперабельной метастатической меланомы.

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"Первый зарегистрированный препарат — "умный" белок, помогающий настроить иммунную систему пациента на борьбу с раком", — отметила Ирина Ле-Дейген.

В настоящее время новейший препарат для лечения болезни Хантера проходит стадию клинических испытаний. Это генетическое заболевание, вызывающее нарушения обмена веществ в организме человека. Препарат отличается тем, что он может проникать в мозг, где прогрессирование болезни представляет особую опасность, что не характерно для имеющихся на рынке препаратов, подытожила химик.