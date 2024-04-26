Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Яна Казанцева заявила, что кормит шестилетнюю дочь грудью
Как поддерживать увлажнение сухой кожи
Наталья Бочкарева заявила, что не испытывает вины перед третьим ребенком
Хурму можно вырастить на своей даче
5 самых сложных упражнений с гирями для вашего пресса
Жена Канье Уэста Бьянка Цензори появилась в микрошортах после домогательств
За год спрос на загородное жильё в Москве и Подмосковье снизился на 16,4%
Важность проверки напряжения аккумулятора: ключевые моменты для надежности авто
Квесты по российским фильмам откроются в 2024 году
Химик рассказала о российских лекарствах, которые не имеют аналогов за пределами России

Химик Ле-Дейген: учёные в России разработали уникальное лекарство против рака

1:02
Здоровье

Доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Ле-Дейген подчеркнула, что в России появляется всё больше уникальных лекарственных средств, не имеющих аналогов в других странах. В пример она привела препарат, разработанный отечественной фармацевтической компанией для лечения неоперабельной метастатической меланомы.

Химик Ле-Дейген: учёные в России разработали уникальное лекарство против рака
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

"Первый зарегистрированный препарат — "умный" белок, помогающий настроить иммунную систему пациента на борьбу с раком", — отметила Ирина Ле-Дейген.

В настоящее время новейший препарат для лечения болезни Хантера проходит стадию клинических испытаний. Это генетическое заболевание, вызывающее нарушения обмена веществ в организме человека. Препарат отличается тем, что он может проникать в мозг, где прогрессирование болезни представляет особую опасность, что не характерно для имеющихся на рынке препаратов, подытожила химик.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов
Филипп Киркоров предложил временное пристанище семье Тодоренко в своем гостевом доме
Филипп Киркоров собрался жить вместе с известной артисткой
Сергей и Татьяна Никитины публично опровергли слухи о причастности к финансировании ВСУ
Вяльбе ответила Губерниеву, назвавшего сегодняшнюю Россию неспортивной страной
Мировая пресса поддержит Зеленского. Но только за деньги Дмитрий Плотников "Хорватский Апоксиомен": бронзовый атлет со дна моря Вячеслав Шпаковский Китай готовится к войне с США, распродавая облигации ФРС и скупая золото Любовь Степушова
Певица Жасмин трогательно обратилась к младшему сыну Мирону в день рождения мальчика
Необычный способ выращивания огурцов: даёт крепкую рассаду без вытягивания
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
В Гренландии нашли древнейшее неоспоримое свидетельство существования магнитного поля Земли
Последние материалы
Химик Ле-Дейген: учёные в России разработали уникальное лекарство против рака
Кому можно доверить своего питомца при отъезде
Учёные нашли новые доказательства существования Девятой планеты
Советники Трампа обсуждают санкции против стран, отказывающих от доллара
Тренировки, которые можно выполнять всей семьей
В России каждый год фиксируется почти 100 случаев малярии
Всё, что вам нужно знать о сортах и гибридах — просто и понятно!
Как приготовить пудинг из семян чиа
Уход за кожей лица, склонной к избыточной жирности
Лера Кудрявцева призналась, что ей сильно не хватает Жириновского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников